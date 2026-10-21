Lyon : après les pillages du 17 octobre, les premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés

Dans un nouveau bilan communiqué ce mardi 20 octobre, le parquet de Lyon fait état de plusieurs condamnations et de nouvelles poursuites engagées à la suite des pillages, vols et violences commis en marge des rassemblements du 17 octobre.

Au total, 199 personnes ont été interpellées depuis samedi sur le ressort du parquet de Lyon. La plupart des suspects sont des majeurs, principalement mis en cause pour des vols, des dégradations de commerces ou du recel d'objets dérobés. Parmi ces interpellations, 31 personnes ont été placées en garde à vue dans des enquêtes pour violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Parmi les 25 personnes déférées lundi, 21 étaient majeures. Huit d'entre elles ont été poursuivies en comparution immédiate, notamment pour vol aggravé, recel, dissimulation du visage lors d'une manifestation ou violences sur des policiers.

Un bilan qui devrait évoluer

À l'issue de l'audience du 19 octobre, six prévenus ont été condamnés à des peines allant de quatre à sept mois de prison ferme ou de huit à douze mois avec sursis. Trois condamnés à de la prison ferme ont été immédiatement incarcérés.

La justice a également prononcé cinq interdictions de séjour pour des durées de deux à trois ans. Pour deux condamnés, ces mesures peuvent concerner l'ensemble du département du Rhône.

Douze autres personnes ont été poursuivies dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Parmi elles, quatre ont écopé de peines de prison ferme comprises entre sept et dix mois, tandis que sept autres ont été condamnées à des peines de sursis probatoire de douze à vingt-quatre mois.

Ces dernières condamnations s'accompagnent notamment d'une interdiction de paraître rue de la République, à Lyon. Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Dans un second point, le parquet annonce que 16 personnes supplémentaires ont été déférées lundi et mardi, principalement dans des affaires de vols aggravés et de recel liées aux pillages.

Parmi elles, deux mineurs ont été présentés à un juge des enfants en vue d'un jugement ultérieur. Sur les 14 majeurs concernés, 13 ont été poursuivis en comparution immédiate, entraînant le doublement des audiences ce mardi 20 octobre.

Le bilan judiciaire pourrait donc encore évoluer dans les prochains jours, alors que les enquêtes ouvertes après les violences du 17 octobre se poursuivent.