Judiciaire

Lyon : après les pillages du 17 octobre, les premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés

Suivez-nous sur Google
Lyon : après les pillages du 17 octobre, les premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés

La réponse judiciaire s'organise après les importants débordements qui ont secoué Lyon samedi dernier.

Dans un nouveau bilan communiqué ce mardi 20 octobre, le parquet de Lyon fait état de plusieurs condamnations et de nouvelles poursuites engagées à la suite des pillages, vols et violences commis en marge des rassemblements du 17 octobre.

Au total, 199 personnes ont été interpellées depuis samedi sur le ressort du parquet de Lyon. La plupart des suspects sont des majeurs, principalement mis en cause pour des vols, des dégradations de commerces ou du recel d'objets dérobés. Parmi ces interpellations, 31 personnes ont été placées en garde à vue dans des enquêtes pour violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Parmi les 25 personnes déférées lundi, 21 étaient majeures. Huit d'entre elles ont été poursuivies en comparution immédiate, notamment pour vol aggravé, recel, dissimulation du visage lors d'une manifestation ou violences sur des policiers.

Un bilan qui devrait évoluer

À l'issue de l'audience du 19 octobre, six prévenus ont été condamnés à des peines allant de quatre à sept mois de prison ferme ou de huit à douze mois avec sursis. Trois condamnés à de la prison ferme ont été immédiatement incarcérés.

La justice a également prononcé cinq interdictions de séjour pour des durées de deux à trois ans. Pour deux condamnés, ces mesures peuvent concerner l'ensemble du département du Rhône.

Douze autres personnes ont été poursuivies dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Parmi elles, quatre ont écopé de peines de prison ferme comprises entre sept et dix mois, tandis que sept autres ont été condamnées à des peines de sursis probatoire de douze à vingt-quatre mois.

Ces dernières condamnations s'accompagnent notamment d'une interdiction de paraître rue de la République, à Lyon. Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Dans un second point, le parquet annonce que 16 personnes supplémentaires ont été déférées lundi et mardi, principalement dans des affaires de vols aggravés et de recel liées aux pillages.

Parmi elles, deux mineurs ont été présentés à un juge des enfants en vue d'un jugement ultérieur. Sur les 14 majeurs concernés, 13 ont été poursuivis en comparution immédiate, entraînant le doublement des audiences ce mardi 20 octobre.

Le bilan judiciaire pourrait donc encore évoluer dans les prochains jours, alors que les enquêtes ouvertes après les violences du 17 octobre se poursuivent.

Tags :

pillages

violence

17 octobre

condamnation

40 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
2027 le 21/10/2026 à 15:50

En train de doucement convaincre ma famille et mes amis de voter LFI en 2027, ça va le faire il a manqué 400 000 en 2022 entre JLM et lepen cette fois on laissera rien passer

Signaler Répondre
avatar
la question le 21/10/2026 à 15:46
Sarkosy y est bien allé non ? a écrit le 21/10/2026 à 14h46

Maintenant la tendance serait au bracelet . Le Pen , par exemple, finirait peut être sa campagne avec le bracelet. Nous serions alors la risée du monde .

Et avec tout les saccages du week end dernier, on est pas la risée du monde?

Signaler Répondre
avatar
kikou le 21/10/2026 à 15:28

bonjour. Ce qui serait intéressant de savoir, ce sont les sommes financières qu'auront à payer chaque condamné ? La prison est une punition concernant un état de fait, vols, dégradations, pillages, en aucun cas cette condamnation ne doit être assujettie à une compensation des dits vols, dégradations etc.

Signaler Répondre
avatar
Pas étonnant le 21/10/2026 à 15:20

Quand on voit que les juges ont édité un manuel à l’intention des délinquants qui explique comment casser sans se faire attraper ?? Tous dans le même camp de LFI....

Signaler Répondre
avatar
Le Fustigeur le 21/10/2026 à 15:20

Quelle démonstration d'autorité ! Quelques mois de sursis de complaisance et des peines "aménageables" (traduction : zéro jour en cellule) pour avoir saccagé la Presqu'île... Les émeutiers doivent trembler de peur dans leurs baskets !

Pendant que LFI et la mairie écologiste frôlent la syncope face à tant de "fermeté", les gars qui débarquent en mode « Bismillah, c'est les ténèbres, viens on va tout piller mon frangin » repartent tranquillou avec un petit bracelet électronique au chaud à la maison.

Cassez, pillez, détruisez : la justice veille avec sa poigne en mousse. Dormez bien, Lyon est sauvée !

Signaler Répondre
avatar
La peste brune le 21/10/2026 à 15:18
Je rajouterais a écrit le 21/10/2026 à 14h36

Jean Luc Melenchon coupable Adrien Quatennes coupable Raphael Arnault coupable Manuel Bompard coupable Bastien Lachaud coupable Sébastien Delogu. coupable Sophia Chikirou. coupable Bel exemple de ces députés tous dans le même parti LFI....

Tu peux rajouter Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat LFI, mis en examen depuis 2025 pour viols sur mineurs et viols avec torture ou acte de barbarie.
On comprend mieux pourquoi LFI a voté contre la perpétuité pour les violeurs d'enfants.

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 21/10/2026 à 15:15
le Fillon ce n 'était pas que pour un blouson ! a écrit le 21/10/2026 à 14h54

et la Le Pen c' était pour des millions

Bel exemple !

"Je ne savais pas que c'était du vol"

Ben voyons !!! C'est quoi ? Un emprunt ? C'est le Père Noël qui a laissé sa hotte ouverte ?

Bande de connards !!!!

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 21/10/2026 à 15:12
le Fillon ce n 'était pas que pour un blouson ! a écrit le 21/10/2026 à 14h54

et la Le Pen c' était pour des millions

Bel exemple !

Et Bidochon, il a pris combien de millions ?

Signaler Répondre
avatar
Sur le cul ! le 21/10/2026 à 14:58
Indicateur Idéologique a écrit le 21/10/2026 à 14h03

Pourquoi mentionner une liste de noms qui n’ont pas de rapport avec les casseurs, les prédateurs haineux ou les pilleurs sauvages ? Quel est le rapport avec l’article ou la question posée ? Est-ce pour montrer que votre idéologie ou votre opinion est déconnectée de la réalité ? C’est en tout cas l’impression que cela donne.

tu vole un sac hermès tu vas en prison .
Tu voles des millions , on t 'offre un bracelet , après des années de procédures judiciaires !

Signaler Répondre
avatar
le Fillon ce n 'était pas que pour un blouson ! le 21/10/2026 à 14:54
Tien a écrit le 21/10/2026 à 12h53

Nicolas Sarkozy coupable
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable

Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus

et la Le Pen c' était pour des millions

Bel exemple !

Signaler Répondre
avatar
Sarkosy y est bien allé non ? le 21/10/2026 à 14:46
mais qui a dis , les peines seront trés sévères? a écrit le 21/10/2026 à 13h56

Avec une peine d'un an, tu ne vas pas en prison! C'est un comique ce darmanin!

Maintenant la tendance serait au bracelet . Le Pen , par exemple, finirait peut être sa campagne avec le bracelet. Nous serions alors la risée du monde .

Signaler Répondre
avatar
Dédicace un bon film... le 21/10/2026 à 14:45
Indicateur Idéologique a écrit le 21/10/2026 à 14h03

Pourquoi mentionner une liste de noms qui n’ont pas de rapport avec les casseurs, les prédateurs haineux ou les pilleurs sauvages ? Quel est le rapport avec l’article ou la question posée ? Est-ce pour montrer que votre idéologie ou votre opinion est déconnectée de la réalité ? C’est en tout cas l’impression que cela donne.

C est du LFI comme d habitude, l enfumage, le mensonge, l accusation pour échapper a leurs turpitudes...de la merde quoi..
Ne pas meme perdre son temps a les écouter.
Déjà qu ils ne sont pas beaux a voir...
Et si en plus on les nourrit grassement😡😡😡quoique ils ont des champions parfois, et on en a pour son argent.DELOGU, BOYARD, SOUDAIS . Affligeants de laideur et de bêtise....imaginez un dîner du mercredi avec eux ,?

Signaler Répondre
avatar
Vous avez raison le 21/10/2026 à 14:42
Indicateur Idéologique a écrit le 21/10/2026 à 14h03

Pourquoi mentionner une liste de noms qui n’ont pas de rapport avec les casseurs, les prédateurs haineux ou les pilleurs sauvages ? Quel est le rapport avec l’article ou la question posée ? Est-ce pour montrer que votre idéologie ou votre opinion est déconnectée de la réalité ? C’est en tout cas l’impression que cela donne.

eux , c 'est juste quelques millions . Pas grave !

Signaler Répondre
avatar
Je rajouterais le 21/10/2026 à 14:36
Tien a écrit le 21/10/2026 à 12h53

Nicolas Sarkozy coupable
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable

Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus

Jean Luc Melenchon coupable Adrien Quatennes coupable Raphael Arnault coupable Manuel Bompard coupable Bastien Lachaud coupable Sébastien Delogu. coupable Sophia Chikirou. coupable Bel exemple de ces députés tous dans le même parti LFI....

Signaler Répondre
avatar
Vieux le 21/10/2026 à 14:33

Oh les beaux commentaires de racistes ,de fachos défendant les voleurs comme légende,Sarkozy auxquels ont peut ajouter les patrons et actionnaires n'aimes qui s’engraisser sur le travail des salaries

Signaler Répondre
avatar
philenice le 21/10/2026 à 14:21

David Lisnard president

Signaler Répondre
avatar
Iolveur76 le 21/10/2026 à 14:09
Justice mon c... a écrit le 21/10/2026 à 13h19

Sur la totalité des racailles lyonnaises :
1% d'interpellations
0,01% de case prison

Message envoyé par la justice :
Allez-y vous n'avez pas plus de chance d'aller en prison que de recevoir une météorite sur la tête

Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !

Et du coup on est plus rapide, plus ferme que pour les ped0 criminel, vi0 leurs, et autre voleur d’argent public ?

D’accord pour les condamnés mais on marche pas un peu sur la tête ?!?

C’est du foutage de gueule a l’état pur !

Courage à toutes les personnes violentes, agressees et qui voit leurs bourreaux en liberté conditionnelle , en sursis ou en non lieu

Scandale de plus

Signaler Répondre
avatar
Amusé le 21/10/2026 à 14:05

"Prison ferme" avec des peines inférieures à 12 mois...Donc bracelet à domicile ?

Signaler Répondre
avatar
Indicateur Idéologique le 21/10/2026 à 14:03
Tien a écrit le 21/10/2026 à 12h53

Nicolas Sarkozy coupable
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable

Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus

Pourquoi mentionner une liste de noms qui n’ont pas de rapport avec les casseurs, les prédateurs haineux ou les pilleurs sauvages ? Quel est le rapport avec l’article ou la question posée ? Est-ce pour montrer que votre idéologie ou votre opinion est déconnectée de la réalité ? C’est en tout cas l’impression que cela donne.

Signaler Répondre
avatar
mais qui a dis , les peines seront trés sévères? le 21/10/2026 à 13:56
Sanctions a écrit le 21/10/2026 à 13h25

Une métropole plongée dans le chaos, et au final une 10aine-20aine de gens qui vont faire 5-10 mois de prison ferme, pour les cas les plus sérieux (avec remise de peine possible peut-être?)

le seul point positif, c'est que petit à petit les idées se diffusent.
au boulot je bosse avec des "déçus de la gauche" bien-pensants, bienveillants, un peu bobos... et content de voir que même ces gens là commencent à ouvrir les yeux, commencent enfin à avoir des mots durs pour les pilleurs/délinquants...

quand les violences étaient dans le passé limitées aux banlieues, les gens regardaient ailleurs, mais maintenant que ça arrive en centres villes voire dans les appartements privés, ça commence à flipper :)

Avec une peine d'un an, tu ne vas pas en prison! C'est un comique ce darmanin!

Signaler Répondre
avatar
des bras cassés le 21/10/2026 à 13:54
La belle vie a écrit le 21/10/2026 à 13h39

"Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans."
La légende dit qu'ils ont éclaté de rire en entendant la sentence.

Même les juges rigolaient de leurs verdicts 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Haha le 21/10/2026 à 13:53
La belle vie a écrit le 21/10/2026 à 13h39

"Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans."
La légende dit qu'ils ont éclaté de rire en entendant la sentence.

Et qu ils sont tranquillement rentrés chez eux bien sûr pour recommencer samedi pro

Signaler Répondre
avatar
Drogue dure ? le 21/10/2026 à 13:52
Justice mon c... a écrit le 21/10/2026 à 13h19

Sur la totalité des racailles lyonnaises :
1% d'interpellations
0,01% de case prison

Message envoyé par la justice :
Allez-y vous n'avez pas plus de chance d'aller en prison que de recevoir une météorite sur la tête

Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !

"Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !"
Tu as déja vu des moutons avec une arme ?.... à part des bêlements ,rien!

Signaler Répondre
avatar
La belle vie le 21/10/2026 à 13:39

"Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans."
La légende dit qu'ils ont éclaté de rire en entendant la sentence.

Signaler Répondre
avatar
Sanctions le 21/10/2026 à 13:25

Une métropole plongée dans le chaos, et au final une 10aine-20aine de gens qui vont faire 5-10 mois de prison ferme, pour les cas les plus sérieux (avec remise de peine possible peut-être?)

le seul point positif, c'est que petit à petit les idées se diffusent.
au boulot je bosse avec des "déçus de la gauche" bien-pensants, bienveillants, un peu bobos... et content de voir que même ces gens là commencent à ouvrir les yeux, commencent enfin à avoir des mots durs pour les pilleurs/délinquants...

quand les violences étaient dans le passé limitées aux banlieues, les gens regardaient ailleurs, mais maintenant que ça arrive en centres villes voire dans les appartements privés, ça commence à flipper :)

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 21/10/2026 à 13:19

Sur la totalité des racailles lyonnaises :
1% d'interpellations
0,01% de case prison

Message envoyé par la justice :
Allez-y vous n'avez pas plus de chance d'aller en prison que de recevoir une météorite sur la tête

Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 21/10/2026 à 13:13
Et la suppression des aides sociales ? a écrit le 21/10/2026 à 12h18

Tout le monde en parle, personne ne l'applique, finalement on va payer leurs amendes de vols avec les aides sociales qu'on va verser, mais on est con
le bi nationaux dehors, suppression de la nationalité Française, c'est dans les conditions de l'obtention

Ça dégagé déjà pas ceux qui sont là illégalement alors pour les autres ça risque pas d'arriver

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 21/10/2026 à 13:08

Donc sur 199 interpellations (pour combien de pilleurs et destructeurs ?) :
31 GAV
25 déférés
8 en comparution immédiate
6 condamnés
3 prison ferme
La messe est dite

Signaler Répondre
avatar
Excellent ! le 21/10/2026 à 13:05
Tien a écrit le 21/10/2026 à 12h53

Nicolas Sarkozy coupable
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable

Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus

Fillon , qui a fini par plaider coupable ,vient de déclarer son soutien à Retailleau , c 'et de sa prison ou de chez lui avec son bracelet ?

Signaler Répondre
avatar
lui seul pour sauver la France le 21/10/2026 à 13:01

David Lisnard Président !

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 21/10/2026 à 13:00

quels sont les profils des condamnés ? et quels liens avec l’entourage de Doucet ? lui qui à toujours soutenu les groupuscules violents de l’extrême gauche.. rappelez vous ses déclarations et manifestations contre la dissolution de la milice de LFi que la municipalité de Lyon appelait « nos partenaires privilégiés contre la droite » ce we les partenaires privilégiés du maire on lutté contre la République et la France

Signaler Répondre
avatar
une fois de plus le 21/10/2026 à 12:58

On continue à prendre les Français pour des cons , car une fois encore, comme d'habitude ce sont eux qui vont payer la note ! ! ! ! !

Signaler Répondre
avatar
a vomir le 21/10/2026 à 12:56

Que du sursis! Et on continue a leur verser des aides sociales! Justice de m.....

Signaler Répondre
avatar
Comme d’habitude le 21/10/2026 à 12:55

Des peines ridicules que ces racailles ne feront jamais. Tant que les juges seront du côté de LFI, aucune peines dissuasives ne sera rendues !!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/10/2026 à 12:53

"premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés".
S'ils ont été condamnés ce ne sont pas des "suspects" ;-)

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 21/10/2026 à 12:53

Dans le titre: Plusieurs suspects incarcérés....

S'ils sont incarcérés, c'est qu'ils ne sont plus suspects, mais coupables.

Le vrai titre devrait donc être : plusieurs coupables incarcérés

Signaler Répondre
avatar
Tien le 21/10/2026 à 12:53
Les noms a écrit le 21/10/2026 à 12h44

Le jugement est rendu au nom du peuple
Il est public
Pourquoi ne pas donner les noms dans vos articles ?
Vous le faites pour toutes les personnalités qui passe au tribunal pourtant

Nicolas Sarkozy coupable
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable

Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 21/10/2026 à 12:48

Ces peines me semblent très légères et ne seront vraissemblablement pas entièrement exécutées ...On essaye d'amadouer et faire retomber la colère ! Ne nous y trompons pas ; Les casseurs ,pilleurs , agresseurs ne seront pas sanctionnés à hauteur de leurs crimes et délits .

Signaler Répondre
avatar
Les noms le 21/10/2026 à 12:44

Le jugement est rendu au nom du peuple
Il est public
Pourquoi ne pas donner les noms dans vos articles ?
Vous le faites pour toutes les personnalités qui passe au tribunal pourtant

Signaler Répondre
avatar
Et la suppression des aides sociales ? le 21/10/2026 à 12:18

Tout le monde en parle, personne ne l'applique, finalement on va payer leurs amendes de vols avec les aides sociales qu'on va verser, mais on est con
le bi nationaux dehors, suppression de la nationalité Française, c'est dans les conditions de l'obtention

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.