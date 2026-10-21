Lyon : après les pillages du 17 octobre, les premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés

Dans un nouveau bilan communiqué ce mardi 20 octobre, le parquet de Lyon fait état de plusieurs condamnations et de nouvelles poursuites engagées à la suite des pillages, vols et violences commis en marge des rassemblements du 17 octobre.
Au total, 199 personnes ont été interpellées depuis samedi sur le ressort du parquet de Lyon. La plupart des suspects sont des majeurs, principalement mis en cause pour des vols, des dégradations de commerces ou du recel d'objets dérobés. Parmi ces interpellations, 31 personnes ont été placées en garde à vue dans des enquêtes pour violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Parmi les 25 personnes déférées lundi, 21 étaient majeures. Huit d'entre elles ont été poursuivies en comparution immédiate, notamment pour vol aggravé, recel, dissimulation du visage lors d'une manifestation ou violences sur des policiers.
Un bilan qui devrait évoluer
À l'issue de l'audience du 19 octobre, six prévenus ont été condamnés à des peines allant de quatre à sept mois de prison ferme ou de huit à douze mois avec sursis. Trois condamnés à de la prison ferme ont été immédiatement incarcérés.
La justice a également prononcé cinq interdictions de séjour pour des durées de deux à trois ans. Pour deux condamnés, ces mesures peuvent concerner l'ensemble du département du Rhône.
Douze autres personnes ont été poursuivies dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Parmi elles, quatre ont écopé de peines de prison ferme comprises entre sept et dix mois, tandis que sept autres ont été condamnées à des peines de sursis probatoire de douze à vingt-quatre mois.
Ces dernières condamnations s'accompagnent notamment d'une interdiction de paraître rue de la République, à Lyon. Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans.
Dans un second point, le parquet annonce que 16 personnes supplémentaires ont été déférées lundi et mardi, principalement dans des affaires de vols aggravés et de recel liées aux pillages.
Parmi elles, deux mineurs ont été présentés à un juge des enfants en vue d'un jugement ultérieur. Sur les 14 majeurs concernés, 13 ont été poursuivis en comparution immédiate, entraînant le doublement des audiences ce mardi 20 octobre.
Le bilan judiciaire pourrait donc encore évoluer dans les prochains jours, alors que les enquêtes ouvertes après les violences du 17 octobre se poursuivent.
En train de doucement convaincre ma famille et mes amis de voter LFI en 2027, ça va le faire il a manqué 400 000 en 2022 entre JLM et lepen cette fois on laissera rien passerSignaler Répondre
Et avec tout les saccages du week end dernier, on est pas la risée du monde?Signaler Répondre
bonjour. Ce qui serait intéressant de savoir, ce sont les sommes financières qu'auront à payer chaque condamné ? La prison est une punition concernant un état de fait, vols, dégradations, pillages, en aucun cas cette condamnation ne doit être assujettie à une compensation des dits vols, dégradations etc.Signaler Répondre
Quand on voit que les juges ont édité un manuel à l’intention des délinquants qui explique comment casser sans se faire attraper ?? Tous dans le même camp de LFI....Signaler Répondre
Quelle démonstration d'autorité ! Quelques mois de sursis de complaisance et des peines "aménageables" (traduction : zéro jour en cellule) pour avoir saccagé la Presqu'île... Les émeutiers doivent trembler de peur dans leurs baskets !Signaler Répondre
Pendant que LFI et la mairie écologiste frôlent la syncope face à tant de "fermeté", les gars qui débarquent en mode « Bismillah, c'est les ténèbres, viens on va tout piller mon frangin » repartent tranquillou avec un petit bracelet électronique au chaud à la maison.
Cassez, pillez, détruisez : la justice veille avec sa poigne en mousse. Dormez bien, Lyon est sauvée !
Tu peux rajouter Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat LFI, mis en examen depuis 2025 pour viols sur mineurs et viols avec torture ou acte de barbarie.Signaler Répondre
On comprend mieux pourquoi LFI a voté contre la perpétuité pour les violeurs d'enfants.
"Je ne savais pas que c'était du vol"Signaler Répondre
Ben voyons !!! C'est quoi ? Un emprunt ? C'est le Père Noël qui a laissé sa hotte ouverte ?
Bande de connards !!!!
Et Bidochon, il a pris combien de millions ?Signaler Répondre
tu vole un sac hermès tu vas en prison .Signaler Répondre
Tu voles des millions , on t 'offre un bracelet , après des années de procédures judiciaires !
et la Le Pen c' était pour des millionsSignaler Répondre
Bel exemple !
Maintenant la tendance serait au bracelet . Le Pen , par exemple, finirait peut être sa campagne avec le bracelet. Nous serions alors la risée du monde .Signaler Répondre
C est du LFI comme d habitude, l enfumage, le mensonge, l accusation pour échapper a leurs turpitudes...de la merde quoi..Signaler Répondre
Ne pas meme perdre son temps a les écouter.
Déjà qu ils ne sont pas beaux a voir...
Et si en plus on les nourrit grassement😡😡😡quoique ils ont des champions parfois, et on en a pour son argent.DELOGU, BOYARD, SOUDAIS . Affligeants de laideur et de bêtise....imaginez un dîner du mercredi avec eux ,?
eux , c 'est juste quelques millions . Pas grave !Signaler Répondre
Jean Luc Melenchon coupable Adrien Quatennes coupable Raphael Arnault coupable Manuel Bompard coupable Bastien Lachaud coupable Sébastien Delogu. coupable Sophia Chikirou. coupable Bel exemple de ces députés tous dans le même parti LFI....Signaler Répondre
Oh les beaux commentaires de racistes ,de fachos défendant les voleurs comme légende,Sarkozy auxquels ont peut ajouter les patrons et actionnaires n'aimes qui s’engraisser sur le travail des salariesSignaler Répondre
David Lisnard presidentSignaler Répondre
Et du coup on est plus rapide, plus ferme que pour les ped0 criminel, vi0 leurs, et autre voleur d’argent public ?Signaler Répondre
D’accord pour les condamnés mais on marche pas un peu sur la tête ?!?
C’est du foutage de gueule a l’état pur !
Courage à toutes les personnes violentes, agressees et qui voit leurs bourreaux en liberté conditionnelle , en sursis ou en non lieu
Scandale de plus
"Prison ferme" avec des peines inférieures à 12 mois...Donc bracelet à domicile ?Signaler Répondre
Pourquoi mentionner une liste de noms qui n’ont pas de rapport avec les casseurs, les prédateurs haineux ou les pilleurs sauvages ? Quel est le rapport avec l’article ou la question posée ? Est-ce pour montrer que votre idéologie ou votre opinion est déconnectée de la réalité ? C’est en tout cas l’impression que cela donne.Signaler Répondre
Avec une peine d'un an, tu ne vas pas en prison! C'est un comique ce darmanin!Signaler Répondre
Même les juges rigolaient de leurs verdicts 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Et qu ils sont tranquillement rentrés chez eux bien sûr pour recommencer samedi proSignaler Répondre
"Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !"Signaler Répondre
Tu as déja vu des moutons avec une arme ?.... à part des bêlements ,rien!
"Deux prévenus en situation irrégulière ont également été condamnés à une interdiction du territoire français pendant deux ans."Signaler Répondre
La légende dit qu'ils ont éclaté de rire en entendant la sentence.
Une métropole plongée dans le chaos, et au final une 10aine-20aine de gens qui vont faire 5-10 mois de prison ferme, pour les cas les plus sérieux (avec remise de peine possible peut-être?)Signaler Répondre
le seul point positif, c'est que petit à petit les idées se diffusent.
au boulot je bosse avec des "déçus de la gauche" bien-pensants, bienveillants, un peu bobos... et content de voir que même ces gens là commencent à ouvrir les yeux, commencent enfin à avoir des mots durs pour les pilleurs/délinquants...
quand les violences étaient dans le passé limitées aux banlieues, les gens regardaient ailleurs, mais maintenant que ça arrive en centres villes voire dans les appartements privés, ça commence à flipper :)
Sur la totalité des racailles lyonnaises :Signaler Répondre
1% d'interpellations
0,01% de case prison
Message envoyé par la justice :
Allez-y vous n'avez pas plus de chance d'aller en prison que de recevoir une météorite sur la tête
Attention, les honnêtes gens n'étant plus défendus par l'État, ils vont se défendre eux-mêmes et il va y avoir des morts !
Ça dégagé déjà pas ceux qui sont là illégalement alors pour les autres ça risque pas d'arriverSignaler Répondre
Donc sur 199 interpellations (pour combien de pilleurs et destructeurs ?) :Signaler Répondre
31 GAV
25 déférés
8 en comparution immédiate
6 condamnés
3 prison ferme
La messe est dite
Fillon , qui a fini par plaider coupable ,vient de déclarer son soutien à Retailleau , c 'et de sa prison ou de chez lui avec son bracelet ?Signaler Répondre
David Lisnard Président !Signaler Répondre
quels sont les profils des condamnés ? et quels liens avec l’entourage de Doucet ? lui qui à toujours soutenu les groupuscules violents de l’extrême gauche.. rappelez vous ses déclarations et manifestations contre la dissolution de la milice de LFi que la municipalité de Lyon appelait « nos partenaires privilégiés contre la droite » ce we les partenaires privilégiés du maire on lutté contre la République et la FranceSignaler Répondre
On continue à prendre les Français pour des cons , car une fois encore, comme d'habitude ce sont eux qui vont payer la note ! ! ! ! !Signaler Répondre
Que du sursis! Et on continue a leur verser des aides sociales! Justice de m.....Signaler Répondre
Des peines ridicules que ces racailles ne feront jamais. Tant que les juges seront du côté de LFI, aucune peines dissuasives ne sera rendues !!Signaler Répondre
"premières condamnations tombent, plusieurs suspects incarcérés".Signaler Répondre
S'ils ont été condamnés ce ne sont pas des "suspects" ;-)
Dans le titre: Plusieurs suspects incarcérés....Signaler Répondre
S'ils sont incarcérés, c'est qu'ils ne sont plus suspects, mais coupables.
Le vrai titre devrait donc être : plusieurs coupables incarcérés
Nicolas Sarkozy coupableSignaler Répondre
Marine Lepen coupable
Julien oudoul coupable
Bardella coupable
François Fillon coupable
Couple balkany coupable
Tien des nom bien de souche mdrrr ces quand vous voulez que les nom vous intéresse … mais quand on a des noms bien français vous refusez que l’on s’attarde dessus
Ces peines me semblent très légères et ne seront vraissemblablement pas entièrement exécutées ...On essaye d'amadouer et faire retomber la colère ! Ne nous y trompons pas ; Les casseurs ,pilleurs , agresseurs ne seront pas sanctionnés à hauteur de leurs crimes et délits .Signaler Répondre
Le jugement est rendu au nom du peupleSignaler Répondre
Il est public
Pourquoi ne pas donner les noms dans vos articles ?
Vous le faites pour toutes les personnalités qui passe au tribunal pourtant
Tout le monde en parle, personne ne l'applique, finalement on va payer leurs amendes de vols avec les aides sociales qu'on va verser, mais on est conSignaler Répondre
le bi nationaux dehors, suppression de la nationalité Française, c'est dans les conditions de l'obtention