Une intervention de la police municipale de Caluire-et-Cuire a conduit à l’interpellation de deux personnes lundi en fin d’après-midi.

Le maire LR Bastien Joint, également vice-président de la Métropole de Lyon indique qu’un véhicule considéré comme suspect a d’abord été repéré grâce au réseau de vidéoprotection de la commune et aux agents du Centre de supervision urbain.

Deux patrouilles de police municipale ont alors été envoyées sur place pour contrôler la voiture et ses occupants.

Les deux occupants tentent d’échapper au contrôle

Selon le récit du maire, les deux personnes auraient tenté de "se soustraire au contrôle". Les policiers municipaux ont ensuite procédé à leur interpellation.

C’est lors de cette opération qu’une importante quantité de vêtements a été découverte dans le coffre du véhicule. Bastien Joint souligne que la provenance de ces articles "suscite des interrogations", notamment après les nombreux pillages commis deux jours auparavant à Lyon.

Le maire reste toutefois prudent sur leur origine : "Il appartiendra naturellement à l’enquête de déterminer leur origine et d’établir les éventuelles responsabilités."

La Police nationale a ensuite pris le relais de l’intervention et les deux individus ont été placés en garde à vue.

Les policiers municipaux de Caluire ont également participé, par leur présence, aux opérations de perquisition menées sur le véhicule ainsi que dans deux logements.

Bastien Joint salue "la réactivité et le professionnalisme de nos policiers municipaux, ainsi que l’excellente coopération avec la police nationale".

"Notre réponse sera toujours ferme"

Le maire profite de cette intervention pour réaffirmer sa ligne en matière de sécurité.

"Je l’ai dit et je le répète : notre réponse sera toujours ferme à l’égard de ceux qui cassent et qui pillent", déclare-t-il.

Il souhaite que les auteurs de faits qui seraient établis par la justice soient condamnés à réparer les préjudices causés "jusqu’au dernier centime".