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Le pavillon de Bellecour à Lyon, 174 ans d’histoire partis en fumée

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Le pavillon de Bellecour à Lyon, 174 ans d’histoire partis en fumée

Détruit par un incendie ce samedi après-midi en marge de la mobilisation du 17 octobre, le bâtiment de l’office de tourisme n’était pas qu’un comptoir d’accueil. Corps de garde militaire, poste de police puis vitrine touristique de la ville, il veillait sur la place depuis le Second Empire.

Il a fallu une heure. Saccagé vers 14 h 30, interdit d’accès aux pompiers par des individus hostiles jusqu’à 15 heures, le pavillon de la place Bellecour était déclaré détruit à 15 h 30. Avec lui disparaît l’un des deux plus anciens édifices de la place.

Les deux pavillons jumeaux qui ferment le côté sud de Bellecour datent du début des années 1850, 1852 selon l’office de tourisme lui-même. On les doit à Tony Desjardins, né à Lyon en 1814 et mort en 1882, que le préfet Claude-Marius Vaïsse nomme architecte en chef de la Ville en 1854.

Le nom ne dit plus grand-chose aux Lyonnais, mais le travail, si. C’est Desjardins qui mène la restauration générale de l’Hôtel de Ville à partir de 1854, dessine en 1858 et 1859 les premières Halles de Lyon à structure métallique, relève la nef de la primatiale Saint-Jean et lui donne ses flèches néogothiques, agrandit d’une aile le Palais des Arts devenu musée des Beaux-Arts et restaure le théâtre des Célestins. Une bonne partie de ce que le visiteur photographie aujourd’hui en Presqu’île est passée entre ses mains. La chute de l’Empire lui coûtera son poste.

Le pavillon qui a brûlé n’a pas été conçu pour renseigner les touristes. À l’origine, c’est un bâtiment militaire : un corps de garde, posté au bord d’une place qui servait alors autant aux revues qu’à la promenade. Son fronton portait un Mars sculpté par Joseph-Hugues Fabisch, l’auteur de la Vierge dorée de Fourvière. Le buste du dieu de la guerre en a été déposé en 1956, et le fronton n’a jamais retrouvé son décor.

Après l’armée, la police. Le pavillon sert de poste avant de changer de vocation en 1924, lorsqu’il est remis au Syndicat d’initiative, jusque-là installé au 19 de la place. Restauré en 1945, il devient la Maison du Tourisme, puis l’Office de tourisme en 1970. Depuis, des générations de visiteurs y ont pris un plan ou demandé où déjeuner.

Son jumeau, à quelques dizaines de mètres, a connu une trajectoire plus festive. Il abrite d’abord une gargote, celle du père Lathuille, tenue par une patronne que l’on surnommait la reine des tilleuls, en souvenir des arbres qui bordaient la place avant les marronniers. La tradition veut que Baudelaire ait compté parmi les clients. Le lieu devient ensuite, pour près d’un siècle, un café-restaurant dansant, la Maison Dorée. Racheté par la Ville, il finit en salle d’exposition sous le nom de Maison de Lyon, puis du Rectangle.

Deux pavillons, deux destins : l’un pour la garde, l’autre pour la fête. Ils encadrent depuis cent soixante-quatorze ans une place qui a souvent changé de visage — statue équestre fondue à la Révolution puis refaite, tilleuls remplacés par des marronniers, parking creusé dessous, esplanade minérale critiquée pour son absence d’ombre.

Reste la question que personne n’a encore posée publiquement : que fait-on d’un bâtiment de 1852 détruit par le feu ? Une reconstruction à l’identique supposera des relevés, des financements et des années. Le pavillon n’était pas classé, mais il appartenait au paysage quotidien d’une place qui, elle, est protégée.

Lyon a l’habitude de rebâtir ce qu’elle a perdu. Elle a moins l’habitude de perdre en une heure ce qui avait tenu cent soixante-quatorze ans.

Tags :

Office de tourisme

17 octobre

Lyon

place bellecour

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Zut le 17/10/2026 à 20:34

Gregory devant sa télé ?

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Alerte aux faibles de d'esprit le 17/10/2026 à 20:32
Alerte sur l occident... a écrit le 17/10/2026 à 16h38

174 ans d histoire détruite par les barbares.
Ils l ont fait aussi en Afghanistan avec les grands Bouddha, en Israël sous le mont du peuple, au Mali avec les manuscrits...en URSS avec les eglises etc...
Ça s appelle une razzia ou une révolution pour le peuple, détruire une civilisation pour imposer la sienne....celle de l obscurantisme et du fanatisme...

"En URSS avec les églises."
Ne confonds pas tout, c'est à cause de l'Église que des peuples entiers ont été massacrés.

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Hino le 17/10/2026 à 20:28
ah bon a écrit le 17/10/2026 à 17h26

T'habites dans l'office du tourisme attardin ??

Non mais je l’ai payé avec des impôts. Maintenant y’en a marre toi aussi tu vas payer.

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LaffreuxJoJo le 17/10/2026 à 20:25

Je suis choqué. Si c’est comme ça maintenant ça va être comment en 2027 quand l’extrême gauche ou l’extrême droite sera au pouvoir!??? Sérieusement l’état doit faire quelques chose. La responsabilité des parents doit être engagé.

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lolotoooôooo le 17/10/2026 à 20:19
Dgsi ?? a écrit le 17/10/2026 à 19h51

Revolution en marche quand l’état va faire la sienne que fait notre DGSI ?

Elle fait comme les autres services de l'Etzt, tout aussi efficace ....

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Acab responsable le 17/10/2026 à 20:18

ACAB responsable

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Claude maurice le 17/10/2026 à 20:17
boomerbouly a écrit le 17/10/2026 à 18h43

Et tout ça pour avoir Edouard Philippe dans un an !

jamais

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Black Star le 17/10/2026 à 20:05
Vx a écrit le 17/10/2026 à 19h16

Vu en direct à la télé. La police n'est pas intervenue du tout. Le feu à mis au moins 15 min à se propager.
Le pillage a duré 30 min. Absolument honteux. Quels objectifs, quelle incompétence derrière tout ça ??

Pourquoi honteux ? Précisions, s'il vous plaît.

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Dgsi ?? le 17/10/2026 à 19:51

Revolution en marche quand l’état va faire la sienne que fait notre DGSI ?

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Comme dirait Greg le 17/10/2026 à 19:42

Forte angoisse climatique

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Dégradations sélectives....ou faute de goût... le 17/10/2026 à 19:36
Vx a écrit le 17/10/2026 à 19h19

Au fait dîtes-moi que les ombrelles ont cramé elles aussi svp

Même pas.....

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Faudrait travailler le cerveau.... le 17/10/2026 à 19:35
la france a Macron a écrit le 17/10/2026 à 17h55

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Tiens, il est ressorti de son tunnel, le feignant du copier-coller ?

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Jeanlaville le 17/10/2026 à 19:33

Quelle merveilleuse journée

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Un voyou c est un voyou le 17/10/2026 à 19:33
Vx a écrit le 17/10/2026 à 19h16

Vu en direct à la télé. La police n'est pas intervenue du tout. Le feu à mis au moins 15 min à se propager.
Le pillage a duré 30 min. Absolument honteux. Quels objectifs, quelle incompétence derrière tout ça ??

Et s ils n avaient pas mis le feu ?
Il faudrait peut être revenir au bon sens....et arrêtez l inversion des valeurs..

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 le 17/10/2026 à 19:26

Mélenchon Président dès demain !

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Vx le 17/10/2026 à 19:19

Au fait dîtes-moi que les ombrelles ont cramé elles aussi svp

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Vx le 17/10/2026 à 19:16

Vu en direct à la télé. La police n'est pas intervenue du tout. Le feu à mis au moins 15 min à se propager.
Le pillage a duré 30 min. Absolument honteux. Quels objectifs, quelle incompétence derrière tout ça ??

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La gauche le 17/10/2026 à 19:04
la france a Macron a écrit le 17/10/2026 à 17h55

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Ce que j’adore avec la gauche c’est quand meme quand les mecs saccagent, pillent, detruisent, c’est toujours la faute des autres.

“J’etais pas content à cause de Macron”

Les gauchos d’ajd c’est des gamins de 7 ans incapables de gerer leurs emotions, assumer leurs actes, bosser.

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boomerbouly le 17/10/2026 à 18:43

Et tout ça pour avoir Edouard Philippe dans un an !

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Apolitique 69009 le 17/10/2026 à 18:22
la france a Macron a écrit le 17/10/2026 à 17h55

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de Macron. La justice fait preuve de laxisme depuis des années, et certains parents ne prennent plus leurs responsabilités dans l’éducation de leurs enfants. Macron a certainement sa part de responsabilité, mais ce n’est pas lui qui envoie les casseurs dans la rue. Chacun doit assumer ses actes, à commencer par ceux qui détruisent et saccagent.

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houla malheureux le 17/10/2026 à 18:12
John-698 a écrit le 17/10/2026 à 17h41

Les pompiers interdit d'intervenir par des mecs cagoulé fallait utiliser le canon a eau dans leurs gueules direct . Les mêmes qui applaudissent sont ceux qui ont mis le feu . Faut leurs faire payé la facture déplacement des pompiers remises en états des lieux

imaginez qu'un de ces branleurs se fasse casser une dent , et la c'est le déferlement , le tohu bohu des assoces bien pensantes de gauche et d'extrème gauche

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Vous avez voté pour la gauche et la diversité le 17/10/2026 à 18:11

Il est trop tard pour pleurer ! Espérons que personnes ne viennent piller vos appartements....

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Anti LFI le 17/10/2026 à 18:10

Le monde merveilleux de la nouvelle France de melenchon et doucet

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bolchevique le 17/10/2026 à 17:58
la france a Macron a écrit le 17/10/2026 à 17h55

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Que Staline vous conduise vers la réussite que tout le monde connaît!

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strogoff le 17/10/2026 à 17:56
Boomerdesannees80 a écrit le 17/10/2026 à 17h31

Seuls des hommes à poignes comme Jean François Copé ou Xavier Bertrand peuvent nous sortir de cette ornière :
Ce que je préconise
Un plan Marshall dans les banlieues, de 7000 milliards d'euros
L'écriture inclusive mise dans la Constitution
Nommer le prochain porte avion Gisele Pelicot
Et surtout la discrimination positive portée à son paroxysme :
Troposphere V, vite !!

les américains ont déjà surnommé Monica Jet l'avion de combat futur le Boeing X35 :
l'énorme entrée d'air du réacteur, évoquant une bouche souriante et grande ouverte, vaut à cet appareil ce surnom officieux et péjoratif de « Monica Jet », en référence ironique au scandale sexuel qui défraya la chronique durant le mandat du Président Clinton.

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la france a Macron le 17/10/2026 à 17:55

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Jeronimo69 le 17/10/2026 à 17:53

La république et ses suppots détruira tout si on la laisse faire !

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Comme Notre Dame de Paris le 17/10/2026 à 17:51
plus de peur que de mal a écrit le 17/10/2026 à 16h51

ca va c'est de la pierre, y'a rien de détruit

La pierre peut péter/exploser dixit ce qui s'est passé lors de l'incendie de Notre Dame de Paris

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Lyonnaise 003 le 17/10/2026 à 17:48

Je ne comprends pas le plaisir qu il y a à incendier , casser detruire.Vous aimez le chaos allez rejoindre les pays en guerre car ici c est trop facile vous n avez personne en face.Des qu un CRS vous modeste un peu c est la cata.En attendant les boutiques que vous pillez payent des impôts et des cotisations URSAF. L état va devoir reconstruire alors que notre situation financiere est catastrophique.Oui vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis

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Saviem69 le 17/10/2026 à 17:47

une honte!!!!

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Carambar le 17/10/2026 à 17:47

Rejouissez-vous petits Lyonnais, comme les autres Français qui votent vous devrez bientôt choisir entre la PESTE et le CHOLERA !

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lolotoooôooo le 17/10/2026 à 17:46
lyon avec Zemmour a écrit le 17/10/2026 à 17h26

Car la police est déjà composée d'incapables qui se font surclasser stratégiquement par des ados illettrés et à moitié déscolarisés. C'est dire à quel point notre police est devenue aussi pathétique.

La police est comme le reste de l'Etat, incapable .....

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Les Fachos Incultes le 17/10/2026 à 17:43

Il faut enfermer tous ces étrons !

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Je signe le 17/10/2026 à 17:43
Boomerdesannees80 a écrit le 17/10/2026 à 17h31

Seuls des hommes à poignes comme Jean François Copé ou Xavier Bertrand peuvent nous sortir de cette ornière :
Ce que je préconise
Un plan Marshall dans les banlieues, de 7000 milliards d'euros
L'écriture inclusive mise dans la Constitution
Nommer le prochain porte avion Gisele Pelicot
Et surtout la discrimination positive portée à son paroxysme :
Troposphere V, vite !!

Merci, je rigole encore :)

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macron demission le 17/10/2026 à 17:42

Face a un gouvernement sourd et aux abois,a un président qui se cache.....la seule satisfaction est que les Français sont bel et bien insoumis

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John-698 le 17/10/2026 à 17:41

Les pompiers interdit d'intervenir par des mecs cagoulé fallait utiliser le canon a eau dans leurs gueules direct . Les mêmes qui applaudissent sont ceux qui ont mis le feu . Faut leurs faire payé la facture déplacement des pompiers remises en états des lieux

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réfection le 17/10/2026 à 17:40
Eh la modération a écrit le 17/10/2026 à 17h23

Ca passe ça comme commentaire ??????????????

on n'est plus aux commentaires !!! là c'est la guerre macron l'a dit dix fois à croire qu' il la provoqué

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avec vous le 17/10/2026 à 17:34

lyonnais petit bras !! à marseille c'est la mairie qui crame

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Eh bam le 17/10/2026 à 17:34

Des drapeaux, palestiniens et algérien ! Tout est dit !
Ce ne sont pas des manifestants ! Ce sont des racailles des quartiers Est et qui sont en guerre qu’notre pays !
On a ce qu’on mérite face à tant de laxisme ! Cette racaille n’a aucune raison d’avoir peur !

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Boomerdesannees80 le 17/10/2026 à 17:31

Seuls des hommes à poignes comme Jean François Copé ou Xavier Bertrand peuvent nous sortir de cette ornière :
Ce que je préconise
Un plan Marshall dans les banlieues, de 7000 milliards d'euros
L'écriture inclusive mise dans la Constitution
Nommer le prochain porte avion Gisele Pelicot
Et surtout la discrimination positive portée à son paroxysme :
Troposphere V, vite !!

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Simple constat le 17/10/2026 à 17:28
Eh la modération a écrit le 17/10/2026 à 17h23

Ca passe ça comme commentaire ??????????????

Cela se passe de commentaire en effet un tel chaos de la part de ces racailles, ces sauvages haineux.

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ah bon le 17/10/2026 à 17:26
Hino a écrit le 17/10/2026 à 17h17

Tkt on arrive pour brûler ta maison !!

T'habites dans l'office du tourisme attardin ??

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lyon avec Zemmour le 17/10/2026 à 17:26
Cyrielle69 a écrit le 17/10/2026 à 17h09

J'ai honte d'être française. Je ne comprends pas les ordres donnés par les politiques aux forces de l'ordre. Manifestement, ils ont l'ordre d'éviter toute répression. Le Président va encore demander de l'empathie?
J'aimerais connaître la situation sociale de ces casseurs, de cette racaille. Et pourquoi l'armée n'interviendrait-elle pas?

Car la police est déjà composée d'incapables qui se font surclasser stratégiquement par des ados illettrés et à moitié déscolarisés. C'est dire à quel point notre police est devenue aussi pathétique.

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Eh la modération le 17/10/2026 à 17:23
quelle honte a écrit le 17/10/2026 à 16h59

il faudrait tirer sur les casseurs et envoyer l armée ! faire payer les partis des élus en tête de cortège ! soutien aux FDO

Ca passe ça comme commentaire ??????????????

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strogoff le 17/10/2026 à 17:23
a gerber a écrit le 17/10/2026 à 16h30

Mais vous étes ou les fdo? les politiques de mes 2? vous regardez?

les FDO ne peuvent plus agir car la justice remet sans cesse en cause leur action.

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bassta le 17/10/2026 à 17:20
Veroma a écrit le 17/10/2026 à 16h41

Mais que fait l’état ?
Une véritable catastrophe !

Quel État? il y a un moment que les politiques se sont couchés devant toutes les revendications pour obtenir des électeurs.

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Eh bam le 17/10/2026 à 17:18
plus de peur que de mal a écrit le 17/10/2026 à 16h51

ca va c'est de la pierre, y'a rien de détruit

Pauvre debile !!

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Hino le 17/10/2026 à 17:17
plus de peur que de mal a écrit le 17/10/2026 à 16h51

ca va c'est de la pierre, y'a rien de détruit

Tkt on arrive pour brûler ta maison !!

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s'il vous plait merci le 17/10/2026 à 17:14

brulez le fisc aussi svp

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Cyrielle69 le 17/10/2026 à 17:09

J'ai honte d'être française. Je ne comprends pas les ordres donnés par les politiques aux forces de l'ordre. Manifestement, ils ont l'ordre d'éviter toute répression. Le Président va encore demander de l'empathie?
J'aimerais connaître la situation sociale de ces casseurs, de cette racaille. Et pourquoi l'armée n'interviendrait-elle pas?

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