Le pavillon de Bellecour à Lyon, 174 ans d’histoire partis en fumée

Il a fallu une heure. Saccagé vers 14 h 30, interdit d’accès aux pompiers par des individus hostiles jusqu’à 15 heures, le pavillon de la place Bellecour était déclaré détruit à 15 h 30. Avec lui disparaît l’un des deux plus anciens édifices de la place.

« Batman » sort de l’office de tourisme de Lyon en flammes, le bâtiment est détruit dans des proportions inédites https://t.co/g3ESVXAgoZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Les deux pavillons jumeaux qui ferment le côté sud de Bellecour datent du début des années 1850, 1852 selon l’office de tourisme lui-même. On les doit à Tony Desjardins, né à Lyon en 1814 et mort en 1882, que le préfet Claude-Marius Vaïsse nomme architecte en chef de la Ville en 1854.

Le nom ne dit plus grand-chose aux Lyonnais, mais le travail, si. C’est Desjardins qui mène la restauration générale de l’Hôtel de Ville à partir de 1854, dessine en 1858 et 1859 les premières Halles de Lyon à structure métallique, relève la nef de la primatiale Saint-Jean et lui donne ses flèches néogothiques, agrandit d’une aile le Palais des Arts devenu musée des Beaux-Arts et restaure le théâtre des Célestins. Une bonne partie de ce que le visiteur photographie aujourd’hui en Presqu’île est passée entre ses mains. La chute de l’Empire lui coûtera son poste.

Le pavillon qui a brûlé n’a pas été conçu pour renseigner les touristes. À l’origine, c’est un bâtiment militaire : un corps de garde, posté au bord d’une place qui servait alors autant aux revues qu’à la promenade. Son fronton portait un Mars sculpté par Joseph-Hugues Fabisch, l’auteur de la Vierge dorée de Fourvière. Le buste du dieu de la guerre en a été déposé en 1956, et le fronton n’a jamais retrouvé son décor.

Après l’armée, la police. Le pavillon sert de poste avant de changer de vocation en 1924, lorsqu’il est remis au Syndicat d’initiative, jusque-là installé au 19 de la place. Restauré en 1945, il devient la Maison du Tourisme, puis l’Office de tourisme en 1970. Depuis, des générations de visiteurs y ont pris un plan ou demandé où déjeuner.

Son jumeau, à quelques dizaines de mètres, a connu une trajectoire plus festive. Il abrite d’abord une gargote, celle du père Lathuille, tenue par une patronne que l’on surnommait la reine des tilleuls, en souvenir des arbres qui bordaient la place avant les marronniers. La tradition veut que Baudelaire ait compté parmi les clients. Le lieu devient ensuite, pour près d’un siècle, un café-restaurant dansant, la Maison Dorée. Racheté par la Ville, il finit en salle d’exposition sous le nom de Maison de Lyon, puis du Rectangle.

Deux pavillons, deux destins : l’un pour la garde, l’autre pour la fête. Ils encadrent depuis cent soixante-quatorze ans une place qui a souvent changé de visage — statue équestre fondue à la Révolution puis refaite, tilleuls remplacés par des marronniers, parking creusé dessous, esplanade minérale critiquée pour son absence d’ombre.

Reste la question que personne n’a encore posée publiquement : que fait-on d’un bâtiment de 1852 détruit par le feu ? Une reconstruction à l’identique supposera des relevés, des financements et des années. Le pavillon n’était pas classé, mais il appartenait au paysage quotidien d’une place qui, elle, est protégée.

Lyon a l’habitude de rebâtir ce qu’elle a perdu. Elle a moins l’habitude de perdre en une heure ce qui avait tenu cent soixante-quatorze ans.

La statue de Paul Bocuse saccagée, l’office de tourisme en proie aux flammes à Lyon https://t.co/vR6dmvt6i8 — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026