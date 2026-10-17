Le pavillon de Bellecour à Lyon, 174 ans d’histoire partis en fumée

Il a fallu une heure. Saccagé vers 14 h 30, interdit d’accès aux pompiers par des individus hostiles jusqu’à 15 heures, le pavillon de la place Bellecour était déclaré détruit à 15 h 30. Avec lui disparaît l’un des deux plus anciens édifices de la place.
« Batman » sort de l’office de tourisme de Lyon en flammes, le bâtiment est détruit dans des proportions inédites https://t.co/g3ESVXAgoZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Les deux pavillons jumeaux qui ferment le côté sud de Bellecour datent du début des années 1850, 1852 selon l’office de tourisme lui-même. On les doit à Tony Desjardins, né à Lyon en 1814 et mort en 1882, que le préfet Claude-Marius Vaïsse nomme architecte en chef de la Ville en 1854.
Le nom ne dit plus grand-chose aux Lyonnais, mais le travail, si. C’est Desjardins qui mène la restauration générale de l’Hôtel de Ville à partir de 1854, dessine en 1858 et 1859 les premières Halles de Lyon à structure métallique, relève la nef de la primatiale Saint-Jean et lui donne ses flèches néogothiques, agrandit d’une aile le Palais des Arts devenu musée des Beaux-Arts et restaure le théâtre des Célestins. Une bonne partie de ce que le visiteur photographie aujourd’hui en Presqu’île est passée entre ses mains. La chute de l’Empire lui coûtera son poste.
Le pavillon qui a brûlé n’a pas été conçu pour renseigner les touristes. À l’origine, c’est un bâtiment militaire : un corps de garde, posté au bord d’une place qui servait alors autant aux revues qu’à la promenade. Son fronton portait un Mars sculpté par Joseph-Hugues Fabisch, l’auteur de la Vierge dorée de Fourvière. Le buste du dieu de la guerre en a été déposé en 1956, et le fronton n’a jamais retrouvé son décor.
Après l’armée, la police. Le pavillon sert de poste avant de changer de vocation en 1924, lorsqu’il est remis au Syndicat d’initiative, jusque-là installé au 19 de la place. Restauré en 1945, il devient la Maison du Tourisme, puis l’Office de tourisme en 1970. Depuis, des générations de visiteurs y ont pris un plan ou demandé où déjeuner.
Son jumeau, à quelques dizaines de mètres, a connu une trajectoire plus festive. Il abrite d’abord une gargote, celle du père Lathuille, tenue par une patronne que l’on surnommait la reine des tilleuls, en souvenir des arbres qui bordaient la place avant les marronniers. La tradition veut que Baudelaire ait compté parmi les clients. Le lieu devient ensuite, pour près d’un siècle, un café-restaurant dansant, la Maison Dorée. Racheté par la Ville, il finit en salle d’exposition sous le nom de Maison de Lyon, puis du Rectangle.
Deux pavillons, deux destins : l’un pour la garde, l’autre pour la fête. Ils encadrent depuis cent soixante-quatorze ans une place qui a souvent changé de visage — statue équestre fondue à la Révolution puis refaite, tilleuls remplacés par des marronniers, parking creusé dessous, esplanade minérale critiquée pour son absence d’ombre.
Reste la question que personne n’a encore posée publiquement : que fait-on d’un bâtiment de 1852 détruit par le feu ? Une reconstruction à l’identique supposera des relevés, des financements et des années. Le pavillon n’était pas classé, mais il appartenait au paysage quotidien d’une place qui, elle, est protégée.
Lyon a l’habitude de rebâtir ce qu’elle a perdu. Elle a moins l’habitude de perdre en une heure ce qui avait tenu cent soixante-quatorze ans.
La statue de Paul Bocuse saccagée, l’office de tourisme en proie aux flammes à Lyon https://t.co/vR6dmvt6i8— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Environ 1h après le déclenchement de l’incendie de l’office de tourisme, les pompiers ont pu commencer à intervenir. Une partie des manifestants applaudissent les soldats du feu #17octobre #Lyon https://t.co/5D4J0ILC5E— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Gregory devant sa télé ?Signaler Répondre
"En URSS avec les églises."Signaler Répondre
Ne confonds pas tout, c'est à cause de l'Église que des peuples entiers ont été massacrés.
Non mais je l’ai payé avec des impôts. Maintenant y’en a marre toi aussi tu vas payer.Signaler Répondre
Je suis choqué. Si c’est comme ça maintenant ça va être comment en 2027 quand l’extrême gauche ou l’extrême droite sera au pouvoir!??? Sérieusement l’état doit faire quelques chose. La responsabilité des parents doit être engagé.Signaler Répondre
Elle fait comme les autres services de l'Etzt, tout aussi efficace ....Signaler Répondre
ACAB responsableSignaler Répondre
jamaisSignaler Répondre
Pourquoi honteux ? Précisions, s'il vous plaît.Signaler Répondre
Revolution en marche quand l’état va faire la sienne que fait notre DGSI ?Signaler Répondre
Forte angoisse climatiqueSignaler Répondre
Même pas.....Signaler Répondre
Tiens, il est ressorti de son tunnel, le feignant du copier-coller ?Signaler Répondre
Quelle merveilleuse journéeSignaler Répondre
Et s ils n avaient pas mis le feu ?Signaler Répondre
Il faudrait peut être revenir au bon sens....et arrêtez l inversion des valeurs..
Mélenchon Président dès demain !Signaler Répondre
Au fait dîtes-moi que les ombrelles ont cramé elles aussi svpSignaler Répondre
Vu en direct à la télé. La police n'est pas intervenue du tout. Le feu à mis au moins 15 min à se propager.Signaler Répondre
Le pillage a duré 30 min. Absolument honteux. Quels objectifs, quelle incompétence derrière tout ça ??
Ce que j’adore avec la gauche c’est quand meme quand les mecs saccagent, pillent, detruisent, c’est toujours la faute des autres.Signaler Répondre
“J’etais pas content à cause de Macron”
Les gauchos d’ajd c’est des gamins de 7 ans incapables de gerer leurs emotions, assumer leurs actes, bosser.
Et tout ça pour avoir Edouard Philippe dans un an !Signaler Répondre
Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de Macron. La justice fait preuve de laxisme depuis des années, et certains parents ne prennent plus leurs responsabilités dans l’éducation de leurs enfants. Macron a certainement sa part de responsabilité, mais ce n’est pas lui qui envoie les casseurs dans la rue. Chacun doit assumer ses actes, à commencer par ceux qui détruisent et saccagent.Signaler Répondre
imaginez qu'un de ces branleurs se fasse casser une dent , et la c'est le déferlement , le tohu bohu des assoces bien pensantes de gauche et d'extrème gaucheSignaler Répondre
Il est trop tard pour pleurer ! Espérons que personnes ne viennent piller vos appartements....Signaler Répondre
Le monde merveilleux de la nouvelle France de melenchon et doucetSignaler Répondre
Que Staline vous conduise vers la réussite que tout le monde connaît!Signaler Répondre
les américains ont déjà surnommé Monica Jet l'avion de combat futur le Boeing X35 :Signaler Répondre
l'énorme entrée d'air du réacteur, évoquant une bouche souriante et grande ouverte, vaut à cet appareil ce surnom officieux et péjoratif de « Monica Jet », en référence ironique au scandale sexuel qui défraya la chronique durant le mandat du Président Clinton.
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
La république et ses suppots détruira tout si on la laisse faire !Signaler Répondre
La pierre peut péter/exploser dixit ce qui s'est passé lors de l'incendie de Notre Dame de ParisSignaler Répondre
Je ne comprends pas le plaisir qu il y a à incendier , casser detruire.Vous aimez le chaos allez rejoindre les pays en guerre car ici c est trop facile vous n avez personne en face.Des qu un CRS vous modeste un peu c est la cata.En attendant les boutiques que vous pillez payent des impôts et des cotisations URSAF. L état va devoir reconstruire alors que notre situation financiere est catastrophique.Oui vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assisSignaler Répondre
une honte!!!!Signaler Répondre
Rejouissez-vous petits Lyonnais, comme les autres Français qui votent vous devrez bientôt choisir entre la PESTE et le CHOLERA !Signaler Répondre
La police est comme le reste de l'Etat, incapable .....Signaler Répondre
Il faut enfermer tous ces étrons !Signaler Répondre
Merci, je rigole encore :)Signaler Répondre
Face a un gouvernement sourd et aux abois,a un président qui se cache.....la seule satisfaction est que les Français sont bel et bien insoumisSignaler Répondre
Les pompiers interdit d'intervenir par des mecs cagoulé fallait utiliser le canon a eau dans leurs gueules direct . Les mêmes qui applaudissent sont ceux qui ont mis le feu . Faut leurs faire payé la facture déplacement des pompiers remises en états des lieuxSignaler Répondre
on n'est plus aux commentaires !!! là c'est la guerre macron l'a dit dix fois à croire qu' il la provoquéSignaler Répondre
lyonnais petit bras !! à marseille c'est la mairie qui crameSignaler Répondre
Des drapeaux, palestiniens et algérien ! Tout est dit !Signaler Répondre
Ce ne sont pas des manifestants ! Ce sont des racailles des quartiers Est et qui sont en guerre qu’notre pays !
On a ce qu’on mérite face à tant de laxisme ! Cette racaille n’a aucune raison d’avoir peur !
Seuls des hommes à poignes comme Jean François Copé ou Xavier Bertrand peuvent nous sortir de cette ornière :Signaler Répondre
Ce que je préconise
Un plan Marshall dans les banlieues, de 7000 milliards d'euros
L'écriture inclusive mise dans la Constitution
Nommer le prochain porte avion Gisele Pelicot
Et surtout la discrimination positive portée à son paroxysme :
Troposphere V, vite !!
Cela se passe de commentaire en effet un tel chaos de la part de ces racailles, ces sauvages haineux.Signaler Répondre
T'habites dans l'office du tourisme attardin ??Signaler Répondre
Car la police est déjà composée d'incapables qui se font surclasser stratégiquement par des ados illettrés et à moitié déscolarisés. C'est dire à quel point notre police est devenue aussi pathétique.Signaler Répondre
Ca passe ça comme commentaire ??????????????Signaler Répondre
les FDO ne peuvent plus agir car la justice remet sans cesse en cause leur action.Signaler Répondre
Quel État? il y a un moment que les politiques se sont couchés devant toutes les revendications pour obtenir des électeurs.Signaler Répondre
Pauvre debile !!Signaler Répondre
Tkt on arrive pour brûler ta maison !!Signaler Répondre
brulez le fisc aussi svpSignaler Répondre
J'ai honte d'être française. Je ne comprends pas les ordres donnés par les politiques aux forces de l'ordre. Manifestement, ils ont l'ordre d'éviter toute répression. Le Président va encore demander de l'empathie?Signaler Répondre
J'aimerais connaître la situation sociale de ces casseurs, de cette racaille. Et pourquoi l'armée n'interviendrait-elle pas?