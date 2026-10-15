Festival Lumière à Lyon : tensions entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli autour de la réception des frères Coen

Le Festival Lumière devient le théâtre d'un nouveau désaccord entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli. Alors que les frères Coen doivent être reçus vendredi à l'Hôtel de Ville de Lyon, les deux collectivités ont échangé pendant plusieurs jours sur la participation de la présidente LR de la Métropole à cette cérémonie.

Selon Tribune de Lyon, la Métropole affirmait encore mardi 13 octobre que la présence de Véronique Sarselli n'était pas souhaitée lors de la traditionnelle remise du cadeau protocolaire aux lauréats. La collectivité contribue pourtant financièrement à l'organisation du festival. En 2025, sa subvention avait été ramenée de 1,04 million à 960 000 euros.

Une invitation finalement confirmée, mais des désaccords persistants

Du côté de la mairie de Lyon, la version est différente. L'entourage de Grégory Doucet assure avoir invité Véronique Sarselli à la réception et avoir transmis cette proposition à son cabinet, réfutant l'existence de tensions.

Ce mercredi 14 octobre, la présidente de la Métropole figure bien parmi les invités de la cérémonie. Son entourage indique néanmoins attendre encore le déroulement précis de l'événement.

Toujours selon Tribune de Lyon, la mairie souhaiterait par ailleurs que Grégory Doucet soit invité en retour à des manifestations organisées par la Métropole.

Les frères Coen, récompensés par le Prix Lumière 2026, doivent être accueillis vendredi soir à l'Hôtel de Ville pour une cérémonie suivie d'un dîner.