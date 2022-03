Des saisies exceptionnelles pour les douanes de Lyon en 2021

Ce mercredi après-midi, le directeur interrégional des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Éric Meunier, a présenté à Lyon les résultats des services douaniers d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Une sélection de marchandises saisies tout au long de l’année a été exposée afin de montrer l’exercice des missions de lutte des douaniers contre la fraude.

Suite à la période de crise sanitaire, l’année 2021 a constitué un contexte de reprise sur le plan économique pour les entreprises mais également pour les trafiquants, permettant ainsi le développement de nouvelles méthodes pour distribuer des marchandises illicites.

Et c’est "le flair des douaniers", comme l’a décrit Éric Meunier, qui a permis de mettre la main sur un important butin lors des douze derniers mois écoulés.

Ainsi, 8,4 tonnes de stupéfiants dont 8,07 tonnes de cannabis ; 51,2 kilos de cocaïne ; 5,8 kilos d’ecstasy ou encore 3,8 kilos d’héroïne ont pu être saisies. A noter qu’une importante augmentation de tabac contrefait a été constatée. Ce sont 37 tonnes de tabacs de contrebande qui ont été saisies, soit une augmentation de 23% comparée à l’année 2020.

La croissance de ce produit peut s’expliquer par la réponse pénale, qui serait nettement moins importante que celle concernant la saisie de stupéfiants. "Les organisations criminelles trouvent toujours les bons créneaux pour prendre le moins de risque possible", a déclaré Eric Meunier lors de la conférence de presse.

Concernant la contrefaçon, ce sont 325 625 articles qui ont été récupérés, pour une valeur de 15,3 millions d’euros sur le marché intérieur. Parmi les trouvailles "habituelles", on peut retrouver les traditionnelles chaussures, vêtements, sacs et parfums contrefaits, mais également des petites nouveautés comme des faux chèques vacances, des trottinettes électriques venues de Chine, des biens culturels et trésors nationaux non déclarés, ou encore du gel hydroalcoolique. Nouveauté également, le trafic de timbres de contrefaçons, venus principalement de Chine comme la quasi-totalité des produits contrefaits.

Le montant total des sommes objet d'infractions financières s’élève quant à lui à près de 11 millions d’euros, avec 52 cas de blanchiment d’argent.

Même si le bilan des saisies semble conséquent, le directeur interrégional des douanes a estimé que cette augmentation est en corrélation avec la reprise économique : "la croissance de certaines saisies est en lien direct avec la reprise", a poursuivi Eric Meunier.

"La douane c’est une administration qui protège les entreprises, les consommateurs et l’ensemble du territoire. C’est énormément de choses, notre administration est très polyvalente", a conclu le directeur interrégional des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En tout, ce sont 1 319 agents douaniers qui opèrent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui couvrent les 12 départements pour 17 000 agents sur le plan national. Le service douanier d'Auvergne-Rhône-Alpes a la particularité d'avoir deux "vraies frontières", à savoir la frontière Suisse et celle avec l'Italie.

J.N.