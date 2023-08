Auvergne-Rhône-Alpes : trafic dense ce week-end sur les routes

Les Auvergnats-Rhônalpins qui ont prévu un départ vendredi ou samedi devront faire face à deux journées embouteillées.

Ce vendredi, Bison Futé annonce une journée orange dans l’ensemble du territoire pour les départs ainsi que pour les retours où toute la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est classée rouge dans le sens des retours. Pour cette raison, il est conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Marseille à partir de midi et jusqu’à 23h et dans l’autre sens entre 13h et minuit. Idem du côté du tunnel du Mont-Blanc où la circulation sera compliquée entre midi et 15h en direction de l’Italie et entre 11h et minuit pour retourner en France.

Le samedi, tout l’Hexagone est classé rouge dans le sens des départs et la région Auvergne-Rhône-Alpes reste en orange pour les retours. Il est donc d’autant plus déconseillé d’emprunter l’A7 entre Lyon et Orange de 5 à 18h tandis que dans le sens contraire, il vaut mieux éviter cet axe de 13h à minuit. Là aussi, le tunnel du Mont-Blanc aura une circulation dense entre 11h et 16h en direction de l’Italie et entre 9h et minuit pour en partir.

Enfin, le dimanche va doucement retrouver un trafic plus fluide bien que la région soit toujours en orange pour les départs comme pour les retours selon Bison Futé. L’A7 est toujours déconseillée de Lyon à Orange entre 10h et 19h et dans le sens retour de midi à 21h. Quant au tunnel du Mont-Blanc, la circulation y sera dense entre midi et 15h en direction de l’Italie et de 10h à 22h pour retourner en France.