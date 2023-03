Lyon : Gabriel Attal lance un dispositif de lutte contre le trafic de tabac au niveau national

Le Groupe de recherche et d’intervention de lutte contre le trafic du tabac (GRITT), était en test dans la capitale des Gaules depuis février 2021. Ce dispositif permettait "d’associer l’ensemble des forces de sécurité mais aussi les buralistes pour aider avec des signalements", indique le ministre. Et Gabriel Attal semble convaincu : "Cela a bien marché, il y a de beaux résultats et les équipes en sont satisfaites". Il faut dire que le système semble efficace. Lors du dévoilement de ses prises durant l’année 2022 en début de semaine, les douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes avaient expliqué avoir saisi 47 tonnes de tabac, contre 37 tonnes en 2021. Certes, les trafics augmentent, mais ces prises impressionnantes sont aussi le résultat du travail des douaniers.

Menace pour la santé des fumeurs, pour les buralistes qui perdent des revenus ou encore perte de plus de 3 milliards d’euros pour les finances publiques qui ne reçoivent pas les taxes… Agir sur ce trafic était devenu une priorité pour le ministre.

"L’objectif sera d’être encore plus efficace et toujours plus efficace dans la lutte contre le trafic de tabac qui est un véritable fléau dans notre pays", explique l’ancien porte-parole du gouvernement.

Avec des résultats encourageants donc, la décision a été prise d’étendre ce dispositif aux grandes métropoles françaises. Outre l’appellation modifiée, passant de Groupe de recherche et d’intervention de lutte contre le trafic du tabac (GRITT) à Lyon, à Groupement de Lutte Anti-Trafic de Tabac (GLATT) pour le reste du pays, quelques points vont évoluer. La formation des douaniers sera notamment renforcée sur les questions de renseignement ou encore l’usage des technologies numériques, mais globalement, "on s’inscrit dans la philosophie du GRITT" termine le ministre.

T.B.