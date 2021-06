Chaussures, parfums, timbres... : plus de 85 000 contrefaçons saisies depuis le début de l'année en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le début de l'année, plus de 85 000 articles de contrefaçon ont été saisis en Auvergne-Rhône-Alpes. En moyenne, trois contestations en matière de contrefaçons sont réalisées chaque jour selon les services douaniers de la région.

La dernière saisie importante a été réalisée à Saint-Etienne le 3 juin dernier. Plus de 15 000 flacons de 33 ml de parfum ont été interceptés. A Lyon, le 12 janvier dernier, les douaniers ont mis la main sur 12 000 timbres de contrefaçon lors d'un contrôle de fret express.

Dans le reste de la région, les douanes ont également saisi 1 059 comprimés et sachets contrefaisant la marque d’un laboratoire pharmaceutique lors du contrôle à Saint-Julien en Genevois le 5 mai ; 10 368 paires de chaussures contrefaisant plusieurs marques, de sport en particulier, par les douaniers de Montmélian lors du contrôle d’un ensemble routier le 17 mai dernier puis 10 648 paires de chaussures lors d’une autre mission de contrôle routier ; 12 100 pochons contrefaisants plusieurs marques le 18 mai et enfin 532 articles textiles (hauts et bas de pyjamas, masques de nuit) contrefaisant une marque connue pour enfant le 10 janvier.

"La diversité des saisies illustre le fait qu’aucun secteur d’activité économique n’est épargné. Tous les produits sont aujourd’hui concernés par le faux, qui n’est pas l’apanage des articles textiles ou de luxe mais concerne plus largement l’ensemble des produits y compris de consommation courante. Outre l’atteinte à la réputation des entreprises, à leurs efforts en matière d’innovation et de recherche, et son impact sur l’économie nationale, la contrefaçon représente un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. En tant qu’administration de protection du territoire et des citoyens, la douane est pleinement mobilisée pour lutter contre la contrefaçon qui est l’une de ses priorité", conclut la douane dans un communiqué.