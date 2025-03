Vénissieux : trois vendeurs à la sauvette interpellés sur le marché des Minguettes

Les forces de l'ordre ont mené une opération de surveillance fructueuse sur le marché des Minguettes, à Vénissieux. Alertés de la présence de vendeurs à la sauvette, les policiers ont interpellé, jeudi 27 février, trois individus en train de commercialiser illégalement des cigarettes, de la maroquinerie contrefaite et des parfums.

L'un des suspects était en possession d'un couteau, d'un spray de gel au poivre et de 365 euros en espèces. Il a été placé en garde à vue, tandis que ses deux complices ont écopé d'une amende forfaitaire délictuelle.

Lors de cette intervention, les policiers ont saisi 85 paquets de cigarettes de contrebande, 24 articles de maroquinerie contrefaits ainsi que plusieurs dizaines d'accessoires de téléphonie. Conformément aux directives du parquet, la marchandise illicite sera détruite et l'argent saisi versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Le principal mis en cause qui a été placé en garde à vue s'est vu poursuivi pour vente à la sauvette de tabac et de produits contrefaits et sera jugé par ordonnance pénale délictuelle.