Faits Divers

Vols de bijoux : un couple sème la terreur à Vénissieux, des personnes âgées prises pour cible

Vols de bijoux : un couple sème la terreur à Vénissieux, des personnes âgées prises pour cible
Vols de bijoux : un couple sème la terreur à Vénissieux, des personnes âgées prises pour cible

Les messages d’alerte se répandent sur les réseaux sociaux.

Vols de bijoux, sacs arrachés... Un message largement relayé sur les réseaux sociaux alerte en particulier sur un couple circulant parfois en voiture qui aurait agressé des femmes âgées à Vénissieux. Dans ce témoignage, il est question de victimes contraintes de monter dans le véhicule, certaines ayant été dépouillées de leurs sacs et de leurs bijoux.

Contactée, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme qu’ "une plainte a été déposée ce jour (mardi 16 septembre) par une femme de 81 ans, victime d’un vol par ruse de ses bijoux sur la voie publique dans le quartier des Minguettes à Vénissieux le lundi 15 septembre vers 11 heures, impliquant un couple." La victime n’a pas été blessée.

Les services de polices précisent toutefois que "le mode opératoire n’est pas le même" que celui décrit dans les messages circulant sur les réseaux sociaux, puisqu’aucune tentative de forcer la victime à monter dans un véhicule n’a été constatée dans ce cas précis.

La situation incite néanmoins à rester particulièrement attentif dans le quartier des Minguettes, surtout pour les personnes âgées.

Tags :

Vol par ruse

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 16/09/2025 à 18:20

Se trimballer aux Minguettes avec des bijoux il faut être suicidaire.
Comme au Tonkin, à la Guill ou au ministère des finances...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.