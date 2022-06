Le faux électricien avait escroqué plus d'une vingtaine de victimes à Lyon

Le suspect aurait commis plus d'une vingtaine de vols en se faisant passer pour un électricien, prétextant réparer des problèmes électriques et effectuer des relevés de compteurs. Il profitait alors de sa présence sur les lieux pour dérober de l'argent, des bijoux et des cartes bancaires pour effectuer des achats et de retraits.

L'homme a fini par être identifié par les enquêteurs. Il est alors apparu que l'individu avait été arrêté à Paris fin novembre 2020 pour des faits similaires.

C'est donc en prison que le suspect a été localisé. Il a été extrait de son centre de détention pour être entendu par les policiers lyonnais. Présenté au parquet ce mercredi, il doit être jugé en comparution immédiate.