Victoires de la musique 2021 : Benjamin Biolay et Pomme sacrés !

Benjamin Biolay et Pomme ont été sacrés artistes de l'année. Le Caladois a remporté la Victoire de la musique de l’artiste masculin et a également été sacré meilleur album de l'année pour son disque "Grand Prix". Comme beaucoup d'artistes lors de la cérémonie, le chanteur a profité de ce moment pour faire passer un message au gouvernement concernant la crise qui frappe le secteur culturel : "Cela n’a pas été une année très victorieuse pour la musique", a-t-il déclaré en récupérant son prix. "Dans cette année de silence a suivi un silence étourdissant, celui des pouvoirs publics. J’attends qu’on nous écoute un petit peu", a-t-il lâché.

???? Un grand bravo à Benjamin Biolay qui remporte son deuxième prix ce soir, sacré meilleur album de l'année ! #Victoires2021



▶️ https://t.co/3S4G7rnEhW pic.twitter.com/sA2pYO9Tix — France 2 (@France2tv) February 12, 2021

De son côté, la Lyonnaise Pomme a remporté la Victoire de l'artiste féminine. "Je ne pleure jamais dans la vie, mais ça a été une année trop intense en bonheur et en déception. Je crois qu’on peut dire que ça a été une année de failles", a déclaré de son côté la jeune chanteuse de 24 ans.

Les deux artistes ont également été salués et félicités par le maire de Lyon Grégory Doucet sur les réseaux sociaux. "Votre poésie est un véritable souffle d’espoir. Merci de votre engagement et de votre courage, pour les femmes, pour l’écologie et pour l’égalité", a notamment écrit l’élu écologiste sur la chanteuse Pomme.

Toutes mes félicitations à @Pommeofficial pour cette nouvelle #victoiredelamusique, comme artiste féminine de l’année cette fois !

Votre poésie est un véritable souffle d’espoir. Merci de votre engagement et de votre courage, pour les femmes, pour l’écologie et pour l’égalité. pic.twitter.com/Mq5T3FazYw — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) February 13, 2021

A noter que le trophée de la création audiovisuelle a été remis à Julien Doré pour son clip Nous. Pour rappel, le Lyonnais Woodkid était en lice dans cette catégorie.



Palmarès complet de cette édition :

- Artiste féminine : Pomme

- Artiste masculin : Benjamin Biolay

- Album de l'année : Grand Prix de Benjamin Biolay

- Chanson originale : Mais je t'aime de Camille Lellouche et Grand Corps Malade

- Création audiovisuelle : Nous de Julien Doré

- Révélation féminine : Yseult

- Révélation masculine : Hervé

- Titre le plus streamé : Ne reviens pas de Gradur et Heuss l'Enfoiré