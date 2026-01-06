CES de Las Vegas : Véronique Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon au grand rendez-vous mondial de la tech

Une décision vivement dénoncée par le mouvement Grand Cœur Lyonnais, qui y voit un renoncement stratégique pour un territoire se revendiquant pourtant comme un moteur de l’innovation.

Le Consumer Electronics Show, considéré comme le plus grand salon mondial dédié aux technologies et à l’électronique grand public, rassemble chaque année entreprises, start-up et investisseurs internationaux. Cette année encore, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up.

Pour Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole sous la bannière Grand Cœur Lyonnais, ce choix de la Métropole de ne pas y participer envoie "un signal désastreux". Elle estime que "l’absence de la Métropole de Lyon à ce rendez-vous mondial" traduit un renoncement "au nom du dogme de la décroissance", alors même que les entreprises locales ont besoin "d’export, de visibilité et d’accès aux marchés".

Véronique Sarselli rappelle qu’avant l’arrivée des écologistes à la tête de la Métropole, la collectivité soutenait les présences lyonnaises au CES à travers des missions économiques et des délégations officielles. Une stratégie aujourd’hui abandonnée, selon elle, au détriment de l’attractivité économique et du rayonnement international du territoire.

"Pendant que d’autres territoires se mobilisent pour renforcer leurs positions à l’international, la Métropole de Lyon s’enfonce dans la logique du déclassement économique", déplore encore l’économiste, évoquant "moins de vitrines, moins de réseaux, moins d’opportunités commerciales pour nos PME et start-up".

En cas de victoire aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli affirme vouloir réinstaller la Métropole de Lyon dans les grands rendez-vous internationaux, du CES aux salons stratégiques, en coordination avec la Région et les acteurs économiques. "La Métropole doit être un accélérateur, pas un angle mort", insiste-t-elle.