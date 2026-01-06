CES de Las Vegas : Véronique Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon au grand rendez-vous mondial de la tech

Une décision vivement dénoncée par le mouvement Grand Cœur Lyonnais, qui y voit un renoncement stratégique pour un territoire se revendiquant pourtant comme un moteur de l’innovation.
Le Consumer Electronics Show, considéré comme le plus grand salon mondial dédié aux technologies et à l’électronique grand public, rassemble chaque année entreprises, start-up et investisseurs internationaux. Cette année encore, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up.
Pour Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole sous la bannière Grand Cœur Lyonnais, ce choix de la Métropole de ne pas y participer envoie "un signal désastreux". Elle estime que "l’absence de la Métropole de Lyon à ce rendez-vous mondial" traduit un renoncement "au nom du dogme de la décroissance", alors même que les entreprises locales ont besoin "d’export, de visibilité et d’accès aux marchés".
Véronique Sarselli rappelle qu’avant l’arrivée des écologistes à la tête de la Métropole, la collectivité soutenait les présences lyonnaises au CES à travers des missions économiques et des délégations officielles. Une stratégie aujourd’hui abandonnée, selon elle, au détriment de l’attractivité économique et du rayonnement international du territoire.
"Pendant que d’autres territoires se mobilisent pour renforcer leurs positions à l’international, la Métropole de Lyon s’enfonce dans la logique du déclassement économique", déplore encore l’économiste, évoquant "moins de vitrines, moins de réseaux, moins d’opportunités commerciales pour nos PME et start-up".
En cas de victoire aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli affirme vouloir réinstaller la Métropole de Lyon dans les grands rendez-vous internationaux, du CES aux salons stratégiques, en coordination avec la Région et les acteurs économiques. "La Métropole doit être un accélérateur, pas un angle mort", insiste-t-elle.
Encore une qui prépare l'opinion pour se payer des voyages aux frais des contribuables.Signaler Répondre
On s'en tamponne !Signaler Répondre
Personne sur Lyon n'a inventé le fil à couper le beurre cette année, et alors ?
cette candidate me semble très agressiveSignaler Répondre
je n’apprécie pas ce style
La métropôle lyonnaise disparaît peu à peu à la visibilité internationale.Signaler Répondre
On se rappellera juste par exemple qu'on a failli laisser partir Interpol...
Après les étrangers quand on leur parlera de "Lyon", ça ne leur dira plus rien du tout...
Lyon ne comptera plus.
"Cette année encore, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up."Signaler Répondre
apprenez à lire, vous éviterez de passer pour un nigaud.
Alors quoi? la région y participe ou pas a cet évènement a Las Végas ?? éclairez nous LM c'est votre boulot de journaliste non !!!Signaler Répondre
" La région participe a cet événement et vu de Las Vegas c 'est suffisant " c'est votre avis, pas celui de tout le monde et c'est vrai que ce rendez-vous mondial de la tech est important pour les villes, c'est l'occasion de se mettre en avant pour apporter une visibilité aux acteurs du secteur à l'international.Signaler Répondre
Mme Sarselli , vous le savez les critiques tout azimut sont plutôt contre productivesSignaler Répondre
Alors continuez svp à faire des propositions raisonnables et novatrices pour assurer l alternance !
Attention Veronique: vous etes en train de faire du grand n importe quoi.Signaler Répondre
La région participe a cet événement et vu de Las Vegas c 'est suffisant.
Abandonnez ces remarques politiciennes "datées" qui veulent que l on en ait une plus grosse ou plus longue que tout le monde .
Les élus écologistes sortants on fait cette expérience avec les travaux , les pistes cyclables ,...et se prennent le revers dans le nez actuellement.
N'oubliez jamais que : Le trop est l ennemi du bien .