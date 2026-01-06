Politique

CES de Las Vegas : Véronique Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon au grand rendez-vous mondial de la tech

CES de Las Vegas : Véronique Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon au grand rendez-vous mondial de la tech
CES de Las Vegas : Véronique Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon au grand rendez-vous mondial de la tech - LyonMag

Alors que le CES de Las Vegas se tient jusqu'au 9 janvier, la Métropole de Lyon a décidé de ne pas faire le voyage.

Une décision vivement dénoncée par le mouvement Grand Cœur Lyonnais, qui y voit un renoncement stratégique pour un territoire se revendiquant pourtant comme un moteur de l’innovation.

Le Consumer Electronics Show, considéré comme le plus grand salon mondial dédié aux technologies et à l’électronique grand public, rassemble chaque année entreprises, start-up et investisseurs internationaux. Cette année encore, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up.

Pour Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole sous la bannière Grand Cœur Lyonnais, ce choix de la Métropole de ne pas y participer envoie "un signal désastreux". Elle estime que "l’absence de la Métropole de Lyon à ce rendez-vous mondial" traduit un renoncement "au nom du dogme de la décroissance", alors même que les entreprises locales ont besoin "d’export, de visibilité et d’accès aux marchés".

Véronique Sarselli rappelle qu’avant l’arrivée des écologistes à la tête de la Métropole, la collectivité soutenait les présences lyonnaises au CES à travers des missions économiques et des délégations officielles. Une stratégie aujourd’hui abandonnée, selon elle, au détriment de l’attractivité économique et du rayonnement international du territoire.

"Pendant que d’autres territoires se mobilisent pour renforcer leurs positions à l’international, la Métropole de Lyon s’enfonce dans la logique du déclassement économique", déplore encore l’économiste, évoquant "moins de vitrines, moins de réseaux, moins d’opportunités commerciales pour nos PME et start-up".

En cas de victoire aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli affirme vouloir réinstaller la Métropole de Lyon dans les grands rendez-vous internationaux, du CES aux salons stratégiques, en coordination avec la Région et les acteurs économiques. "La Métropole doit être un accélérateur, pas un angle mort", insiste-t-elle.

Tags :

CES

CES Las Vegas

métropole de Lyon

métropolitaines 2026

Véronique Sarselli

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LFI 69 le 06/01/2026 à 13:11

Encore une qui prépare l'opinion pour se payer des voyages aux frais des contribuables.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/01/2026 à 12:22

On s'en tamponne !
Personne sur Lyon n'a inventé le fil à couper le beurre cette année, et alors ?

Signaler Répondre
avatar
pierre 2 le 06/01/2026 à 12:07

cette candidate me semble très agressive
je n’apprécie pas ce style

Signaler Répondre
avatar
Elle a raison, les Ecologistes font rabougrir Lyon à petit feu le 06/01/2026 à 11:43

La métropôle lyonnaise disparaît peu à peu à la visibilité internationale.

On se rappellera juste par exemple qu'on a failli laisser partir Interpol...

Après les étrangers quand on leur parlera de "Lyon", ça ne leur dira plus rien du tout...

Lyon ne comptera plus.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 06/01/2026 à 09:52
leger a écrit le 06/01/2026 à 09h46

Alors quoi? la région y participe ou pas a cet évènement a Las Végas ?? éclairez nous LM c'est votre boulot de journaliste non !!!

"Cette année encore, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up."

apprenez à lire, vous éviterez de passer pour un nigaud.

Signaler Répondre
avatar
leger le 06/01/2026 à 09:46

Alors quoi? la région y participe ou pas a cet évènement a Las Végas ?? éclairez nous LM c'est votre boulot de journaliste non !!!

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 06/01/2026 à 09:28
Attention a écrit le 06/01/2026 à 09h12

Attention Veronique: vous etes en train de faire du grand n importe quoi.
La région participe a cet événement et vu de Las Vegas c 'est suffisant.
Abandonnez ces remarques politiciennes "datées" qui veulent que l on en ait une plus grosse ou plus longue que tout le monde .
Les élus écologistes sortants on fait cette expérience avec les travaux , les pistes cyclables ,...et se prennent le revers dans le nez actuellement.
N'oubliez jamais que : Le trop est l ennemi du bien .

" La région participe a cet événement et vu de Las Vegas c 'est suffisant " c'est votre avis, pas celui de tout le monde et c'est vrai que ce rendez-vous mondial de la tech est important pour les villes, c'est l'occasion de se mettre en avant pour apporter une visibilité aux acteurs du secteur à l'international.

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 06/01/2026 à 09:25

Mme Sarselli , vous le savez les critiques tout azimut sont plutôt contre productives
Alors continuez svp à faire des propositions raisonnables et novatrices pour assurer l alternance !

Signaler Répondre
avatar
Attention le 06/01/2026 à 09:12

Attention Veronique: vous etes en train de faire du grand n importe quoi.
La région participe a cet événement et vu de Las Vegas c 'est suffisant.
Abandonnez ces remarques politiciennes "datées" qui veulent que l on en ait une plus grosse ou plus longue que tout le monde .
Les élus écologistes sortants on fait cette expérience avec les travaux , les pistes cyclables ,...et se prennent le revers dans le nez actuellement.
N'oubliez jamais que : Le trop est l ennemi du bien .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.