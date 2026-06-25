Le ski-alpinisme officiellement ajouté au programme des JO Alpes 2030

Le comité international olympique a validé ce jeudi la réinscription du ski-alpinisme au programme des Jeux Olympiques d'hiver Alpes 2030.

Après une première apparition aux JO de Milan Cortina, le ski-alpinisme sera de nouveau au menu des JO d'hiver 2030, via des épreuves individuelles, une épreuve de sprint et un relais mixte.

"Le ski-alpinisme est chez lui dans les Alpes. Son intégration au programme d'Alpes 2030 est une formidable reconnaissance pour ce sport et pour tous ceux qui le font vivre. Je remercie les membres du CIO pour leur confiance. Cette décision traduit parfaitement notre ambition : proposer des Jeux profondément ancrés dans leur territoire, ouverts aux évolutions des sports d'hiver et tournés vers l'avenir", a notamment expliqué Edgar Grospiron, le président du COJOP, devant les membres du CIO rassemblés à Lausanne pour l'occasion.

Les épreuves de ski-alpinisme, qui avaient rapporté plusieurs médailles à la France l'hiver dernier grâce à Emily Harrop et Thibault Anselmet, seront organisées dans le Briançonnais, l'un des quatre grands pôles où doivent se tenir les Jeux Olympiques avec la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que Lyon et sa métropole.