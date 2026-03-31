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Vénissieux : une visite banale… puis les policiers ouvrent les frigos et font une découverte totalement inattendue

Vénissieux : une visite banale… puis les policiers ouvrent les frigos et font une découverte totalement inattendue
Vénissieux : une visite banale… puis les policiers ouvrent les frigos et font une découverte totalement inattendue - LyonMag

Une intervention sans enjeu particulier s’est transformée en saisie importante.

Ce mardi 31 mars 2026, les policiers se sont rendus dans un logement situé avenue Jules-Guesde, à Vénissieux, pour remettre une simple convocation.

Sur place, l’intervention a pris une tournure inattendue. Les forces de l’ordre ont procédé à la perquisition de l’appartement, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir.

À l’intérieur, les agents ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants. Pas moins de 24 kg de résine de cannabis étaient dissimulés, notamment dans deux réfrigérateurs.

La fouille a également permis de découvrir 354g d’herbe de cannabis ainsi qu’environ 2 000 euros en espèces. Un suspect a été interpellé sur place. Il a été placé en garde à vue.

Tags :

saisie

stupefiant

1 commentaire
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Bonjour bonjour le 31/03/2026 à 17:49

Découverte stupéfiante de stupéfiants

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