Vénissieux : une visite banale… puis les policiers ouvrent les frigos et font une découverte totalement inattendue

Ce mardi 31 mars 2026, les policiers se sont rendus dans un logement situé avenue Jules-Guesde, à Vénissieux, pour remettre une simple convocation.

Sur place, l’intervention a pris une tournure inattendue. Les forces de l’ordre ont procédé à la perquisition de l’appartement, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir.

À l’intérieur, les agents ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants. Pas moins de 24 kg de résine de cannabis étaient dissimulés, notamment dans deux réfrigérateurs.

La fouille a également permis de découvrir 354g d’herbe de cannabis ainsi qu’environ 2 000 euros en espèces. Un suspect a été interpellé sur place. Il a été placé en garde à vue.