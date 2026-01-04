Faits Divers

Sous surveillance depuis plusieurs jours, un point de deal tombe à Villeurbanne

Chaque matin, le même rituel se répétait sous les yeux des enquêteurs.  

L'intervention s'est déroulée le 1er janvier 2026 à Villeurbanne, au 39 avenue du 8-Mai-1945. Selon nos informations, un groupe de sécurité de proximité (GSP) menait depuis plusieurs jours une opération de surveillance suite à une enquête préliminaire sur un point de vente de produits stupéfiants implanté à cette adresse.

Au cours des surveillances, les policiers ont constaté qu’un individu, identifié comme Monsieur S, venait chaque matin mettre en place le point de deal. Selon une source sécuritaire, cet homme quittait son domicile situé rue Saint-Jean à Villeurbanne en possession de produits stupéfiants, avant de se rendre avenue du 8-Mai-1945 afin d’alimenter le point de vente.

Le jour de l’intervention, les effectifs du GSP ont procédé à l’interpellation d’un acheteur — âgé de 30 ans, né en Tunisie— sur la commune de Villeurbanne. Avec l’appui d'un équipage de la BAC, le vendeur du jour — un SDF âgé de 36 ans, né au Maroc — a également été interpellé directement sur le point de deal, où des produits stupéfiants ont été retrouvés.

Dans le même temps, un autre équipage du GSP, accompagné d’un officier de police judiciaire, procédait à l’interpellation de Monsieur S, le gérant présumé âgé de 22 ans et natif de Vaulx-en-Velin. Les policiers se sont ensuite rendus à son domicile de Villeurbanne afin d’y effectuer une perquisition, laquelle s’est révélée positive.

Au total, les forces de l’ordre ont saisi 73,9 g de cocaïne, près de 2kg de résine de cannabis et plus de 147g d’herbe de cannabis. 

