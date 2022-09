"Résidence senior LGBT : les gens pourront s'y retrouver, sans revenir dans le placard", selon Rémi Zinck

C'est à la Croix-Rousse que s'ouvre la première résidence senior LGBT de France. Rémi Zinck explique qu'il y avait "une demande forte car cette population vieillit et cherche un endroit convivial, où elle peut se retrouver en toute sécurité, et qui est ouvert sur la ville".

La résidence est hétéro-friendly, "les hétéros peuvent s'y installer, à condition de respecter la charte. Il y aura aussi des chambres pour étudiants". "Les gens pourront s'y retrouver, sans revenir dans le placard", conclut le maire du 4e arrondissement de Lyon.

Lyon perd des habitants. Et notamment le 4e, dans le prolongement de la Presqu'île. "Le logement est très cher à la Croix-Rousse. On a voulu faire de Lyon une ville rayonnante, touristique. Et donc cela devient très difficile de se loger. On mène une politique active pour construire du logement social. Hélas, avant qu'elle ne porte ses fruits, il faut du temps", analyse Rémi Zinck.

L'élu écologiste se prépare aussi au retour de la Vogue des Marrons. "Il y a des choses sur lesquels les forains avancent. Il y a encore du chemin, clairement, pour arriver à la Vogue telle que nous souhaiterions l'avoir", indique-t-il, se félicitant d'avoir une "déambulation piétonne cette année".

A la Croix-Rousse, le square Ferrié accueille des mineurs isolés qui dorment sous des tentes. Une manifestation a eu lieu mercredi. "Depuis que nous sommes élus, la Ville de Lyon a pris ses responsabilités. Nous avons ouvert plusieurs points pour les accueillir. On s'active depuis cet été pour trouver une solution", se défend Rémi Zinck.

🗣️ Le maire de @Mairie4Lyon @RemiZinck est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce vendredi : résidence seniors LGBT, Vogue des Marrons, Croix-Rousse et mineurs isolés au programme https://t.co/Bt5Njglxwd — Lyon Mag (@lyonmag) September 23, 2022

00:00 Résidence pour seniors LGBT

03:21 Exode dans le 4e arrondissement

05:34 Vogue des Marrons

07:34 Boulevard de la Croix-Rousse

09:12 Piétonnisation du quartier

10:28 Mineurs isolés