La sculpture iconique "ONLY LYON" du Musée des Confluences fait peau neuve

Porté par ONLYLYON et confié à l’Atelier Anamorphose, ce projet "artistique et inclusif" marque une nouvelle étape pour cet emblème de la métropole.

Créée en 2010 par ONLYLYON Tourisme et Congrès, la sculpture avait voyagé dans plusieurs lieux emblématiques de la ville avant de s’installer définitivement en 2015 sur l’esplanade du Musée des Confluences.

Devenue un repère pour les visiteurs et habitants, elle fait désormais l’objet d’une réinterprétation artistique menée par le street artiste Kalouf. "Cette sculpture est devenue un véritable emblème de notre territoire auquel nombre de Lyonnais sont attachés. En lui offrant une nouvelle identité artistique, nous renforçons son attractivité tout en valorisant la créativité et l’inclusion sociale," explique Virginie Carton, Directrice d’ONLYLYON Tourisme et Congrès.

L’Atelier Anamorphose, choisi pour son engagement en faveur de l’insertion et de la mixité, a impliqué des jeunes en situation de handicap de la Fondation OVE dans la réalisation de l’œuvre.

La fresque imaginée par Kalouf symbolise l’évolution de Lyon, avec un jeu de lignes passant d’une architecture urbaine à une représentation plus organique, incarnée par le lion. "Aller vers une ville plus en lien avec son environnement", résume l’artiste, qui a choisi des couleurs vives pour moderniser l’identité visuelle d’ONLYLYON.

Cette métamorphose, qui s’achèvera ce mois-ci, invitera Lyonnais et visiteurs à redécouvrir un symbole fort du territoire sous un nouveau jour.