Lyon : les statues du Rhône et de la Saône sauvées par le Musée des Beaux-Arts

Erosion, pollution, vandalisme, usure, … les bronzes de la place Bellecour avaient grandement besoin de se refaire une beauté. Les deux statues représentant le Rhône et la Saône étaient les dernières œuvres datant du début du XVIIIe siècle à être encore exposées à l’air libre en France. Il y a encore quelques jours, leur accessibilité était totale : il n’y avait pas de barrière et leur hauteur était telle que n’importe qui pouvait grimper dessus. A en voir la cuisse décolorée de l’allégorie du Rhône, nul doute que des milliers de Lyonnais s’y sont déjà posés.

C’est donc le MBA qui s’est vu confier l’honneur d’accueillir et de restaurer les sculptures. "La vocation de notre musée est de transmettre aux générations futures les héritages du passé", a assuré Sylvie Ramond, la directrice du musée. "Ces deux-là sont très importantes pour nous, elles méritent une opération de sauvetage", a-t-elle poursuit. Coût de l’opération : 90 000 euros pris en charge par la Ville de Lyon. A noter que cette dernière a reçu une aide de 20 000 euros de la part de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelle).

Mais pour Sylvain Godinot, adjoint au maire en charge du patrimoine culturel, "c’était important de les protéger, notamment du vandalisme". "C’est une mission essentielle de médiation", a ajouté l'adjointe au maire chargée de la culture. Nathalie Perrin-Gilbert.

Une mission de médiation enclenchée dès le mois de juin puisque les travaux de rénovation seront accessibles au grand public, par groupe et avec réservation. L’occasion pour les visiteurs du musée de découvrir une branche et des métiers essentiels dans la conservation des œuvres d’art.



Des œuvres en mouvement constant

La vie du Rhône et de la Saône n’a pas été un long fleuve tranquille… Sculptées par Guillaume et Nicolas Coustou en 1721, les deux allégories sont en fait un clin d’œil aux traditionnelles représentations antiques du Nil et du Tibre. Installées initialement à la base de l’ancienne statue de Louis XIV place Bellecour, elles frôlent la disparition lors de la Révolution. Le bronze de la représentation du Roi Soleil ayant été fondu pour en faire des canons en 1792.

C’est le maire Louis Vitet qui parvint à sauver les "Dieux-fleuves" en les abritant au sein de l’Hôtel de Ville. Il faudra attendre 1957 pour que le Rhône et la Saône retrouvent leur position initiale, sous les ordres d’Edouard Herriot, au pied de la nouvelle statue de Louis XIV édifiée en 1825.

Les voici donc à nouveau déménagées. Après les travaux de restauration qui dureront tout le mois de juin, elles trôneront au pied du grand escalier Thomas Blanchet, à l’intérieur du Musée des Beaux-Arts, dès l’automne 2021.

