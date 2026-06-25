Politique

Christophe Marguin élu président d’ONLYLYON Tourisme et Congrès

Christophe Marguin élu président d’ONLYLYON Tourisme et Congrès

Le chef lyonnais Christophe Marguin a été élu président d’ONLYLYON Tourisme et Congrès. Il succède à Robert Revat et prend la tête de l’organisme chargé de promouvoir l’attractivité touristique et économique de la métropole lyonnaise.

Changement à la tête d’ONLYLYON Tourisme et Congrès.

La Métropole de Lyon annonce l’élection de Christophe Marguin à la présidence de l’office de tourisme métropolitain. Il succède à Robert Revat, qui devient vice-président de la structure afin d’assurer la continuité de la gouvernance.

Reconnu pour son engagement de longue date en faveur de la gastronomie et du rayonnement de Lyon, Christophe Marguin, patron historique des Toques Blanches lyonnaises, entend insuffler une nouvelle dynamique à l’institution.

Selon la Métropole, cette nouvelle gouvernance doit permettre de renforcer l’attractivité du territoire en s’appuyant à la fois sur l’expérience de l’équipe sortante et sur l’arrivée de nouvelles personnalités issues du monde économique et des collectivités.

Autour de Christophe Marguin, le nouveau bureau exécutif est composé de Robert Revat, vice-président, Loïc Renart, trésorier et Béatrice Schawann, secrétaire générale.

Les assesseurs sont Olivier Araujo, Jérôme Moroge, François Contensou, Sylvain Douce, Olivier Michel et Pierre Couturier.

La Métropole estime que cette équipe "consolidée et renouvelée" doit envoyer un signal de stabilité aux partenaires publics et privés.

La feuille de route d’ONLYLYON Tourisme et Congrès restera centrée sur le rayonnement de la destination lyonnaise, le développement de l’activité touristique et le soutien aux entreprises et aux acteurs de la filière.

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Solidarité 69 le 25/06/2026 à 13:46

Distribution d'argent du contribuable pour les amis.
Elle est pas belle la vie.

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