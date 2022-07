Lyon : des points d’informations touristiques à la sortie du métro du Vieux-Lyon

En accord avec le schéma du développement du tourisme voté par la Métropole de Lyon en fin d’année dernière, celle-ci, accompagnée par la Ville de Lyon et OnlyLyon Tourisme et Congrès, a mis en place cinq points d’accueil mobiles dans le quartier du Vieux-Lyon, dans le 5e arrondissement.

"Ce qui est bon pour les touristes doit être bon pour les habitants", affirme Robert Revat, le président d’OnlyLyon Tourisme et Congrès. L’objectif est donc de "mieux organiser le tourisme dans le quartier", souligne Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole déléguée à la Coopération européenne et internationale et au Tourisme, pour faire circuler les touristes.

Ajouter à cela la volonté de "diversifier l’offre, d’impliquer les habitants et de créer du lien", précise Sylvie Tomic, adjointe au maire de Lyon en charge de l’Accueil et de l’Hospitalité et du Tourisme responsable.

Aller informer directement les visiteurs

Concrètement, cinq jeunes femmes faisant leur service civique vont animer ce nouveau dispositif disponible jusqu’à fin septembre. Elles vont se placer avec un triporteur aux abords de la station de métro Vieux-Lyon et se déplacer dans les rues et les traboules du quartier.

Leurs missions consistent à informer les visiteurs dès leur arrivée tout en les incitant à visiter d’autres quartiers de Lyon.

A noter qu’une expérimentation d’une antenne pérenne de l’office de tourisme dans le Vieux-Lyon a déjà été mise en place mais face au manque de visites, elle a dû fermer. C’est pourquoi aujourd’hui une offre mobile est proposée aux visiteurs.

A plus grande échelle, la Métropole de Lyon souhaite diffuser l’offre touristique sur tout son territoire. "Cela a pu se faire le week-end dernier avec le circuit de grande randonnée "Aux 4 coins de la Métropole"", illustre Hélène Dromain. L’objectif est de "mettre en valeur l’ensemble de la Métropole avec ses nombreux secteurs, vecteurs de développement", conclut la vice-présidente.

M.N.