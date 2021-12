SDF héros du Vieux-Lyon : une cagnotte mise en ligne

Ce SDF, qui fait la manche dans le quartier, n'a pas hésité à porter secours à un brocanteur pris au piège dans l'incendie de sa boutique rue Mgr-Lavarenne.

La cagnotte a été lancée par une Lyonnaise qui travaille à proximité du lieu où Fabrice installe sa tente chaque soir pour dormir, dans le quartier de Confluence. "Ce pot commun a été créé dans le but de venir en aide et remercier Fabrice Ducet", peut-on lire sur la plateforme Onparticipe.fr.

"C'est une personne sage, qui a de belles valeurs humaines et qui ne souhaite retirer aucun laurier de son acte citoyen", est-il également précisé.

La cagnotte a été mise en ligne ce jeudi.