Lyon : un violent incendie ravage une enseigne dans le Vieux-Lyon, une odeur de brûlé en centre-ville

Un important incendie s'est déclaré rue Mgr Lavarenne, non loin de la station de métro. Les pompiers sont sur place et ont bouclé cette partie du Vieux-Lyon pour leur intervention. Les flammes ont détruit une enseigne en rez-de-chaussée. Il s'agirait d'un brocanteur, fermé depuis un certain moment selon des riverains. Vers 13h45, le sinistre avait été globalement maîtrisé. Une personne a été légèrement blessée à la main et a été prise en charge par les secours.

Les reconnaissances ont pu débuter, même si le travail des pompiers a dû se poursuivre au premier étage, également touché. La façade de l'immeuble a été fortement noircie.

Le sous-préfet du Rhône, Jean-Daniel Montet-Jourdran, s'est rendu sur place.

Un grand panache de fumée se dégageait du quartier et était visible dans toute la Presqu'île, une forte odeur de brûlé régnait en centre-ville.

Hasard du calendrier, un autre incendie frappait un commerce plus tôt dans la matinée de lundi, dans le 6e arrondissement.