Lyon : une aide éco-patrimoine à la rénovation des anciens bâtiments

La Ville de Lyon veut rénover les bâtiments anciens. Le 20 septembre dernier, la mairie a voté pour améliorer les performances thermiques des bâtiments du patrimoine. A Lyon, 27% des logements datent d’avant 1948 et reçoivent très peu d’aides à la rénovation. Un soutien financier est ainsi proposé à dix copropriétés dans d’anciens bâtiments avec un plafond à 40 000 euros pour l’isolation.

L’aide agit sur le surplus de travaux à 70 euros par m². Il n’y pas de date limite, la mairie s’arrêtera lorsque le budget initial de 420 000 euros sera dépassé. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, fera son arbitrage mi-octobre pour étudier différentes actions de sobriété énergétiques.

Lutter contre la canicule et le grand froid

Malgré les croyances, les vieux bâtiments peuvent être rénovés : "Jusqu’à présent, on pensait que certains patrimoines étaient interdits de restauration" déclare Raphaël Michaud, adjoint au maire délégué à la Ville abordable. Parmi eux, deux bâtiments sont notamment en rénovation au 56 rue Saint-Jean.

Les travaux consistent notamment à enduire les bâtiments de chaux. Ce matériau est légèrement revisité, le sable ayant été remplacé par de la pouzzolane, une roche naturelle. Cela permet notamment aux immeubles d’être moins sensibles à la canicule et au grand froid.



De plus, la chaux "laisse respirer le mur et est suffisamment déformable pour être posée sur des murs en pierre anciens" déclare l’adjoint du maire. Une difficulté supplémentaire dans le Vieux-Lyon avec la proximité de la Saône qui crée de l’humidité, ce qui rend le temps de séchage plus limité. Raphaël Michaud considère qu’il s’agit d’un "vrai enjeu que chaque bâtiment puisse participer à la transition".

A.C