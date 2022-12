Près de Lyon : Agnès Pannier-Runacher en visite au stade de l’OL, "un exemple de sobriété énergétique"

Elle a visité le stade de l’Olympique Lyonnais qui se veut éco-responsable. Le stade baisse ainsi sa consommation d’énergie de 5% par an et cela passe par plusieurs mesures. La température de la pelouse est passée de 13 à 8 degrés, et même si cela peut paraître anodin, la pelouse est l’un des premiers postes de consommation d’énergie.

L’eau de pluie est récupérée pour les arrosages et tous les déchets alimentaires partent au compost. Des panneaux photovoltaïques sont installés sur le stade tout comme sur le centre d’entraînement et sur la LDLC Arena.

Ces derniers permettent d’être producteurs d’énergie et de baisser sa consommation. Le club explique aussi que les serveurs informatiques actuels consomment moins et sont moins énergivores. Enfin, les joueurs et joueuses de l’Olympique Lyonnais se déplacent en voiture électrique.

Agnès Pannier-Runacher salue les décisions prises par le club : "C’est un très bel exemple de ce qu’on a voulu bâtir sur la sobriété énergétique." Elle en a aussi profité pour rappeler aux Français "qu’il faut continuer l’économie d’énergie cet hiver mais il va falloir continuer dans les 20 ans qui viennent".

La ministre précise par ailleurs que "l’énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas". La consommation des Français a déjà baissé de 10% et Agnès Pannier-Runacher veut viser les 40%, une baisse qui ne lui paraît pas "inatteignable".

A.C.