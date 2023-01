A Lyon, les centres de La Part-Dieu et de Confluence se mettent au vert

Avec la crise de l’énergie et les prix qui s’envolent, les centres commerciaux n’y échappent pas. Cette charte signée avec les commerçants vise à réduire les dépenses énergétiques. Ainsi, le chauffage se lance désormais à 17 degrés, la climatisation se déclenchera quant à elle à des températures plus chaudes et les boutiques sont éteintes en dehors des périodes d’ouverture.

Grâce à ces mesures, La Part-Dieu a pu baisser sa consommation d’énergie de 22% entre août et décembre. Par an, le centre commercial consomme encore 250 000 mégawattheures, soit l’équivalent d’une ville française de 20 000 habitants.

Dans tout le centre de La Part-Dieu, la lumière est réduite de 30% jusqu’à 11h puis est éclairée à un tiers pendant l’après-midi. L’entièreté de l’éclairage est passé aux LED et le grand écran central n’est éclairé qu’à 20%, ce qui représente une économie énergétique de 50%. Les parkings sont quant à eux encore pleinement éclairés pour une question de sécurité et de vigilance, mais le centre commercial compte passer les éclairages ici aussi en LED.

Inspection des portes et extinction des feux

Deux fois par semaine, des contrôles ont lieu pour vérifier si les enseignes sont bien éteintes la nuit. Le directeur du centre La Part-Dieu Jean-Philippe Pelou-Daniel a vu une nette amélioration : "Il y a un an et demi, la moitié des enseignes étaient allumées. La semaine dernière, on en a compté 38." Sur les 270 commerces du centre, cela représente 14% des enseignes encore allumées.

Malgré ces recensements, le centre commercial ne peut pas éteindre par lui-même ces éclairages car les commerçants sont indépendants et ont leur propre fournisseur d’électricité.

Toutes les portes d’entrées sont elles aussi inspectées trois fois par jour pour vérifier leur état. Mais cela n’empêche pas les incidents : "Quasiment tous les jours, il y a une porte avec un dysfonctionnement." De facto, les portes ne bloquent plus les courants d’air et cela refroidit le centre commercial.

Lorsque cela le permet, les portes automatiques sont condamnées pour laisser place aux portes manuelles. C’est le cas à l’entrée de la Lanterne où il n’est plus possible d’utiliser la porte automatique.

Le problème de portes se pose d’autant plus à Confluence où la plupart des commerces donnent directement sur l’extérieur. Il est donc demandé aux commerçants de bien vérifier régulièrement la bonne fermeture des portes.

Enfin, les coursives sont passées en détecteur de mouvement. Jean-Philippe Pelou-Daniel s’en félicite car les coursives fonctionnaient 24h/24 il y a encore trois mois. Désormais, il faut que quelqu’un passe pour que les lumières s’allument.

D’autres solutions sont encore en discussion. Ainsi, d’ici cinq ans, le directeur du centre commercial du 3e arrondissement veut renouveler les centrales de traitement d’air qui datent pour la plupart de l’ouverture du centre, soit en 1975. Un projet de géothermie est fortement envisagé pour pouvoir chauffer tout le centre.

En revanche, les panneaux photovoltaïques ne sont pas favorisés en raison des nombreuses hautes tours du quartier qui posent problème.

A.C.