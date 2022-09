Réunions en journée, baisse du chauffage : le siège de la Région à Lyon passe en mode économie d'énergie

Après avoir présenté un plan régional de sobriété pour ses lycées, la Région a annoncé ce mercredi l'adaptation prochaine du fonctionnement de ses propres bâtiments afin de réduire la consommation d'énergie.

Pour cela, la Région va programmer ses réunions et ses manifestations en journée, afin de profiter de la lumière naturelle et réduire l’amplitude du chauffage. La température du chauffage ne dépassera pas les 19 degrés, comme dans les lycées et l'éclairage sera réduit dans certains espaces ciblés. Et les employés seront appelés à mettre en place de bonnes pratiques pour le matériel informatique, en éteignant les ordinateurs la nuit par exemple.

A plus long terme, la Région poursuivra son action pour réduire la consommation énergétique de ses bâtiments. "En ce sens, des pistes sont étudiées actuellement pour automatiser la régulation de la ventilation, récupérer les eaux internes, se doter des équipements les moins énergivores, développer l’usage d’énergies renouvelables en utilisant notamment des panneaux photovoltaïques, alors que 2 600 m² de panneaux photovoltaïques sont installés sur les toits des Hôtels de Région", conclut la collectivité.