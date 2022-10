Lyon : une charte de sobriété en cinq gestes pour les commerçants

La municipalité lyonnaise propose aux commerçants et aux entreprises de se mobiliser pour faire face à la crise énergétique. Grégory Doucet a présenté la semaine dernière le plan de sobriété énergétique de la Ville de Lyon avec au bout 18 mesures phares concernant notamment le chauffage et l’éclairage.

L’une d’elles concerne la signature d’une "Charte sobriété avec les commerçants". Ces derniers peuvent décider d’y adhérer afin de mettre en place au quotidien "cinq gestes simples et efficaces". Il s’agit par exemple d’éteindre les façades, les vitrines et les enseignes lumineuses à partir de 20h ou dès la fermeture du magasin ou encore être vigilants à la température ambiante dans les locaux et les points de vente (19 degrés pour le chauffage et 27 degrés pour la climatisation) mais aussi ne pas utiliser de panneaux numériques publicitaires.

"La charte sobriété des entreprises et commerces de la Ville de Lyon rassemble 5 gestes simples, faciles et rapides à mettre en œuvre pour réduire significativement les consommations d’énergie des commerces. Elle vise à inciter les commerçants à participer à l’effort collectif de sobriété et à valoriser leur engagement auprès de leurs clients et leurs fournisseurs", résume Camille Augey, adjointe au maire de Lyon déléguée au commerce.

Les commerçants ayant signé la charte recevront un kit numérique afin de pouvoir communiquer sur leur engagement auprès du grand public.