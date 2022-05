La Fête Renaissance s’invite dans les rues du Vieux-Lyon ce week-end !

La Fête Renaissance retrouve ses couleurs printanières. Le quartier Saint-Jean va se mettre samedi et dimanche à l’heure des Pennons de Lyon, cette organisation civile créé à l’origine pour défendre la cité.

"L’esprit de la Fête Renaissance c’est avant tout la plus grande liberté qui est accordée à Lyon à partir du 14ème siècle, alors que la ville est amenée à prendre en partie son destin en main, au travers des Pennons et de leur organisation par quartiers et par métiers", explique Christian Gelpi, le président du Comité des Fêtes de la Ville de Lyon, coordinateur de l’évènement.

De nombreuses animations sont au programme du week-end dans le quartier du Vieux-Lyon : une chasse au trésor, un adoubement des jeunes chevaliers, des déambulations, des démonstrations…

La journée de samedi sera notamment marquée par un rassemblement et un défilé des Pennons de Lyon, de musiciens et de compagnies historiques entre la place Bellecour et la place Saint-Jean à partir de 11h30. Un grand spectacle et un Bal Renaissance rythmeront la soirée.

Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus pour l'occasion ce week-end dans le quartier du Vieux-Lyon.