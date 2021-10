Réouverture des locaux de Génération Identitaire à Lyon : "Les services de renseignements font leur travail", assure Darmanin

Mais début septembre, certains de ses anciens membres ont inauguré un nouveau lieu de vie baptisé "Les Remparts", produit de la fusion des anciens locaux identitaires "La Traboule" et "L'Agogée" dans le 5e arrondissement.

Nombreux sont ceux qui ont vu en cette ouverture la renaissance du groupe extrême. A l'occasion de sa venue à Lyon ce jeudi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a eu l'occasion de statuer sur cette actualité. "La dissolution a eu lieu et a été confirmée par le Conseil d'Etat. Ça faisait des années qui tout le monde évoquaient Génération Identitaire et le président de la République a eu le courage de dissoudre cette association de factieux", a-t-il déclaré en préambule.

"Que se passe-t-il aujourd'hui ? Il y a d'autres lieux où ils se regrouperaient, je mets du conditionnel", a-t-il poursuivi avant d'expliquer que "ces lieux n'étaient pas concernés par la dissolution puisqu'ils relèvent du droit de l'entreprise". "Il est évident que s'il devait y avoir un regroupement et que si les services de renseignements, qui font leur travail au moment où je vous parle, prouvent qu'il y a un regroupement, une reconstitution de ligue dissoute comme on dit, évidemment nous prendrions nos responsabilités", a ensuite promis le pensionnaire de la place Beauvau.

Gérald Darmanin s'est ensuite directement adressé aux responsables et aux anciens de Génération Identitaire : "les peines de prison qui sont consacrées aux personnes qui font des reconstitutions de ligue dissoute sont extrêmement importantes. Non seulement il y aurait dissolution de ces nouvelles structures, mais en plus il y aurait évidemment une réponse pénale".

"Nous regardons ça avec une attention particulière", a-t-il conclu.

L.M.