Malgré sa dissolution, Génération Identitaire ouvre un bar à Lyon sous un nouveau nom

Alors qu'il y a quelques mois la justice a confirmé la dissolution de Génération Identaire, ses anciens membres s'apprêtent à ouvrir un nouveau bar ce samedi dans le 5e arrondissement de Lyon. Baptisé "les Remparts", ce lieu est en fait le résultat de la fusion du bar "la Traboule" et de la salle de boxe voisine "l'Agogé".

Ces deux établissements étaient connus pour être le lieu de ralliement des membres de l'ultradroite lyonnaise au coeur du quartier du Vieux-Lyon. Dans un communiqué annonçant l'ouverture, les gérants décrivent ce nouvel endroit comme un "complexe communautaire, culturel et sportif".

En faisant référence à l'histoire de ces deux lieux qui "ont rythmé la vie politique et communautaire lyonnais", ils poursuivent : "le contexte a bien évolué entre mesures sanitaires toujours plus liberticides et dissolution politique abusive (...) nous devons porter une réponse communautaire qui créera le trait d'union qu'il manque aux patriotes enracinés lyonnais afin qu'ils renouent avec leur longue mémoire".

Pour l'inauguration du local de 180 m² situé au 5 montée du Change, les organisateurs ont prévu une "soirée serbe" accompagnée de la diffusion d'un match de boxe du combattant Aleksandar Mlata, parrain de feu l'Agogé. Une soirée qui promet d'être "communautaire et enracinée" dans cette "maison de l'identité".