Métropole de Lyon : un nouveau circuit de Grande Randonnée inauguré ce dimanche

La Métropole de Lyon, en partenariat avec la Fédération française de randonnée, ouvre ce dimanche un circuit de grande randonnée à travers tout le territoire métropolitain. Après Paris et Bordeaux, la capitale des Gaules intègre ainsi le groupe des grandes métropoles françaises ayant un sentier de Grande Randonnée.

Intitulé "Aux 4 coins de la Métropole", ce rendez-vous annuel misant sur le tourisme de proximité répond "aux nouvelles attentes de touristes qui se sont révélées pendant la pandémie" tout en promouvant "la destination de Lyon au niveau national, européen, mondial [et] local", présente Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

"Une expérience singulière et authentique"

Dans le cadre du Schéma de Développement du tourisme responsable, ce circuit vise à "équilibrer la répartition de la clientèle touristique sur l’ensemble du territoire", explique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Mais pas seulement. Il permet aussi de "découvrir ou re-découvrir le territoire, ses richesses et son environnement", précise Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole en charge de l’Environnement.

D’après Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la Coopération européenne et internationale ainsi qu’au Tourisme, "cet évènement grand public met en lumière les trésors cachés du territoire" grâce aux 170 kms de sentiers.

Les forts militaires à l’honneur

Cette première édition est axée sur les forts militaires du territoire métropolitain. Au total, 12 forts peuvent être visités. Pour ce faire, le GR®169 "la Métropole par les forts" a été inauguré tout comme de nombreuses promenades à la journée ou à la demi-journée. Ces sentiers empruntent en grande partie des itinéraires du Plan Métropolitain des Itinéraires de Promenades et Randonnées.

"A travers ce sentier, les grand-lyonnais et visiteurs auront l’occasion de découvrir différents éléments d’architecture construits dans la seconde moitié du XIXème siècle", expose Jean-Claude Marie, vice-président de la Fédération française de randonnée.

Ce dimanche, de 9h à 18h, les forts de Bruissin à Francheville, Feyzin, Bron et Vancia à Sathonay-Village et Rillieux-la-Pape seront ouverts au grand public pour une journée d’animation. Au programme : randonnées, balades-découvertes, jeux de pistes et visites guidées.

A noter que plusieurs solutions d’hébergements sont disponibles sur le trajet de randonnée. Le topoguide "Le Grand Lyon… à pied" et l’application mobile MaRando® ont également été créés pour l’occasion. Par ailleurs, le sentier est desservi par des transports au commun que ce soit par des trains ou des bus.