Une nouvelle directrice générale pour ONLYLYON après le départ de François Gaillard

Il sera remplacé par Virginie Carton, actuelle Directrice générale adjointe. Cette dernière a été nommée après des échanges avec le président de la Métropole, Bruno Bernard, Robert Revat, le président d'ONLYLYON Tourisme et Congrès et avec le soutien des membres du bureau de la structure. Ce choix "s'inscrit dans une logique de continuité pour la structure. Virginie Carton a une parfaite connaissance des dossiers et des enjeux actuels et pourra s'appuyer sur la confiance qu'elle a su bâtir en interne, grâce à ses facultés d'écoute et de management, particulièrement importantes dans une structure qui a été, comme les autres acteurs du tourisme, très fortement secouée par la crise du Covid depuis 2020", précise-t-on.

Virginie Carton sera amenée à "relever les défis ambitieux qui attendent ONLYLYON Tourisme et Congrès, notamment en matière de développement d'un tourisme plus responsable pour la destination Lyon".

Elle succèdera à François Gaillard le 1e décembre prochain, alors que le directeur général "prendra de nouvelles responsabilités d'envergure nationale". "François Gaillard a été le développeur du tourisme dans la métropole de Lyon, tant pour le tourisme d'affaires que pour le tourisme de loisirs. C'est grâce à son engagement sans faille que Lyon est devenue une destination incontournable du tourisme urbain. Il a, par ses actions, su hisser Lyon sur les podiums, étant tour à tour élue meilleure destination européenne de week-end en 2016, capitale européenne du tourisme intelligent en 2019 et, coiffant au poteau des destinations prestigieuses comme Barcelone, Rome, Venise ou encore Saint-Pétersbourg aux World Travel Awards en 2021. Des récompenses qui auraient été inimaginables pour la métropole de Lyon 17 ans en arrière. François Gaillard a également fait partie des fondateurs de la marque de marketing territorial ONLYLYON en 2007 puis a contribué à son essor pendant plus de 13 ans au sein du Comité de Direction de la marque", rappellent les services d'ONLYLYON.

Le développement touriste de Lyon "s'est bâti sur un modèle équilibré et raisonné, créateur d'emplois et de valeur pour le territoire que nous souhaitons poursuivre. François Gaillard et ses équipes se sont impliqués à nos côtés dans la construction de notre nouveau Schéma de développement du tourisme responsable qui sera présenté en décembre prochain. Les orientations stratégiques de ce Schéma visent à poursuivre les actions qui ont fait leur preuve tout en impulsant une dynamique ambitieuse afin d'engager la destination et l'ensemble de ses acteurs vers un tourisme plus responsable", a de son côté appelé Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.