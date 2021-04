François Gaillard (ONLYLYON) : "Si les gens sont libres de leurs mouvements, on pense avoir un été assez incroyable à Lyon"

Le tourisme reprendra-t-il ses droits en 2021 ? "Si les vannes sont totalement ouvertes, nous pensons que l'activité peut reprendre comme précédemment, voire même plus fort. Si les gens sont libres de leurs mouvements cet été, on pense avoir un été assez incroyable", espère François Gaillard, très optimiste.

Le patron de l'office du tourisme de Lyon a raison d'espérer car la situation est catastrophique depuis un an : "Depuis le début de la crise, on a perdu bien plus d'un milliard d'euros. C'est extrêmement difficile", note-t-il concernant un secteur qui emploie près de 40 000 personnes dans l'agglomération.

Autre éclaircie potentielle : les World Travel Awards pour lesquels la Métropole de Lyon a candidaté dans la catégorie des meilleures destinations européennes.

Selon François Gaillard, une victoire permettrait de "motiver les troupes, redonner le moral et mettre Lyon sous le feu des projecteurs pour l'année 2022 et accélerer la reprise". "Voter pour Lyon, c'est un acte militant", conclut-il. Les votes se font sur le site suivant.

