Un proche de Jean-Michel Aulas tente de lui offrir un cadre photo d'Anaïs Belouassa-Cherifi et la Jeune Garde, Grégory Doucet s'échappe

Grégory Doucet aurait-il honte de sa "fusion technique" avec la France insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi pour le second tour des élections municipales lyonnaises ? Mardi soir, ils ne se sont pas montrés ensemble lors du meeting donné place Louis-Pradel, et n'ont d'ailleurs toujours pas fait de déclarations ou déplacements communs depuis l'union réalisée lundi.

Ce jeudi matin, sur le marché des Etats-Unis dans le 8e arrondissement, Grégory Doucet a été mis à mal par les équipes de Coeur Lyonnais. Ambroise Méjean, colistier de Jean-Michel Aulas et ancien président des Jeunes avec Macron, a interpellé le maire écologiste pour lui offrir un cadre avec des photos d'Anaïs Belouassa-Cherifi en compagnie de Raphaël Arnault et portant le T-shirt de la Jeune Garde, ainsi que de Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Lyon. "Les conditions, c'est lui qui les fixe", était-il également écrit sur le cadre, en référence aux propos du leader insoumis qui promettait que Grégory Doucet n'aurait pas son mot à dire dans les conditions de l'alliance.

Furieux, l'édile écologiste l'a repoussé. "Arrêtez votre cinéma", rétorqua-t-il à Ambroise Méjean, avant de quitter les étals, laissant son conseiller presse Arthur Blet bloquer le soutien de Jean-Michel Aulas.

"Quel dommage, ce tableau aurait pourtant fait si joli sur son bureau", lance, moqueur, Génération Aulas après cet happening.