Un proche de Jean-Michel Aulas tente de lui offrir un cadre photo d'Anaïs Belouassa-Cherifi et la Jeune Garde, Grégory Doucet s'échappe

Grégory Doucet aurait-il honte de sa "fusion technique" avec la France insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi pour le second tour des élections municipales lyonnaises ? Mardi soir, ils ne se sont pas montrés ensemble lors du meeting donné place Louis-Pradel, et n'ont d'ailleurs toujours pas fait de déclarations ou déplacements communs depuis l'union réalisée lundi.
Ce jeudi matin, sur le marché des Etats-Unis dans le 8e arrondissement, Grégory Doucet a été mis à mal par les équipes de Coeur Lyonnais. Ambroise Méjean, colistier de Jean-Michel Aulas et ancien président des Jeunes avec Macron, a interpellé le maire écologiste pour lui offrir un cadre avec des photos d'Anaïs Belouassa-Cherifi en compagnie de Raphaël Arnault et portant le T-shirt de la Jeune Garde, ainsi que de Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Lyon. "Les conditions, c'est lui qui les fixe", était-il également écrit sur le cadre, en référence aux propos du leader insoumis qui promettait que Grégory Doucet n'aurait pas son mot à dire dans les conditions de l'alliance.
Furieux, l'édile écologiste l'a repoussé. "Arrêtez votre cinéma", rétorqua-t-il à Ambroise Méjean, avant de quitter les étals, laissant son conseiller presse Arthur Blet bloquer le soutien de Jean-Michel Aulas.
"Quel dommage, ce tableau aurait pourtant fait si joli sur son bureau", lance, moqueur, Génération Aulas après cet happening.
🎁 Grégory Doucet n'assume pas son alliance avec LFI. Tellement pas qu'il a refusé mon cadeau ce matin.— Ambroise Méjean (@Ambroise_Mejean) March 19, 2026
Dimanche, un seul bulletin pour Lyon : @JM_Aulas. pic.twitter.com/XGxO9hrIi3
1/ les congés ça existe 2/ la loi donne la possibilité de prendre des jours sans solde pour campagne électoraleSignaler Répondre
Quentin ne devrait pas être brandi comme un argument électoral surtout quand on sait désormais qui il était.Signaler Répondre
On ne devrait certes jamais tuer ou être tué pour ses idées, mais en faire un martyr alors qu'il était loin d'être un saint...
Enfin, libre à vous d'être associé à cette personne avec des idées nauséabondes.
La vérité fait mal cher Doucet . Pourtant c'est la vérité.Signaler Répondre
LFI = EELV
Finalement il régresse notre Doudou..Signaler Répondre
Il a été Handicap International,
Il devient Handicap Local...
Si, une constance pour lequel il devrait remercier ces jeunes,
Cadre dans l ONG précité,
Cadre dans sa municipalité.,,🤪🤪
Il s'était fait insulter par Guilloteau a 1 apéro dans le Beaujolais.Signaler Répondre
Maintenant ils font équipe.
Solide dans ses convictions le jeune homme !!
L'humour de LFI on en parle ?Signaler Répondre
Au moins il n'est pas en train de massacrer un militant du camp d'en face à coup de pompes dans la tête comme d'autres assistants...Signaler Répondre
Shame doucet! honte a toi!!!Signaler Répondre
interpeller un candidat, c’est le harceler ?Signaler Répondre
Doucet est fort avec les petits vieuxSignaler Répondre
Mais Faible avec sa parole et ses engagements .
Le Pt'it Doucet fait comme les Mollahs enturbannés et en robe : il fuit se cacher, "Courage fuyons !".Signaler Répondre
Au moins, lui, il a travaillé. Peut-on en dire autant de certains maires ?Signaler Répondre
Auriez vous la gentillesse de vous relire et de vous corriger , ça pique les yeux...merciSignaler Répondre
La photo en question, c'est un avis de recherche d'Interpol ?Signaler Répondre
Un peu comme M AULAS avec le débat peut être ? 😂😂Signaler Répondre
cela ne doit pas aidé. Il font ce qui peuvent , c'est à dire peu , très peu effectivementSignaler Répondre
C est l humour Lyonnais, vous n êtes pas d ici si vous ne comprenez pas....Signaler Répondre
Chiche, on s en fiche c'est du passé...Signaler Répondre
Nous on regarde l avenir...Oups j ai piqué l idée a DOUDOU😂😂😂
Coeur lyonnais ❤️
On s en moque un peu, le geste a du panache,Signaler Répondre
j adore, ❤️❤️❤️❤️
Il ne vaut mieux éviter les débats de peur de se vautrer comme la dernière fois !Signaler Répondre
Ben non, lyon ville des frères Lumière, inventeur du cinématographique ne peut arrêter le cinéma...🤣🤣Signaler Répondre
Ce "proche de Jean-Michel Aulas" (qui n'est pas de droite du tout du tout, on le rappelle) est un des assistants parlementaires de Gabriel Attal qui est député et ancien premier ministre Macroniste, chef de Renaissance, le parti de Macron. Que fait il à Lyon un jeudi matin plutôt que d'être au boulot dans les Hauts-de-Seine ? Son patron sait-il qu'il passe son, temps à harceler un élu de la république ?Signaler Répondre
Jusqu'à preuve du contraire, mis à part la milice politique de LFI, personne qui aurait serré la main d'Aulas n'a lynché à mort un homme au sol inconscient.Signaler Répondre
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Un vrai modèle pour le jeunesse ce petit activiste. Pour mémoire, c'est celui qui s'était mis au chômage pour faire la campagne des législatives de 2024 et s'en vantait sur Tik-Tok. Imaginer que Grégory Doucet à 30 secondes à perdre pour ce gamin est impensableSignaler Répondre
On voit bien le niveau des équipes d'Aulas… Très très bas…Signaler Répondre
Tu veux la vidéo de Aulas serrant la paluche des nazis de Mezza dans le virage Sud ?Signaler Répondre
Sur France Info radio ce matin pareil, la journaliste lui pose la question sur cette militante lfi proche d'arnault et des idées antisémites de la merluche, il a esquivé très très maladroitement...Signaler Répondre
La preuve qu'il ne veut être élu que pour lui-même, quitte à s'associer avec la pire des choses. C'est un lâche et teigneux ce gars.
Grégory Pastèque fait les marchés à 3 jours du scrutin !!!!!Signaler Répondre
Heureusement que la campagne ne dure pas une semaine de plus, il serait capable avec ses groupies de faire le trottoir 😂😂
Que Doucet assume ses choix...Signaler Répondre
le débat démocratique se fait avec des idées dans un cadre défini.Signaler Répondre
quand t'en as pas ou que les électeurs ont dit "ca va aller on se débrouiller sans vous" il te reste le buzz.
en tout cas il est sympa le manu d'envoyer sa jeune garde depuis paris pour défendre son champion.
Il a certainement déjà de belles photos avec Raphaël Arnault et Jacques-Elie Favrot dans la salle de vidéosurveillance de la Ville de Lyon qu'il a vite déchiré depuis la mort de Quentin.Signaler Répondre
ambitieux ,arriviste ,demagogue et faisant feu de tout boisSignaler Répondre
😂😂😂😂😂arrête ton cirque tu avais déjà décidéSignaler Répondre
Ce militant écolo bafoue les valeurs lyonnaises d'opposition aux extrémistes et il n'assume pas son rapprochement LFI ? Cela tombe bien car ce militant écolo n'a rien d'un maire de Lyon.Signaler Répondre
Très belle photo avec la jeune garde ! Honte à Mr Doucet de cautionner ces milicesSignaler Répondre
Un poil susceptible le doucetSignaler Répondre
Super il sait plus où se mettre, qu'il aille se cacher le guignol.Signaler Répondre
c'est super ca ! C'est décidé Je vote AulasSignaler Répondre