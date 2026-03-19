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Un proche de Jean-Michel Aulas tente de lui offrir un cadre photo d'Anaïs Belouassa-Cherifi et la Jeune Garde, Grégory Doucet s'échappe

Un proche de Jean-Michel Aulas tente de lui offrir un cadre photo d'Anaïs Belouassa-Cherifi et la Jeune Garde, Grégory Doucet s'échappe

Ce jeudi 19 mars, Ambroise Méjean a tenté d'offrir un cadre photo à Grégory Doucet sur un marché du 8e arrondissement de Lyon. Une séquence pour dénoncer son alliance avec LFI qui a mis le maire écologiste mal à l'aise.

Grégory Doucet aurait-il honte de sa "fusion technique" avec la France insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi pour le second tour des élections municipales lyonnaises ? Mardi soir, ils ne se sont pas montrés ensemble lors du meeting donné place Louis-Pradel, et n'ont d'ailleurs toujours pas fait de déclarations ou déplacements communs depuis l'union réalisée lundi.

Ce jeudi matin, sur le marché des Etats-Unis dans le 8e arrondissement, Grégory Doucet a été mis à mal par les équipes de Coeur Lyonnais. Ambroise Méjean, colistier de Jean-Michel Aulas et ancien président des Jeunes avec Macron, a interpellé le maire écologiste pour lui offrir un cadre avec des photos d'Anaïs Belouassa-Cherifi en compagnie de Raphaël Arnault et portant le T-shirt de la Jeune Garde, ainsi que de Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Lyon. "Les conditions, c'est lui qui les fixe", était-il également écrit sur le cadre, en référence aux propos du leader insoumis qui promettait que Grégory Doucet n'aurait pas son mot à dire dans les conditions de l'alliance.

Furieux, l'édile écologiste l'a repoussé. "Arrêtez votre cinéma", rétorqua-t-il à Ambroise Méjean, avant de quitter les étals, laissant son conseiller presse Arthur Blet bloquer le soutien de Jean-Michel Aulas.

"Quel dommage, ce tableau aurait pourtant fait si joli sur son bureau", lance, moqueur, Génération Aulas après cet happening.

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Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

Anaïs Belouassa-Cherifi

Ambroise Méjean

37 commentaires
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Renseignez vous le 19/03/2026 à 13:25
Congés a écrit le 19/03/2026 à 12h17

Ce "proche de Jean-Michel Aulas" (qui n'est pas de droite du tout du tout, on le rappelle) est un des assistants parlementaires de Gabriel Attal qui est député et ancien premier ministre Macroniste, chef de Renaissance, le parti de Macron. Que fait il à Lyon un jeudi matin plutôt que d'être au boulot dans les Hauts-de-Seine ? Son patron sait-il qu'il passe son, temps à harceler un élu de la république ?

1/ les congés ça existe 2/ la loi donne la possibilité de prendre des jours sans solde pour campagne électorale

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Pour rappel le 19/03/2026 à 13:18

Quentin ne devrait pas être brandi comme un argument électoral surtout quand on sait désormais qui il était.
On ne devrait certes jamais tuer ou être tué pour ses idées, mais en faire un martyr alors qu'il était loin d'être un saint...
Enfin, libre à vous d'être associé à cette personne avec des idées nauséabondes.

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Bribri2 le 19/03/2026 à 13:13
Jaibienrit.... a écrit le 19/03/2026 à 12h30

C est l humour Lyonnais, vous n êtes pas d ici si vous ne comprenez pas....

La vérité fait mal cher Doucet . Pourtant c'est la vérité.
LFI = EELV

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Merci qui.. le 19/03/2026 à 13:13

Finalement il régresse notre Doudou..
Il a été Handicap International,
Il devient Handicap Local...
Si, une constance pour lequel il devrait remercier ces jeunes,
Cadre dans l ONG précité,
Cadre dans sa municipalité.,,🤪🤪

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Totorototo le 19/03/2026 à 13:12

Il s'était fait insulter par Guilloteau a 1 apéro dans le Beaujolais.
Maintenant ils font équipe.
Solide dans ses convictions le jeune homme !!

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Bianca le 19/03/2026 à 13:12
Jaibienrit.... a écrit le 19/03/2026 à 12h30

C est l humour Lyonnais, vous n êtes pas d ici si vous ne comprenez pas....

L'humour de LFI on en parle ?

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Henry Golant le 19/03/2026 à 13:07
Congés a écrit le 19/03/2026 à 12h17

Ce "proche de Jean-Michel Aulas" (qui n'est pas de droite du tout du tout, on le rappelle) est un des assistants parlementaires de Gabriel Attal qui est député et ancien premier ministre Macroniste, chef de Renaissance, le parti de Macron. Que fait il à Lyon un jeudi matin plutôt que d'être au boulot dans les Hauts-de-Seine ? Son patron sait-il qu'il passe son, temps à harceler un élu de la république ?

Au moins il n'est pas en train de massacrer un militant du camp d'en face à coup de pompes dans la tête comme d'autres assistants...

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shame.. le 19/03/2026 à 13:03

Shame doucet! honte a toi!!!

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bichette ! le 19/03/2026 à 13:03
Congés a écrit le 19/03/2026 à 12h17

Ce "proche de Jean-Michel Aulas" (qui n'est pas de droite du tout du tout, on le rappelle) est un des assistants parlementaires de Gabriel Attal qui est député et ancien premier ministre Macroniste, chef de Renaissance, le parti de Macron. Que fait il à Lyon un jeudi matin plutôt que d'être au boulot dans les Hauts-de-Seine ? Son patron sait-il qu'il passe son, temps à harceler un élu de la république ?

interpeller un candidat, c’est le harceler ?

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Comme quoi le 19/03/2026 à 13:02

Doucet est fort avec les petits vieux
Mais Faible avec sa parole et ses engagements .

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CQQFD69! le 19/03/2026 à 13:00

Le Pt'it Doucet fait comme les Mollahs enturbannés et en robe : il fuit se cacher, "Courage fuyons !".

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Jacques20 le 19/03/2026 à 12:51
Chômeur a écrit le 19/03/2026 à 12h07

Un vrai modèle pour le jeunesse ce petit activiste. Pour mémoire, c'est celui qui s'était mis au chômage pour faire la campagne des législatives de 2024 et s'en vantait sur Tik-Tok. Imaginer que Grégory Doucet à 30 secondes à perdre pour ce gamin est impensable

Au moins, lui, il a travaillé. Peut-on en dire autant de certains maires ?

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Unpetiteffortmongrand... le 19/03/2026 à 12:49
il faut dire qu 'avec un candidat qui a peur du débat a écrit le 19/03/2026 à 12h31

cela ne doit pas aidé. Il font ce qui peuvent , c'est à dire peu , très peu effectivement

Auriez vous la gentillesse de vous relire et de vous corriger , ça pique les yeux...merci

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Yann Arthus B le 19/03/2026 à 12:49

La photo en question, c'est un avis de recherche d'Interpol ?

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Pertedetemps.... le 19/03/2026 à 12:32
Chômeur a écrit le 19/03/2026 à 12h07

Un vrai modèle pour le jeunesse ce petit activiste. Pour mémoire, c'est celui qui s'était mis au chômage pour faire la campagne des législatives de 2024 et s'en vantait sur Tik-Tok. Imaginer que Grégory Doucet à 30 secondes à perdre pour ce gamin est impensable

Un peu comme M AULAS avec le débat peut être ? 😂😂

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il faut dire qu 'avec un candidat qui a peur du débat le 19/03/2026 à 12:31
OH a écrit le 19/03/2026 à 12h02

On voit bien le niveau des équipes d'Aulas… Très très bas…

cela ne doit pas aidé. Il font ce qui peuvent , c'est à dire peu , très peu effectivement

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Jaibienrit.... le 19/03/2026 à 12:30
OH a écrit le 19/03/2026 à 12h02

On voit bien le niveau des équipes d'Aulas… Très très bas…

C est l humour Lyonnais, vous n êtes pas d ici si vous ne comprenez pas....

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Excellentlecadre.,. le 19/03/2026 à 12:29
Il est joueur... a écrit le 19/03/2026 à 11h59

Tu veux la vidéo de Aulas serrant la paluche des nazis de Mezza dans le virage Sud ?

Chiche, on s en fiche c'est du passé...
Nous on regarde l avenir...Oups j ai piqué l idée a DOUDOU😂😂😂
Coeur lyonnais ❤️

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Ilfautsedetendre.... le 19/03/2026 à 12:27
à défaut de programme ils ont des cadres. a écrit le 19/03/2026 à 11h51

le débat démocratique se fait avec des idées dans un cadre défini.

quand t'en as pas ou que les électeurs ont dit "ca va aller on se débrouiller sans vous" il te reste le buzz.

en tout cas il est sympa le manu d'envoyer sa jeune garde depuis paris pour défendre son champion.

On s en moque un peu, le geste a du panache,
j adore, ❤️❤️❤️❤️

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Ah c 'est sur le 19/03/2026 à 12:24
Il ne reculera devant rien a écrit le 19/03/2026 à 11h55

Grégory Pastèque fait les marchés à 3 jours du scrutin !!!!!
Heureusement que la campagne ne dure pas une semaine de plus, il serait capable avec ses groupies de faire le trottoir 😂😂

Il ne vaut mieux éviter les débats de peur de se vautrer comme la dernière fois !

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Cestgrntiluncadeau ,' le 19/03/2026 à 12:19

Ben non, lyon ville des frères Lumière, inventeur du cinématographique ne peut arrêter le cinéma...🤣🤣

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Congés le 19/03/2026 à 12:17

Ce "proche de Jean-Michel Aulas" (qui n'est pas de droite du tout du tout, on le rappelle) est un des assistants parlementaires de Gabriel Attal qui est député et ancien premier ministre Macroniste, chef de Renaissance, le parti de Macron. Que fait il à Lyon un jeudi matin plutôt que d'être au boulot dans les Hauts-de-Seine ? Son patron sait-il qu'il passe son, temps à harceler un élu de la république ?

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Solidarité 69 le 19/03/2026 à 12:13
Il est joueur... a écrit le 19/03/2026 à 11h59

Tu veux la vidéo de Aulas serrant la paluche des nazis de Mezza dans le virage Sud ?

Jusqu'à preuve du contraire, mis à part la milice politique de LFI, personne qui aurait serré la main d'Aulas n'a lynché à mort un homme au sol inconscient.
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Chômeur le 19/03/2026 à 12:07

Un vrai modèle pour le jeunesse ce petit activiste. Pour mémoire, c'est celui qui s'était mis au chômage pour faire la campagne des législatives de 2024 et s'en vantait sur Tik-Tok. Imaginer que Grégory Doucet à 30 secondes à perdre pour ce gamin est impensable

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OH le 19/03/2026 à 12:02

On voit bien le niveau des équipes d'Aulas… Très très bas…

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Il est joueur... le 19/03/2026 à 11:59
Arthur a écrit le 19/03/2026 à 11h49

Il a certainement déjà de belles photos avec Raphaël Arnault et Jacques-Elie Favrot dans la salle de vidéosurveillance de la Ville de Lyon qu'il a vite déchiré depuis la mort de Quentin.

Tu veux la vidéo de Aulas serrant la paluche des nazis de Mezza dans le virage Sud ?

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Ex Précisions le 19/03/2026 à 11:57

Sur France Info radio ce matin pareil, la journaliste lui pose la question sur cette militante lfi proche d'arnault et des idées antisémites de la merluche, il a esquivé très très maladroitement...
La preuve qu'il ne veut être élu que pour lui-même, quitte à s'associer avec la pire des choses. C'est un lâche et teigneux ce gars.

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Il ne reculera devant rien le 19/03/2026 à 11:55

Grégory Pastèque fait les marchés à 3 jours du scrutin !!!!!
Heureusement que la campagne ne dure pas une semaine de plus, il serait capable avec ses groupies de faire le trottoir 😂😂

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raslebol69 le 19/03/2026 à 11:54

Que Doucet assume ses choix...

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à défaut de programme ils ont des cadres. le 19/03/2026 à 11:51

le débat démocratique se fait avec des idées dans un cadre défini.

quand t'en as pas ou que les électeurs ont dit "ca va aller on se débrouiller sans vous" il te reste le buzz.

en tout cas il est sympa le manu d'envoyer sa jeune garde depuis paris pour défendre son champion.

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Arthur le 19/03/2026 à 11:49

Il a certainement déjà de belles photos avec Raphaël Arnault et Jacques-Elie Favrot dans la salle de vidéosurveillance de la Ville de Lyon qu'il a vite déchiré depuis la mort de Quentin.

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surtout le 19/03/2026 à 11:47
Gabin69 a écrit le 19/03/2026 à 11h33

Un poil susceptible le doucet

ambitieux ,arriviste ,demagogue et faisant feu de tout bois

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je partirapas le 19/03/2026 à 11:45
trop bien !! a écrit le 19/03/2026 à 11h28

c'est super ca ! C'est décidé Je vote Aulas

😂😂😂😂😂arrête ton cirque tu avais déjà décidé

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Action Réaction le 19/03/2026 à 11:39

Ce militant écolo bafoue les valeurs lyonnaises d'opposition aux extrémistes et il n'assume pas son rapprochement LFI ? Cela tombe bien car ce militant écolo n'a rien d'un maire de Lyon.

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LyonDansMonCoeur le 19/03/2026 à 11:38

Très belle photo avec la jeune garde ! Honte à Mr Doucet de cautionner ces milices

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Gabin69 le 19/03/2026 à 11:33

Un poil susceptible le doucet

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Winchester 73 le 19/03/2026 à 11:29

Super il sait plus où se mettre, qu'il aille se cacher le guignol.

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trop bien !! le 19/03/2026 à 11:28

c'est super ca ! C'est décidé Je vote Aulas

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