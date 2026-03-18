Municipales à Lyon : quelles places offertes aux insoumis sur les listes de Grégory Doucet ?

Avec le dépôt des listes et leur publication par la préfecture du Rhône ce mercredi 18 mars, on en sait davantage sur les contours de la "fusion technique" entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi pour le second tour des élections municipales lyonnaises.
Comme annoncé, la députée LFI du Rhône occupe désormais la 6e place sur la liste de la mairie centrale, ce qui fait reculer l'écologiste Sophia Popoff à la 8e place.
Au total, ce sont neuf insoumis qui ont pu négocier leur intégration à la liste de 74 noms derrière Grégory Doucet.
Anaïs Belouassa-Cherifi a choisi Albert Lévy comme premier insoumis après elle. L'ex-tête de liste LFI dans le 3e arrondissement est 13e sur la liste de la mairie centrale et pourrait faire son entrée au conseil municipal, tout comme Sophie Charrier, ex-tête de liste dans le 7e et désormais en 16e position à la mairie centrale.
A noter que l'ancien magistrat et la fille de l'ex-maire de Vaulx-en-Velin ont aussi fusionné dans leur arrondissement respectif, Albert Lévy étant 4e de la liste de Marion Sessiecq et Sophie Charrier 3e sur celle de Fanny Dubot.
Florestan Groult, ex-tête de liste dans le 1er arrondissement et chef de file aux métropolitaines, n'arrive qu'en 27e position, suivi par Pauline Fivel, ancienne tête de liste dans le 4e, qui occupe la 34e place.
Bien plus loin et plus difficilement éligibles, l'actuelle élue du 9e Amaïa Sainz-Ruiz est 40e, le conseiller métropolitain Laurent Legendre est 41e, Charlène Magnin 48e et Bruno Magnin 49e.
Les anciennes têtes de liste des 2e, 5e et 6e arrondissements, Malika Benarab Attou, Florent Ouatiya et Lise Paillette, n'ont pas été promus par Anaïs Belouassa-Cherifi, d'autant que pour deux d'entre eux, l'arrondissement est tombé entre les mains de Coeur Lyonnais dès le 1er tour.
Aucun des neuf insoumis ne devrait siéger comme adjoint de Grégory Doucet en cas de réélection ce dimanche 22 mars.
Le hold-up du siècle.Signaler Répondre
Ne denigrons pas trop ceux qui ont voté pour Doudou au premier tour.Signaler Répondre
Ça prouve au moins leur innocence.
Maintenant au deuxième tour, plus personne ne pourra dire, je ne savais pas, les masques sont tombés...
Tu votes Doucet, tu votes LFI.
Tu votes LFI tu votes Melenchon.
Tu votes Melenchon, tu votes :antisémites, la jeune garde, les ayatollahs iraniens,les terroristes du Hamas, le dictateur Maduro, la fin de la liberté d'expression, et même la fin de la démocratie par les urnes.....
Il suffit de faire le tour de leurs sites et vous avez la totalité des infos....
NON NON pas de LFI a LYON..
LFI avec 10 pour cent des votes ils auront notre mairie ! c’est eux les gagnants mais les électeurs de gauches ne sont pas contents de cette trahisonSignaler Répondre
Comment ce fourbe a t il pu avoir 37% au premier tour ? Tout le monde savait qu'il finirait par coucher avec LFI et donc la jeune garde ! ce mec est une honte pour lyon ! n'oubliez pas que lfi veut desarmer la police et retirer toutes les cameras ! a bon entendeurs ....votez bien, votez mieux !Signaler Répondre
Vous avez voté pour lui ? Il fallait vous en douter, ils sont cul et chemise depuis longtemps. Vous êtes donc mal placé pour vous plaindre.Signaler Répondre
Juste dire les choses avoir les places et le pognon qui va avec. Cela résume un peu la comédie générale de la politique française.Signaler Répondre
Bon on a prouvé depuis les dernières élections que la grosse masse des partis traditionnels sont axés sur le pognon et accrochés à leur poste.
Puis pour ne pas se faire éradiquer dans les urnes nos amis de gauche (et aussi une partie du centre voir le cas Estrosi) nous sortent à toutes les phrases le mot "fascisme" ... le pire c'est que cela marche sur les esprits faibles.
poste et pognon
On peut critiquer le RN il n'y a pas de souci c'est même sain. Me faire croire que ce parti est fasciste faut pas pousser mémé dans les orties.
Non non juste histoire de place et de pognon. Un parti risque de prendre les bonnes places donc les autres sortent des artifices pour se liguer (contre nature) et essayer de récupérer des voix. Stratégie classique (comme Macron qui attise la peur Russe ou Américaine pour essayer de garder un peu de pouvoir et au passage joue aussi sur le slogan du fasciste réactionnaire).
Doucet prend vraiment le LFI pour des jambons, j'espère qu'ils en sont conscients ?Signaler Répondre
J ai revu les vidéos du gourou Melenchon et ses adeptes. Revu la vidéo de l exfiltration par les FDO de citoyens juifs hier du meeting de GD et ABC.Signaler Répondre
Lyonnais, j'ai l histoire de ma ville chevillée au corps.
Lyon résistante pour toujours.
En mémoire de ceux qui ont laissé leur vies pour notre liberté a tous, ne laissons pas ces antisémites violents nous la prendre..
Pas une voix pour LFI....
Quelle honte Monsieur Doucet de s'allier avec lFI. J'avais pourtant voté pour vous au 1 er tour, pour le second vous n'aurez que mon mépris.Signaler Répondre
ouais c'est chaud d'en avoir avec 7%.Signaler Répondre
mais pour faire plus faut avoir un programme.
comme au 1er tour. ca change pas grand chose donc.Signaler Répondre
Vous ne serez pas le seul à voter nul.Signaler Répondre
Il se murmure que Anaïs souhaite prendre la place du "traître à la cause" bosetti.Signaler Répondre
De toute façon inutile de croire Doucet on lit aujourd'hui dans le progrès que c'est lui qui avait tendu la main à LFI.......
Je n aurais pas osé le formuler ainsi mais ça ' en ait pas moins une vérité, donc j approuve la réaction.....Signaler Répondre
Je tiens a ma vertu..😁,...morale, donc pas de LFI...
Doucet voulait embarquer LFI dès le début.Signaler Répondre
Lors du débat il a réitéré sa proposition.
Voici qui éclaire mieux sa posture lors de la mort de Quentin ou au cours des dérapages de Mélanchon.
Quel déshonneur
« Aucun des 9 adloints ne devrait siéger avec Doucet « ça c’est maintenant pour endormir les électeurs mais Melanchon va passer à lyon et mettre à l’amende tout le monde ! on en a pas finit avec le LFI !Signaler Répondre
alliance à vomir. ça sera sans mon vote du coup.Signaler Répondre
reste à voir si les électeurs sociaux-démocrates humanistes livreront la ville de Lyon, terre de résistance à des antisémites et admirateurs des mollahs.Signaler Répondre
et ses électeurs qui ont voté pour lui ..Signaler Répondre
Eux au moins ils arrivent à s'ajuster sur 1 point : avoir des élus...Signaler Répondre
Ajustement technique qu'il disait :Signaler Répondre
Plutôt un ajustement qui nique le lyonnais !