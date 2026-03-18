Municipales à Lyon : quelles places offertes aux insoumis sur les listes de Grégory Doucet ?

Avec le dépôt des listes et leur publication par la préfecture du Rhône ce mercredi 18 mars, on en sait davantage sur les contours de la "fusion technique" entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi pour le second tour des élections municipales lyonnaises.

Comme annoncé, la députée LFI du Rhône occupe désormais la 6e place sur la liste de la mairie centrale, ce qui fait reculer l'écologiste Sophia Popoff à la 8e place.

Au total, ce sont neuf insoumis qui ont pu négocier leur intégration à la liste de 74 noms derrière Grégory Doucet.

Anaïs Belouassa-Cherifi a choisi Albert Lévy comme premier insoumis après elle. L'ex-tête de liste LFI dans le 3e arrondissement est 13e sur la liste de la mairie centrale et pourrait faire son entrée au conseil municipal, tout comme Sophie Charrier, ex-tête de liste dans le 7e et désormais en 16e position à la mairie centrale.

A noter que l'ancien magistrat et la fille de l'ex-maire de Vaulx-en-Velin ont aussi fusionné dans leur arrondissement respectif, Albert Lévy étant 4e de la liste de Marion Sessiecq et Sophie Charrier 3e sur celle de Fanny Dubot.

Florestan Groult, ex-tête de liste dans le 1er arrondissement et chef de file aux métropolitaines, n'arrive qu'en 27e position, suivi par Pauline Fivel, ancienne tête de liste dans le 4e, qui occupe la 34e place.

Bien plus loin et plus difficilement éligibles, l'actuelle élue du 9e Amaïa Sainz-Ruiz est 40e, le conseiller métropolitain Laurent Legendre est 41e, Charlène Magnin 48e et Bruno Magnin 49e.

Les anciennes têtes de liste des 2e, 5e et 6e arrondissements, Malika Benarab Attou, Florent Ouatiya et Lise Paillette, n'ont pas été promus par Anaïs Belouassa-Cherifi, d'autant que pour deux d'entre eux, l'arrondissement est tombé entre les mains de Coeur Lyonnais dès le 1er tour.

Aucun des neuf insoumis ne devrait siéger comme adjoint de Grégory Doucet en cas de réélection ce dimanche 22 mars.