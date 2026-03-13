Municipales à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) a déjà sa liste d'adjoints prête

Comment faire pour se démarquer toujours plus de Grégory Doucet et éviter le vote utile à gauche en faveur du maire écologiste sortant ? Ce vendredi, dernier jour de campagne des municipales à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi jette une dernière pièce en l'air.

La candidate insoumise a en effet dévoilé la composition de l’exécutif municipal qu’elle souhaite mettre en place si elle remporte le scrutin des 15 et 22 mars 2026, et les différences qu'il présenterait avec celui de Grégory Doucet.

Dans ce schéma incertain puisque les derniers sondages n'ouvrent pas les portes du second tour à l'intéressée, le premier adjoint d'Anaïs Belouassa-Cherifi serait chargé de la lutte contre la pauvreté, des finances et de l’intégrité de l’action publique.

Plusieurs autres délégations couvriraient les grandes politiques municipales :

• éducation, petite enfance et droits des enfants,

• logement et lutte contre le sans-abrisme,

• santé publique et alimentation,

• planification écologique,

• services publics et espace public,

• emploi et commerces de proximité,

• vie culturelle et artistique,

• sûreté (et non sécurité ndlr),

• égalité entre les femmes et les hommes,

• vie associative et sport accessible,

• jeunesse et vie étudiante.

L’équipe prévoit également un poste consacré au bien vieillir et aux liens intergénérationnels, ainsi qu’un adjoint chargé des relations internationales et de la promotion de la paix.

Un exécutif alternatif à l’organisation actuelle

La publication de cette équipe s’accompagne d’une comparaison avec l’exécutif municipal actuellement en place à Lyon, qui compte lui aussi de nombreuses délégations, notamment aux mobilités, à la transition écologique, au logement ou encore à la politique de la ville.

Ces propositions de délégations ne sont toutefois pas accompagnées des noms des élus qui endosseraient l'écharpe d'adjoints.