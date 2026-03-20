Municipales : une majorité de Lyonnais pensent que l'union Doucet-LFI est "une mauvaise chose"

En choisissant de s'allier immédiatement avec la France insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, plutôt que partir seul comme à Paris ou à Marseille, Grégory Doucet s'est-il tiré une balle dans le pied ?
Le maire écologiste sortant de Lyon va peut-être l'emporter ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales, mais il a choqué à droite comme à gauche en intégrant à sa nouvelle liste neuf insoumis.
Selon notre sondage OpinionWay réalisé du 17 au 20 mars pour LyonMag et Radio Espace, l'union des écologistes, du Parti socialiste et de la France Insoumise dans la capitale des Gaules est perçue comme "une mauvaise chose" par 59% des Lyonnais interrogés.
Ils sont 40% à penser qu'il s'agit au contraire d'une "bonne chose", et 1% à ne pas se prononcer.
Dans le détail, 74% des électeurs de Grégory Doucet au 1er tour des municipales sont conquis par cette alliance, mais 26% la déplorent.
Logiquement, 95% des électeurs de Jean-Michel Aulas la fustigent et 96% de ceux d'Anaïs Belouassa-Cherifi la plébiscitent.
Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.
Ne votez pas pour lui alors !Signaler Répondre
Le désastre ce serait Aulas.Signaler Répondre
Doucet a déjà été allié avec LFI dans le passé et ça n'a pas été la catastrophe annoncée par les gens comme vous. La fusion de liste n'a pas été une surprise à Lyon, doucet n'a jamais dit qu'il ne ferait aucun accord avec LFI. Cet accord de la gauche lyonnaise, qui ne créera pas d'adjoint LFI, ni de changement de programme, est logique et permettra de battre le camp Aulas.
le verre ne va pas à la poubelleSignaler Répondre
toute façon ils ontnaps de programme en commun et quand LFI rentre quelque part c est le bordel … il suffit de voire comment ils se comportent à l assemblée nationale et dans les médias mais Doucet n est intéressé que par lui et son poste avec les avantages et les magouilles qu il permet entre copains … encore quelques journées de garde à vue du maire en perspective s il est élu car il ne pourra s empêcher de magouiller sur le dos des lyonnais qu il n aime pas lui le parisien qui par la sous traitance du métro de Lyon envoie les bénéfices du métros à Paris à ses amis au lieu de réinvestir sur Lyon …Signaler Répondre
Aucun des maires écolos sont repassés au 1er tour, ça veut tout simplement dire que la gestion d'extrême gauche est pitoyable, rajoutez LFI et vous avez un désastre assuréSignaler Répondre
S'allier avec le diable pour garder son poste, c'est une honte que l'on ne peut oublier.Signaler Répondre
En intégrant 9 LFI dans sa liste, GREG a jeté 9 verts à la poubelle, belle opérationSignaler Répondre
Des amis perdus ? hihi
s associé à une liste comme LFI , c est que Doucet partage les mêmes opinionsSignaler Répondre
Si c'est vraiment le cas faut simplement aller voterSignaler Répondre
Les 59% de lyonnais devraient donc voter contre Doucet.....si on suit leur logiqueSignaler Répondre
Sans fautes, c est mieux.Signaler Répondre
C est lassant de jouer au maître d école primaire....merci 🥱🥱
Il faut reconnaître que vous êtes bien meilleur en insultes que nous, je le concède volontiers .Signaler Répondre
Mais il est difficile de se départir d une certaine éducation, le manque d entrainement aussi nous fait certainement défaut.
Toutefois, pour mettre un bulletin dans l urne, nul besoin de grossièreté, ça me va...
je n’oublie pas que cet hiver pendant 10 j je n’ai pas eu de chauffage.. la métropole est venu 9 j après ma demande et nous on paie les loyersSignaler Répondre
le délai d'intervention moyen des pompiers est de 12 minutes 30, une durée supérieure à la moyenne nationale. C'est loin d'être anecdotique car pour les secours, le temps est compté.19 févr. 2025Signaler Répondre
https://www.tf1info.fr
Voilà la métropole lyon
LFI, parti antisémite. A coté le RN, c'est des enfants de cœur 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
La gauche sectaire n'a aucune honte et ne se remet pas en cause : juste mépris et arrogance pour imposer leur dogmes aux lyonnais : c'est infect ce régime.Signaler Répondre
Rien compris.....Signaler Répondre
LFI c'est la honte pour notre pays et son histoire.Signaler Répondre
oui car Anaïs Belouassa-Cherifi n'aime pas la république et souhaite changer son histoire, je ne voterai pas pour les verts cette fois-ci, faire rentrer le loup dans la bergerie na jamais été bon dans l’avenir.Signaler Répondre
abjectes...Signaler Répondre
« Quand la seule boussole devient le pouvoir, toutes les alliances finissent par se justifier. »Signaler Répondre
c 'est de savoir de combien Doucet va gagner !Signaler Répondre
Les vieux réacs , commentateurs de LM à vos claviers et à vos insultes , Khmers, Ayatollahs , Pastèques Il va falloir rafraichir tout ça !
n 'importe quoi . J'ai écouté son discours , il parlait d 'une prononciation anglo saxonne d 'un nom dans un pays ou la langue la plus parlée à la maison est devenue l 'espagnol : les US . Il aime trop parlé , il sait qu 'il est le meilleur orateur et contradicteur. Cela aurait pu lui joué des tours . Ce n 'est pas le cas !Signaler Répondre
Les corses ont tout compris, pas une seule liste LFI ..Signaler Répondre
Il faut croire que les LFIstes ne sont pas très courageux pour défendre leur valeur d amour, de paix et de tolérance..🤣🎊
Viva Corsica...
"Doucet n’est ni antisémite ni dangereux" oui mais il a perdu son ame en s'alliant à un LFI raciste.Signaler Répondre
regardez juste le programme du LFI pour comprendre le carnage je vous en donne qq points : désarmer la police, S’opposer à toute expulsion de logement Développer un pôle médical d’accueil des enfants mutilés de guerre venait de l’étranger ( lyon va être une terre d’accueil pour les étrangers) référendum à partir de 16 ans sans condition de nationalité augmenter de 30 pour cent les logements sociaux oh oh lyoannais lyoannises réveillez vous Doucet est avec eux !Signaler Répondre
« Au-delà des alliances politiques, le vrai sujet reste la gestion de la ville.Signaler Répondre
Entre les embouteillages, les aménagements parfois disproportionnés et les travaux mal coordonnés, la circulation est devenue très difficile.
À Vaise, on a clairement atteint un niveau de saturation préoccupant. »
Il me souvient d une défunte Nupes ou NFP, ou des la conclusion de l accord, le gourou et sa meute, très démocratiquement ont viré tous ceux qui n étaient pas d accord avec eux avec force violence et injuresSignaler Répondre
Maintenant c est pire, il est en roue libre, sans filtre et l on ne peut pas dire que ceux qui restent soient les couteaux les plus aiguisés du tiroir.,.
Moi lyonnais, après un deuxième mort dans notre ville sous cette mandature je refuse que ma ville de coeur se transforme en Baghdad city .
Dimanche je vote pour un avenir sain et sécurisé, coeur lyonnais..
« Sérieusement, qui vote encore pour Grégory Doucet après 6 ans ? Vous en voulez encore ? »Signaler Répondre
les français vomissent aujourd’hui la politique entre abstentionnistes et ceux qui votent à l’ extrême Droite pour que le pays implose c’est une dictature qui va tôt ou tard disparaître. 🫥Signaler Répondre
Soyons sérieux, si on a des valeurs, on y croit et on refuse l alliance avec un parti passionnément antisémite....Signaler Répondre
Refuser une collaboration ça parle aux lyonnais.....
Quand on sait que la Jeune Garde est très proche d’ABC , cette alliance est le pacte de l’extrême gauche avec le diable! Honte à cette gauche qui ne pense qu’à ses postes et a ses sièges!!!!!!Signaler Répondre
L'antisémitisme n'aura jamais sa place à Lyon. LFI me répugne, ils n'ont rien a faire chez nous. Ils n'appartiennent pas à l'arc républicain.Signaler Répondre
Lyon n'a jamais été d'extrème gauche !!!!!!!!!!Signaler Répondre
Si cette majorité de Lyonnais peut aller voter ce serait mieux du coup ;-)Signaler Répondre
Pourrait on débattre des programmes?Signaler Répondre
Plutôt que d’un accord technique ou LFI ne fera pas partie de l’exécutif et aura son propre groupe.
C’est vraiment une excuse pour pas parler de son programme
Fustiger cette alliance c’est faire preuve de mauvaise foi. il était évident qu’elle interviendrait si LFI faisait plus de 10% (c’est d’ailleurs pas de chance pour Doucet, puisqu’ils n’étaient pas loin de faire moins de 10). Les 2 formations ont déjà coopérées durant le précédent mandat. il ne faudraient pas qu’ils le fassent lors du prochain , uniquement parce que Melenchon, désormais en roue libre, a fait un ridicule jeu de mots ? Soyons sérieux deux secondes, Doucet n’est ni antisémite ni dangereux.Signaler Répondre
même pas 1000 personnes et sur ces 59% combien vont voter dimanche ?Signaler Répondre
Vu la fiabilité des sondages précédents, on peut donc conclure qu'une majorité de lyonnais approuvent la collaboration entre Doucet et LFI.Signaler Répondre
Lyon qu'es tu devenu ?