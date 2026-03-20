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Municipales : une majorité de Lyonnais pensent que l'union Doucet-LFI est "une mauvaise chose"

Municipales : une majorité de Lyonnais pensent que l'union Doucet-LFI est "une mauvaise chose"
Municipales : une majorité de Lyonnais pensent que l'union Doucet-LFI est "une mauvaise chose" - LyonMag

L'alliance entre Grégory Doucet et la France Insoumise pour le second tour des municipales à Lyon aura-t-elle un impact négatif sur le scrutin ? Notre sondage OpinionWay révèle que 3 Lyonnais sur 5 la condamnent.

En choisissant de s'allier immédiatement avec la France insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, plutôt que partir seul comme à Paris ou à Marseille, Grégory Doucet s'est-il tiré une balle dans le pied ?

Le maire écologiste sortant de Lyon va peut-être l'emporter ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales, mais il a choqué à droite comme à gauche en intégrant à sa nouvelle liste neuf insoumis.

Selon notre sondage OpinionWay réalisé du 17 au 20 mars pour LyonMag et Radio Espace, l'union des écologistes, du Parti socialiste et de la France Insoumise dans la capitale des Gaules est perçue comme "une mauvaise chose" par 59% des Lyonnais interrogés.

Ils sont 40% à penser qu'il s'agit au contraire d'une "bonne chose", et 1% à ne pas se prononcer.

Dans le détail, 74% des électeurs de Grégory Doucet au 1er tour des municipales sont conquis par cette alliance, mais 26% la déplorent.

Logiquement, 95% des électeurs de Jean-Michel Aulas la fustigent et 96% de ceux d'Anaïs Belouassa-Cherifi la plébiscitent.

Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

LFI

Anaïs Belouassa-Cherifi

34 commentaires
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justement le 20/03/2026 à 18:32

Ne votez pas pour lui alors !

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non à Aulas le 20/03/2026 à 18:32
Lyonnais de souche a écrit le 20/03/2026 à 18h08

Aucun des maires écolos sont repassés au 1er tour, ça veut tout simplement dire que la gestion d'extrême gauche est pitoyable, rajoutez LFI et vous avez un désastre assuré

Le désastre ce serait Aulas.
Doucet a déjà été allié avec LFI dans le passé et ça n'a pas été la catastrophe annoncée par les gens comme vous. La fusion de liste n'a pas été une surprise à Lyon, doucet n'a jamais dit qu'il ne ferait aucun accord avec LFI. Cet accord de la gauche lyonnaise, qui ne créera pas d'adjoint LFI, ni de changement de programme, est logique et permettra de battre le camp Aulas.

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tri sélectif le 20/03/2026 à 18:23
Neuf LFI a écrit le 20/03/2026 à 17h58

En intégrant 9 LFI dans sa liste, GREG a jeté 9 verts à la poubelle, belle opération
Des amis perdus ? hihi

le verre ne va pas à la poubelle

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saco697 le 20/03/2026 à 18:20

toute façon ils ontnaps de programme en commun et quand LFI rentre quelque part c est le bordel … il suffit de voire comment ils se comportent à l assemblée nationale et dans les médias mais Doucet n est intéressé que par lui et son poste avec les avantages et les magouilles qu il permet entre copains … encore quelques journées de garde à vue du maire en perspective s il est élu car il ne pourra s empêcher de magouiller sur le dos des lyonnais qu il n aime pas lui le parisien qui par la sous traitance du métro de Lyon envoie les bénéfices du métros à Paris à ses amis au lieu de réinvestir sur Lyon …

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Lyonnais de souche le 20/03/2026 à 18:08

Aucun des maires écolos sont repassés au 1er tour, ça veut tout simplement dire que la gestion d'extrême gauche est pitoyable, rajoutez LFI et vous avez un désastre assuré

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La honte.. le 20/03/2026 à 18:05

S'allier avec le diable pour garder son poste, c'est une honte que l'on ne peut oublier.

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Neuf LFI le 20/03/2026 à 17:58

En intégrant 9 LFI dans sa liste, GREG a jeté 9 verts à la poubelle, belle opération
Des amis perdus ? hihi

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phil 6 le 20/03/2026 à 17:53
raslebol69 a écrit le 20/03/2026 à 16h42

"Doucet n’est ni antisémite ni dangereux" oui mais il a perdu son ame en s'alliant à un LFI raciste.

s associé à une liste comme LFI , c est que Doucet partage les mêmes opinions

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Si c'est le 20/03/2026 à 17:46

Si c'est vraiment le cas faut simplement aller voter

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Espoir vivant le 20/03/2026 à 17:46

Les 59% de lyonnais devraient donc voter contre Doucet.....si on suit leur logique

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Et toujours on se relit... le 20/03/2026 à 17:37
honte a ceux qui votent LFI a écrit le 20/03/2026 à 17h21

LFI, parti antisémite. A coté le RN, c'est des enfants de cœur 🤣🤣🤣🤣

Sans fautes, c est mieux.
C est lassant de jouer au maître d école primaire....merci 🥱🥱

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Ongardelapeche.... le 20/03/2026 à 17:35
le tout a écrit le 20/03/2026 à 16h48

c 'est de savoir de combien Doucet va gagner !

Les vieux réacs , commentateurs de LM à vos claviers et à vos insultes , Khmers, Ayatollahs , Pastèques Il va falloir rafraichir tout ça !

Il faut reconnaître que vous êtes bien meilleur en insultes que nous, je le concède volontiers .

Mais il est difficile de se départir d une certaine éducation, le manque d entrainement aussi nous fait certainement défaut.

Toutefois, pour mettre un bulletin dans l urne, nul besoin de grossièreté, ça me va...

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Rogergerlan le 20/03/2026 à 17:27

je n’oublie pas que cet hiver pendant 10 j je n’ai pas eu de chauffage.. la métropole est venu 9 j après ma demande et nous on paie les loyers

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Une réalité le 20/03/2026 à 17:22

le délai d'intervention moyen des pompiers est de 12 minutes 30, une durée supérieure à la moyenne nationale. C'est loin d'être anecdotique car pour les secours, le temps est compté.19 févr. 2025
https://www.tf1info.fr
Voilà la métropole lyon

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honte a ceux qui votent LFI le 20/03/2026 à 17:21

LFI, parti antisémite. A coté le RN, c'est des enfants de cœur 🤣🤣🤣🤣

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Coeur de Lyon le 20/03/2026 à 17:17

La gauche sectaire n'a aucune honte et ne se remet pas en cause : juste mépris et arrogance pour imposer leur dogmes aux lyonnais : c'est infect ce régime.

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En français ça donne quoi? le 20/03/2026 à 17:15
Lévy , Kimmefeld antisémite ? a écrit le 20/03/2026 à 16h44

n 'importe quoi . J'ai écouté son discours , il parlait d 'une prononciation anglo saxonne d 'un nom dans un pays ou la langue la plus parlée à la maison est devenue l 'espagnol : les US . Il aime trop parlé , il sait qu 'il est le meilleur orateur et contradicteur. Cela aurait pu lui joué des tours . Ce n 'est pas le cas !

Rien compris.....

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En voiture Simone le 20/03/2026 à 17:07

LFI c'est la honte pour notre pays et son histoire.

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simplementcitoyen le 20/03/2026 à 17:05

oui car Anaïs Belouassa-Cherifi n'aime pas la république et souhaite changer son histoire, je ne voterai pas pour les verts cette fois-ci, faire rentrer le loup dans la bergerie na jamais été bon dans l’avenir.

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meme les plus le 20/03/2026 à 17:04
Honte a écrit le 20/03/2026 à 16h49

« Quand la seule boussole devient le pouvoir, toutes les alliances finissent par se justifier. »

abjectes...

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Honte le 20/03/2026 à 16:49

« Quand la seule boussole devient le pouvoir, toutes les alliances finissent par se justifier. »

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le tout le 20/03/2026 à 16:48
Solidarité 69 a écrit le 20/03/2026 à 16h04

Vu la fiabilité des sondages précédents, on peut donc conclure qu'une majorité de lyonnais approuvent la collaboration entre Doucet et LFI.
Lyon qu'es tu devenu ?

c 'est de savoir de combien Doucet va gagner !

Les vieux réacs , commentateurs de LM à vos claviers et à vos insultes , Khmers, Ayatollahs , Pastèques Il va falloir rafraichir tout ça !

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Lévy , Kimmefeld antisémite ? le 20/03/2026 à 16:44
Lesfaitssontla ..... a écrit le 20/03/2026 à 16h29

Soyons sérieux, si on a des valeurs, on y croit et on refuse l alliance avec un parti passionnément antisémite....
Refuser une collaboration ça parle aux lyonnais.....

n 'importe quoi . J'ai écouté son discours , il parlait d 'une prononciation anglo saxonne d 'un nom dans un pays ou la langue la plus parlée à la maison est devenue l 'espagnol : les US . Il aime trop parlé , il sait qu 'il est le meilleur orateur et contradicteur. Cela aurait pu lui joué des tours . Ce n 'est pas le cas !

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TropfortaBastia... le 20/03/2026 à 16:42

Les corses ont tout compris, pas une seule liste LFI ..
Il faut croire que les LFIstes ne sont pas très courageux pour défendre leur valeur d amour, de paix et de tolérance..🤣🎊
Viva Corsica...

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raslebol69 le 20/03/2026 à 16:42

"Doucet n’est ni antisémite ni dangereux" oui mais il a perdu son ame en s'alliant à un LFI raciste.

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Parti honteux Lyon perdue ? le 20/03/2026 à 16:39

regardez juste le programme du LFI pour comprendre le carnage je vous en donne qq points : désarmer la police, S’opposer à toute expulsion de logement Développer un pôle médical d’accueil des enfants mutilés de guerre venait de l’étranger ( lyon va être une terre d’accueil pour les étrangers) référendum à partir de 16 ans sans condition de nationalité augmenter de 30 pour cent les logements sociaux oh oh lyoannais lyoannises réveillez vous Doucet est avec eux !

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Vaisoise pur le 20/03/2026 à 16:39
Solidarité 69 a écrit le 20/03/2026 à 16h04

Vu la fiabilité des sondages précédents, on peut donc conclure qu'une majorité de lyonnais approuvent la collaboration entre Doucet et LFI.
Lyon qu'es tu devenu ?

« Au-delà des alliances politiques, le vrai sujet reste la gestion de la ville.
Entre les embouteillages, les aménagements parfois disproportionnés et les travaux mal coordonnés, la circulation est devenue très difficile.
À Vaise, on a clairement atteint un niveau de saturation préoccupant. »

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Pasunevouxpour LFI.... le 20/03/2026 à 16:35
Sophie-M a écrit le 20/03/2026 à 16h13

Pourrait on débattre des programmes?
Plutôt que d’un accord technique ou LFI ne fera pas partie de l’exécutif et aura son propre groupe.
C’est vraiment une excuse pour pas parler de son programme

Il me souvient d une défunte Nupes ou NFP, ou des la conclusion de l accord, le gourou et sa meute, très démocratiquement ont viré tous ceux qui n étaient pas d accord avec eux avec force violence et injures
Maintenant c est pire, il est en roue libre, sans filtre et l on ne peut pas dire que ceux qui restent soient les couteaux les plus aiguisés du tiroir.,.
Moi lyonnais, après un deuxième mort dans notre ville sous cette mandature je refuse que ma ville de coeur se transforme en Baghdad city .
Dimanche je vote pour un avenir sain et sécurisé, coeur lyonnais..

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JMB lyon 7 le 20/03/2026 à 16:34
Solidarité 69 a écrit le 20/03/2026 à 16h04

Vu la fiabilité des sondages précédents, on peut donc conclure qu'une majorité de lyonnais approuvent la collaboration entre Doucet et LFI.
Lyon qu'es tu devenu ?

« Sérieusement, qui vote encore pour Grégory Doucet après 6 ans ? Vous en voulez encore ? »

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L’addition du mensonge. le 20/03/2026 à 16:30

les français vomissent aujourd’hui la politique entre abstentionnistes et ceux qui votent à l’ extrême Droite pour que le pays implose c’est une dictature qui va tôt ou tard disparaître. 🫥

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Lesfaitssontla ..... le 20/03/2026 à 16:29
Romulus a écrit le 20/03/2026 à 16h12

Fustiger cette alliance c’est faire preuve de mauvaise foi. il était évident qu’elle interviendrait si LFI faisait plus de 10% (c’est d’ailleurs pas de chance pour Doucet, puisqu’ils n’étaient pas loin de faire moins de 10). Les 2 formations ont déjà coopérées durant le précédent mandat. il ne faudraient pas qu’ils le fassent lors du prochain , uniquement parce que Melenchon, désormais en roue libre, a fait un ridicule jeu de mots ? Soyons sérieux deux secondes, Doucet n’est ni antisémite ni dangereux.

Soyons sérieux, si on a des valeurs, on y croit et on refuse l alliance avec un parti passionnément antisémite....
Refuser une collaboration ça parle aux lyonnais.....

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Et la violence? le 20/03/2026 à 16:26
Romulus a écrit le 20/03/2026 à 16h12

Fustiger cette alliance c’est faire preuve de mauvaise foi. il était évident qu’elle interviendrait si LFI faisait plus de 10% (c’est d’ailleurs pas de chance pour Doucet, puisqu’ils n’étaient pas loin de faire moins de 10). Les 2 formations ont déjà coopérées durant le précédent mandat. il ne faudraient pas qu’ils le fassent lors du prochain , uniquement parce que Melenchon, désormais en roue libre, a fait un ridicule jeu de mots ? Soyons sérieux deux secondes, Doucet n’est ni antisémite ni dangereux.

Quand on sait que la Jeune Garde est très proche d’ABC , cette alliance est le pacte de l’extrême gauche avec le diable! Honte à cette gauche qui ne pense qu’à ses postes et a ses sièges!!!!!!

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Madaraa le 20/03/2026 à 16:26
Sophie-M a écrit le 20/03/2026 à 16h13

Pourrait on débattre des programmes?
Plutôt que d’un accord technique ou LFI ne fera pas partie de l’exécutif et aura son propre groupe.
C’est vraiment une excuse pour pas parler de son programme

L'antisémitisme n'aura jamais sa place à Lyon. LFI me répugne, ils n'ont rien a faire chez nous. Ils n'appartiennent pas à l'arc républicain.

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kinj le 20/03/2026 à 16:25

Lyon n'a jamais été d'extrème gauche !!!!!!!!!!

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Ex Précisions le 20/03/2026 à 16:20

Si cette majorité de Lyonnais peut aller voter ce serait mieux du coup ;-)

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Sophie-M le 20/03/2026 à 16:13

Pourrait on débattre des programmes?
Plutôt que d’un accord technique ou LFI ne fera pas partie de l’exécutif et aura son propre groupe.
C’est vraiment une excuse pour pas parler de son programme

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Romulus le 20/03/2026 à 16:12

Fustiger cette alliance c’est faire preuve de mauvaise foi. il était évident qu’elle interviendrait si LFI faisait plus de 10% (c’est d’ailleurs pas de chance pour Doucet, puisqu’ils n’étaient pas loin de faire moins de 10). Les 2 formations ont déjà coopérées durant le précédent mandat. il ne faudraient pas qu’ils le fassent lors du prochain , uniquement parce que Melenchon, désormais en roue libre, a fait un ridicule jeu de mots ? Soyons sérieux deux secondes, Doucet n’est ni antisémite ni dangereux.

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614 personnes!!! le 20/03/2026 à 16:06

même pas 1000 personnes et sur ces 59% combien vont voter dimanche ?

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Solidarité 69 le 20/03/2026 à 16:04

Vu la fiabilité des sondages précédents, on peut donc conclure qu'une majorité de lyonnais approuvent la collaboration entre Doucet et LFI.
Lyon qu'es tu devenu ?

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