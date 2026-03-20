Municipales : une majorité de Lyonnais pensent que l'union Doucet-LFI est "une mauvaise chose"

En choisissant de s'allier immédiatement avec la France insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, plutôt que partir seul comme à Paris ou à Marseille, Grégory Doucet s'est-il tiré une balle dans le pied ?

Le maire écologiste sortant de Lyon va peut-être l'emporter ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales, mais il a choqué à droite comme à gauche en intégrant à sa nouvelle liste neuf insoumis.

Selon notre sondage OpinionWay réalisé du 17 au 20 mars pour LyonMag et Radio Espace, l'union des écologistes, du Parti socialiste et de la France Insoumise dans la capitale des Gaules est perçue comme "une mauvaise chose" par 59% des Lyonnais interrogés.

Ils sont 40% à penser qu'il s'agit au contraire d'une "bonne chose", et 1% à ne pas se prononcer.

Dans le détail, 74% des électeurs de Grégory Doucet au 1er tour des municipales sont conquis par cette alliance, mais 26% la déplorent.

Logiquement, 95% des électeurs de Jean-Michel Aulas la fustigent et 96% de ceux d'Anaïs Belouassa-Cherifi la plébiscitent.

Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.