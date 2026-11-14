Le 11 novembre 2016, Marin Sauvajon était passé tout près de la mort à Lyon. Dix ans plus tard, celui qui venait alors de fêter ses 20 ans souhaite progressivement tourner la page, sans oublier ce qu'il a traversé.

Dans un témoignage publié sur la page Facebook "Je Soutiens Marin", suivie par près de 187 000 personnes, il explique ressentir aujourd'hui moins le besoin de revenir sur cette terrible nuit.

"Cette distance se creuse doucement, à mesure que je construis ma vie", confie-t-il.

En 2016, le jeune Lyonnais avait été sauvagement frappé à coups de béquille dans un bus devant la gare de la Part-Dieu après avoir pris la défense d'un couple pris à partie pour un baiser. Son agresseur, alors âgé de 17 ans, lui avait infligé de graves lésions cérébrales.

Marin avait survécu, mais au prix d'une longue hospitalisation et de séquelles qui continuent de peser sur son quotidien.

Une nouvelle vie dans la Drôme

Depuis cette agression, son parcours a également été marqué par un formidable élan de solidarité.

Décoré de la Légion d'honneur en 2019, Marin Sauvajon s'est engagé à son tour auprès des personnes confrontées au handicap cognitif.

Son association "La Tête Haute, je Soutiens Marin" a été clôturée fin 2024. Les 920 euros restants ont été reversés à l'association Au Cœur Intellectuel, liée au neurochirurgien Afif Afif, qui avait participé à sa prise en charge médicale.

Installé désormais à Saint-Jean-de-Galaure, dans la Drôme, Marin a également franchi une nouvelle étape en mars 2026 en devenant conseiller municipal.

Dans son message anniversaire, le trentenaire ne minimise pas les conséquences de l'agression. Mais il préfère aussi retenir les rencontres et les projets qui ont jalonné ces dix dernières années.

"Cette agression a laissé en moi une empreinte ineffaçable. Mais au fil des années, ma vie s'est remplie de bien d'autres choses. Des joies, des envies, des projets ont pris leur place", écrit-il.

Un témoignage qui a suscité de nombreuses réactions de soutien sur les réseaux sociaux.

Dix ans après le drame, Marin Sauvajon ne prétend pas avoir effacé son passé. Il affirme surtout sa volonté de ne pas laisser cette nuit de novembre définir toute son existence.