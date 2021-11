Lyon : cinq ans après sa terrible agression, Marin veut "tourner la page" sans oublier

"Un jour bien particulier pour ma famille et moi-même" affirme le jeune Marin Sauvajon, qui rappelle dans une publication sur Facebook que ce jeudi marque les cinq ans de son agression dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.

"Plus que jamais, je suis dans cette optique de tourner la page et d'avancer, d'aller de l'avant. Certes, je ne pourrais, je le sais, peut-être ne plus faire les choses comme auparavant, à cause de mes séquelles mais j'avance" confie le jeune homme à ses près de 200 000 abonnés.

"Jamais je ne pourrais oublier les résultats de cette violence gratuite, de la bêtise et de la méchanceté humaine" précise celui qui connait encore aujourd’hui de graves séquelles après les coups de béquille en septembre 2016. « Certains soutiens, certaines femmes, m'ont écrit sur la page. Elles m'ont dit : "J'aurais aimé qu'une personne comme Marin soit présente, qu'elle soit là, qu'elle agisse !". C'est l'une des raisons, si ce n'est la raison qui fait que je ne baisserai pas les bras, et que je continuerai sans relâche mon combat, toujours la tête haute. Merci pour votre amour", conclut Marin.

Pour rappel, son agresseur âgé de 17 ans au moment des faits, avait écopé en 2018 d’une condamnation de 7 ans et demi de prison, contre les 14 ans requis par le procureur de la République. En juin dernier, sa demande de remise en liberté avait été refusée par la justice lyonnaise.