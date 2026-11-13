Vitrine du retour des médicaments fabriqués en France, le laboratoire Benta Lyon de nouveau en difficulté

Le laboratoire Benta Lyon, implanté à Saint-Genis-Laval, a été placé en redressement judiciaire ce jeudi 12 novembre par le tribunal des activités économiques de Lyon.

L'entreprise, qui emploie 135 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2025, avait déclaré sa cessation de paiements le 23 octobre dernier, rapporte Lyon Décideur.

Un acteur de la souveraineté sanitaire française

Cette décision intervient alors que Benta Lyon occupe une place particulière dans la stratégie française de relocalisation de la production de médicaments essentiels.

Le laboratoire participe notamment au retour de la fabrication de paracétamol et d'amoxicilline sur le territoire français. Une activité qui lui avait permis de bénéficier du soutien de Bpifrance dans le cadre du plan France 2030.

En juin dernier, le site de Saint-Genis-Laval avait d'ailleurs accueilli Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, à l'occasion d'une visite consacrée à la souveraineté sanitaire.

Un deuxième redressement judiciaire en six ans

Ce n'est pas la première fois que le laboratoire traverse des difficultés financières. En 2020, l'entreprise, alors connue sous le nom de Famar, avait déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avant d'être reprise par l'investisseur libanais Bernard Tannoury.

Depuis, Benta Lyon, dirigé par Damien Parisien, avait poursuivi son développement. En février 2026, le laboratoire avait notamment annoncé le rachat du groupe pharmaceutique italien NerPharMa, qui compte une centaine de collaborateurs.

Six ans après sa précédente procédure, l'avenir du site industriel de Saint-Genis-Laval et de ses 135 salariés se retrouve de nouveau dans l'incertitude.