GL events reprend le contrôle total de sa filiale en Grande Chine

Dans un communiqué publié ce vendredi 13 novembre, GL events a annoncé le rachat de l’intégralité de la participation de Nexus Point Capital. GL events Greater China est la société par laquelle le groupe investit dans la région. Le montant déboursé n'a pas été communiqué.

Présent dans plus de 20 pays, GL events compte 6 500 salariés. Le groupe exploite 84 sites événementiels en France et à l’étranger, parmi lesquels des centres de congrès, des parcs d’exposition et des salles de spectacles. Il organise également plus de 200 salons.

GL events prévoit de publier son chiffre d’affaires annuel 2026 le 21 janvier 2027, puis ses résultats annuels le 4 mars.