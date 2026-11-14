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Rhône : il s'endort au volant sur l'A6 et percute une glissière au péage de Villefranche-Limas

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Rhône : il s'endort au volant sur l'A6 et percute une glissière au péage de Villefranche-Limas
DR Gendarmerie du Rhône

Un automobiliste a eu une grosse frayeur sur l'autoroute A6, près de Lyon. Victime d'un épisode de somnolence alors qu'il arrivait au péage de Villefranche-Limas, il a percuté une glissière de sécurité. Le conducteur s'en est sorti indemne, contrairement à son véhicule.

Un réveil dont cet automobiliste se souviendra probablement longtemps.

Mercredi 4 novembre, un conducteur circulait sur l'autoroute A6 lorsqu'il s'est assoupi à l'approche du péage de Villefranche-Limas, dans le Rhône.

Sa voiture a alors heurté la glissière métallique séparant les voies de circulation, juste avant l'entrée dans l'un des couloirs de péage.

C'est la violence de l'impact qui a réveillé l'automobiliste. Ce dernier est parvenu à immobiliser son véhicule avant de percuter la barrière.

Selon la gendarmerie du Rhône, qui a relaté l'incident sur Facebook, le conducteur n'a pas été blessé. Sa voiture a en revanche subi d'importants dommages.

Un rappel sur les dangers de la somnolence

À travers cet accident, les militaires alertent sur les conséquences parfois dramatiques de la fatigue au volant.

Selon les chiffres de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA), la somnolence et la fatigue étaient en cause dans 16% des accidents mortels sur les autoroutes à péage en 2025.

Les gendarmes rappellent notamment l'importance de reconnaître les premiers signes de fatigue : bâillements répétés, paupières lourdes ou difficultés à maintenir une vitesse régulière.

La Sécurité routière recommande de faire une pause au moins toutes les deux heures et, en cas de somnolence, de privilégier une véritable sieste d'au moins 20 minutes.

Tags :

péage de Villefranche

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