Lyon : Ninkasi a demandé son placement en procédure de sauvegarde

Selon Tribune de Lyon, l’enseigne lyonnaise, dirigée par Christophe Fargier, a demandé son placement en procédure de sauvegarde.

Selon nos confrères, les quatre entités du groupe sont concernées : Ninkasi Entreprises, Ninkasi Ale House, Ninkasi immobilière de Tarare et Ninkasi Fabriques.

Cette procédure de sauvegarde est une première étape avant un éventuel placement en redressement judiciaire.

Ninkasi connait actuellement une période de transition, un an et demi après l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le quartier des Cordeliers et alors que l'établissement emblématique de Gerland a fermé ses portes en attendant son déménagement à Oullins. Une grande usine avait également été inaugurée à Tarare.