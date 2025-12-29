Economie

Lyon : Ninkasi a demandé son placement en procédure de sauvegarde

Lyon : Ninkasi a demandé son placement en procédure de sauvegarde
Lyon : Ninkasi a demandé son placement en procédure de sauvegarde - Lyon Mag

Le groupe lyonnais Ninkasi traverse une période compliquée financièrement.

Selon Tribune de Lyon, l’enseigne lyonnaise, dirigée par Christophe Fargier, a demandé son placement en procédure de sauvegarde.

Selon nos confrères, les quatre entités du groupe sont concernées : Ninkasi Entreprises, Ninkasi Ale House, Ninkasi immobilière de Tarare et Ninkasi Fabriques.

Cette procédure de sauvegarde est une première étape avant un éventuel placement en redressement judiciaire. 

Ninkasi connait actuellement une période de transition, un an et demi après l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le quartier des Cordeliers et alors que l'établissement emblématique de Gerland a fermé ses portes en attendant son déménagement à Oullins. Une grande usine avait également été inaugurée à Tarare.

Mouais... le 29/12/2025 à 15:33
Bertrand kanta a écrit le 29/12/2025 à 14h57

Faut-il s’en étonner ? Quand tu vois que sur place, une simple pinte de bière blonde coûte 10,50 €… !

Je sais pas où vous avez pris une pinte de blonde à 10,5€, mais sûrement pas au Ninkasi. Elle est à 6€.
Evitez de balancer des fake news à l'emporte-pièce

Hillo le 29/12/2025 à 15:27

En même temps, qui va encore prendre une bière à Lyon à part les bobos ? Depuis le COVID et l'impossibilité de se déplacer dans Lyon en venant de l'extérieur, on ne vient plus, on reste à l'extérieur, la banlieue a de très bons bars, moins cher qui plus est.

philenice le 29/12/2025 à 15:24
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 14h56

Encore une tactique financière pour sauvegarder le capital et annuler les dettes et particulièrement le remboursement du PGE et le reporter sur les contribuables.
Privatiser le capital et mutualiser les dettes aux contribuables, Aulas connaît bien cette tactique, il espère la refaire prochainement.

un lfiste qui parle d’économie 🤣🤣🤣
les procédures de sauvegarde existent dans tous les pays à économies libérales.

pas compris le 29/12/2025 à 15:03
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 14h56

Encore une tactique financière pour sauvegarder le capital et annuler les dettes et particulièrement le remboursement du PGE et le reporter sur les contribuables.
Privatiser le capital et mutualiser les dettes aux contribuables, Aulas connaît bien cette tactique, il espère la refaire prochainement.

Pouvez-vous svp préciser la manœuvre que vous soupçonnez ?

