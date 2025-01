Lyon : la Maison Bouillet placée en procédure de sauvegarde

La procédure a été actée le 8 janvier dernier par le tribunal de commerce de Lyon. Sébastien Bouillet a demandé en ce début d’année le placement en sauvegarde de son entreprise, rapportent nos confrères de Lyon Décideurs.

"La procédure de sauvegarde nous permet d’étaler notre dette et de pouvoir mieux repartir sur des bases solides. On a de la chance, en tant qu’entrepreneur français, de pouvoir solliciter ce genre de chose, qui permet de respirer et de relancer la machine", confie au Progrès le pâtissier chocolatier qui met en avant les importants investissements réalisés ces dernières années, notamment au sein de l’atelier-boutique de Miribel dans l’Ain.

La Maison Bouillet, fondée en 1977, possède aujourd’hui 14 points de vente.