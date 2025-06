Travaux à Lyon : "jusqu’à 70 % de pertes", les commerçants contre-attaquent en justice

Le Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon annonce une action juridique "coordonnée d’ampleur" face à la "situation économique et financière particulièrement préoccupante" de nombreuses entreprises impactées par les travaux urbains à Lyon.

Dans un communiqué publié ce lundi, les membres du collectif dénoncent "l’absence de dialogue et le déni" de la Ville de Lyon et de la Métropole, malgré une "baisse conséquente du chiffre d’affaires" enregistrée par des commerçants, artisans et entrepreneurs sur l’ensemble du territoire.

“Les pertes économiques sont devenues majeures pour de nombreuses activités du centre-ville de Lyon et de nombreux quartiers de Lyon et du Grand Lyon lourdement impactés”, écrit le collectif, en citant notamment Gerland, l’avenue Félix Faure, la Grande rue d’Oullins ou encore la Presqu’île.

Selon les premiers chiffres issus d’un recensement confidentiel, plus de 200 entreprises ont déjà signalé des pertes de chiffre d’affaires situées “dans une fourchette allant de -20 à -40%”, voire “-50, -60, -70%” dans certains cas. Le collectif estime que les pertes cumulées s’élèvent à “plusieurs millions d’euros”.

Il souligne que “la vente en ligne, la guerre en Ukraine, l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat réunis ne peuvent expliquer le niveau des pertes record actuellement enregistrées”.

Alors qu’“aucune aide directe ou fonds d’indemnisation n’ont été mis en place par les collectivités”, le collectif rappelle que le droit administratif peut permettre une indemnisation en cas de “préjudice direct, anormal et spécial résultant de travaux publics”. Il évoque une jurisprudence “constante” sur ce sujet.

“Nous recevons chaque semaine des messages de détresse de commerçants qui ont tout perdu ou s’apprêtent à fermer”, poursuivent les porte-paroles. “Il n’y a ni fond d’aide, ni reconnaissance du préjudice, ni accompagnement digne de ce nom. Il est temps d’agir et de le faire massivement.”

Un formulaire en ligne permet par ailleurs aux entreprises concernées de se signaler de manière “confidentielle, anonyme et sans engagement”.