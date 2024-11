Des commerçants sèchent les assises du Commerce, le collectif des Défenseurs de Lyon dénonce "le mépris" de Grégory Doucet

Mise à jour : Selon la Ville de Lyon, les figures du collectif comme Anne Delaigle, Christophe Cédat ou Soledad le Greco ont participé aux Assises. Le collectif était donc représenté à l'évènement.

Article initial : Un évènement qui devait permettre d'identifier les problèmes rencontrés par les commerçants, notamment ceux de la Presqu'île, et idéalement y trouver des solutions.

Mais beaucoup de principaux concernés ont décidé de sécher les ateliers à l'Hôtel de Ville.

Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon annonce que les commerçants indépendants ont "boudé" des assises "dont le programme dénotait un manque criant de contenu et d'intérêt réel pour leurs problématiques et leur réalité quotidienne".

"Pas besoin d'ateliers, écoutez tout ce que nous tentons de vous dire depuis des mois", s'agace le collectif à l'attention de Grégory Doucet.

"Lyon était une ville très attractive, aujourd'hui plus personne ne veut mettre les pieds dans le centre-ville. La baisse de fréquentation des commerces est corrélée avec la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de -30%. Les enquêtes parcellaires de la CCI et des associations de commerçants le démontrent. Les nouveaux aménagements tout anti-voiture qui sont réalisés sans étude d'impact, en dépit du bon sens et sans concertation ni avec les habitants, ni avec les commerçants, ont très fortement dégradé la situation", conclut les défenseurs de Lyon qui regrettent "le mépris affiché par les élus de la majorité Métropole/Ville de Lyon".

Et de se féliciter des 3000 participants à l'enquête lancée il y a deux semaines, contre seulement 2924 participants à la concertation publique pour Imaginons la Presqu'île de demain de la Métropole sur plusieurs mois.