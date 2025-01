Sondage citoyen du collectif des Défenseurs de Lyon : les résultats montrent un "mépris total du maire de Lyon"

Le collectif des Défenseurs de Lyon & du Grand Lyon dévoile les résultats d’une concertation citoyenne sur les projets urbains

En 2020, Grégory Doucet est élu maire de Lyon avec plus de 50 % des voix. L’écologiste entame alors un ambitieux plan de piétonnisation et d’urbanisation, entraînant de nombreux travaux dans la ville. Depuis le milieu de l’année 2024, des contestations se multiplient autour de ces projets, notamment à cause des retards provoqués dans les trajets en voiture et l’accès difficile au centre-ville.

Le collectif des Défenseurs de Lyon & du Grand Lyon

Face à ce mécontentement et à ce qu’ils perçoivent comme un "manque de transparence" de la part de la Métropole, des habitants et professionnels forment le collectif apolitique des Défenseurs de Lyon & du Grand Lyon en mai 2024. Ce dernier critique "l’absence d’études d’impact", notamment pour les commerçants dont le chiffre d’affaires serait en chute libre.

Le 31 octobre, le collectif décide de lancer une concertation citoyenne qu’il présente comme "neutre et objective" pour dénoncer et ouvrir le dialogue avec la Métropole, qualifiée de "brutales" dans ses méthodes. Cette concertation prend la forme d’un sondage accessible en ligne. Mais il faut préciser que le collectif n’est pas un institut de sondage.

Les réponses, basées sur le volontariat, ne peuvent donc pas être considérées comme représentatives de la population lyonnaise. Par exemple, nous ne connaissons pas la répartition par tranche d’âge des participants, et les mécontents sont davantage enclins à répondre.

Des résultats sans surprise

Sans surprise, les résultats sont majoritairement défavorables aux aménagements de la ville. Sur 3 394 répondants en 2 mois, 75 % sont des habitants du Grand Lyon et 25 % des professionnels. Les travaux les plus contestés sont :

Le rétrécissement des voies : 78 % défavorables

La fermeture de la Presqu’île : 70 % défavorables

L’extension de la ZFE : 61 % défavorables

Le rétrécissement de la rue Servient : 64 % défavorables

Le collectif dénonce un "mépris total du maire de Lyon" et une "incapacité à écouter". Pour eux, la Métropole cherche à "limiter l’accès au centre", ce qui aurait des conséquences économiques pour les commerces, particulièrement ceux de la Presqu’île étant donné l’accès limité pour les consommateurs de venir en voiture. L’inquiétude des commerçants est renforcée par les fermetures récentes de boutiques historiques comme Adrien, Benoît-Guyot ou L’Homme d’Osier en 2024.

Un membre du collectif illustre la situation avec l’exemple d’une cheffe d’entreprise qui met "120 minutes pour parcourir 12 kilomètres en voiture chaque matin". La majorité des répondants considèrent ces aménagements comme un problème pour l’économie locale, mais aussi pour leur vie quotidienne et leur mobilité.

Un manque d’alternatives et un sentiment d’insécurité

Au-delà des travaux eux-mêmes, c’est le manque de solutions et d’alternatives viables qui cristallise le mécontentement. "La vie va changer partout et c’est bien de le faire, mais il faut le faire beaucoup plus intelligemment", commente Cristophe Cédat, membre du collectif. Les transports en communs sont pour eux insuffisants, et évoque une dépendance à la voiture encore trop grande.

Le sentiment d’insécurité et, la "détérioration du cadre de vie" grandit également. "Avec toutes ces trottinettes et vélos sur les trottoirs, il y a des gens qui nous disent qu’ils ont peur de sortir de chez eux", ajoute un autre membre.

Un appel à la mobilisation

Le collectif espère que ces résultats permettront d’ouvrir un dialogue constructif avec la Métropole et de repenser ces projets : "On aime la ville de Lyon mais ils ne peuvent pas faire comme si on n’existait pas". Une pétition du collectif peut être signer en ligne et compte déjà plus de 13 000 signatures.

Les défenseurs de Lyon et du Grand Lyon appellent à une mobilisation de la société civile, des grands chefs d’entreprises ou décideurs lyonnais. Les habitants et professionnels sont aussi appeler à rejoindre le mouvement pour ouvrir le dialogue avec la Métropole de Lyon afin de replanifier les différents projets.