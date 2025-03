Commerçants de Lyon : ils accusent Grégory Doucet d'être complice du succès de The Village

Car plutôt que d'être vus comme des protecteurs, les dirigeants écologistes n'ont pas réussi à gommer leurs actions critiquées, notamment en Presqu'île.

Ainsi, le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon accusent le maire et le président de la Métropole de dénoncer une concurrence de The Village "qu'ils ont eux-mêmes fabriquée en sacrifiant la spécificité du commerce indépendant lyonnais".

"Le commerce lyonnais mérite mieux qu'une hypocrisie électoraliste", poursuit-il, rappellant ses demandes de stopper les trop nombreux travaux et revoir complètement les restrictions de circulation et de stationnement.

"Les résultats sont là : Lyon s'éteint, ses commerces ferment et son attractivité s'effondre", se désole le collectif des Défenseurs de Lyon, pour qui The Village n'est que le dernier clou d'un cercueil porté par les Verts.