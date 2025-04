Ouverture de The Village les dimanches : c’est non pour la préfecture

The Village n’ouvrira pas les dimanches. Situé à Villefontaine dans le Nord-Isère à une quarantaine de kilomètres de Lyon, le village de marques souhaitait être classé en zone commerciale afin d’obtenir une ouverture dominicale. Une demande avait été déposée auprès de la préfecture de région. Cette dernière vient de trancher sur la question expliquant dans un communiqué avoir "pris connaissance, ces derniers mois, des avis des collectivités territoriales, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, du comité d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat…"

"L’étude d’impact ne permet pas de mesurer suffisamment les effets concurrentiels induits pour les commerces de la zone de chalandises. Par conséquent, et afin de préserver les équilibres commerciaux de l’ensemble du bassin de vie", la décision a été prise de ne pas autoriser The Village à ouvrir les dimanches.

Parmi les opposants à cette ouverture dominicale, on retrouvait le maire de Lyon Grégory Doucet. L’élu écologiste estimait que ce classement en zone commerciale allait "fragiliser durablement l’équilibre commercial de notre territoire". Un avis partagé également par Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Ce vendredi midi, Grégory Doucet a réagi à cette annonce. "Je salue une décision cohérente et de bon sens de la Préfecture. L'ouverture dominicale de The Village aurait fragilisé davantage nos commerçants indépendants dans un contexte économique difficile. La Ville de Lyon continuera à soutenir ses commerçants et artisans par des actions concrètes, comme nous l'avons fait avec le fonds d'indemnisation exceptionnel, trois mois d'ouverture de terrasses supplémentaires ou encore notre soutien financier et logistique aux évènements commerciaux locaux."